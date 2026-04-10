L'iPhone Ultra pliable pourrait coûter encore plus cher qu'un MacBook Pro M5

Une source réputée affirme que l’iPhone pliable Ultra coûtera plus de 2 000 USD

Il pourrait également prendre en charge la 5G par satellite

D’autres caractéristiques ont aussi été détaillées, dont un pli très discret et une batterie de grande capacité

L’iPhone pliable — désormais présenté par certaines rumeurs sous le nom d’iPhone Ultra — devrait devenir le smartphone le plus cher jamais lancé par Apple, et une nouvelle rumeur tarifaire permet d’en préciser l’ampleur.

Selon l’observateur reconnu d’Apple Mark Gurman, dans un article publié par Bloomberg (via MacRumors), l’iPhone Ultra « franchira le seuil des 2 000 dollars » aux États-Unis. Il n’est toutefois pas précisé s’il s’agit du prix de départ ou d’un tarif dépassé uniquement dans sa configuration la plus élevée. Cette seconde hypothèse ne serait guère surprenante, sachant qu’un iPhone 17 Pro Max de 2 To coûte déjà 2 479 €.

Il est donc plausible que Gurman évoque un prix d’entrée supérieur à 2 000 dollars. Une estimation qui n’aurait rien d’extraordinaire si l’on considère que le Samsung Galaxy Z Fold 7 débute à 1 999,00 €.

Un tel positionnement placerait néanmoins l’iPhone Ultra au-dessus du MacBook Pro M5, proposé à partir de 1 899 €. Le tarif dépasserait également largement les 1 479 € demandés pour l’iPhone 17 Pro Max en entrée de gamme. Aucun détail n’a été communiqué concernant le prix dans les autres régions, mais si le modèle démarre légèrement au-dessus de 2 000 dollars, il pourrait coûter marginalement plus cher qu’un iPhone 17 Pro Max de 2 To.

Quel que soit l’angle adopté, le tarif reste élevé, et les réactions des fans d’Apple sur Reddit apparaissent partagées. Certains estiment que « le produit se vendra comme des petits pains, quel que soit le prix », ou encore « hâte de l’avoir », tandis que d’autres prédisent « un échec total », affirment « ce n’est pas grave, de toute façon il ne m’intéresse pas », ou avancent qu’il « sera encore moins populaire que l’Air ».

Un pli discret et une batterie de grande capacité

Au-delà du prix attendu, une vidéo YouTube publiée par Jon Prosser, de Front Page Tech, détaille également le futur appareil. Selon Prosser, la profondeur du pli serait d’environ 0,15 mm, ce qui signifierait qu’il ne serait pas totalement invisible, mais plus discret que sur la plupart des smartphones pliables.

Introducing iPhone Ultra | First Look - YouTube Watch On

Concernant la photographie, Prosser indique qu’il faudrait s’attendre à deux capteurs arrière de 48 Mpx, l’un grand-angle et l’autre ultra grand-angle. Un appareil photo frontal perforé serait présent sur l’écran externe, et soit un module perforé, soit une caméra sous l’écran serait intégré à l’écran pliable. Prosser affirme qu’Apple disposerait de « versions » du produit avec cette seconde conception, ce qui laisse entendre que le choix final n’aurait pas encore été arrêté.

Il évoque également une batterie d’environ 5 800 mAh. Si cette capacité ne constituerait pas un record parmi les smartphones pliables, elle dépasserait celle des principaux concurrents actuels d’Apple, comme le Samsung Galaxy Z Fold 7 (4 400 mAh) et le Pixel 10 Pro Fold (5 015 mAh).

Les autres caractéristiques annoncées comprendraient 12 Go de RAM, une puce A20 Pro et un modem Apple C2 économe en énergie, qui permettrait également la prise en charge de la 5G via une connexion satellite.

Les dimensions seraient de 9,5 mm une fois plié et seulement 4,5 mm une fois déplié. Dans cette configuration, l’iPhone Ultra serait plus fin que l’iPhone Air, mesuré à 5,6 mm. Une telle finesse ne laisserait toutefois pas de place à Face ID, ce qui impliquerait l’utilisation de Touch ID.

Ces spécifications correspondent globalement à ce qui avait déjà été évoqué auparavant. Le fait qu’elles soient à nouveau mentionnées renforce la probabilité de leur exactitude. Elles contribuent également à justifier, dans une certaine mesure, le prix élevé annoncé, même s’il restera à observer combien d’acheteurs potentiels Apple parviendra à convaincre.