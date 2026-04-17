Apple prépare-t-elle ses propres lunettes connectées ? Les indices s’accumulent

Greg Joswiak, cadre dirigeant chez Apple, a laissé entendre que des lunettes connectées pourraient être en préparation

Il était accompagné de John Ternus dans une nouvelle interview accordée à Tom’s Guide

Tous deux ont également affirmé qu’Apple ne cherchait pas à fusionner le Mac et l’iPad

Deux des dirigeants les plus influents d’Apple ont laissé entendre que le géant technologique pourrait travailler sur des lunettes connectées, comme l’avaient prédit des rumeurs plus tôt cette semaine.

Greg « Joz » Joswiak (vice-président senior du marketing mondial chez Apple) était accompagné de John Ternus (vice-président senior de l’ingénierie matérielle) dans une interview approfondie accordée à Tom’s Guide, abordant des sujets allant du MacBook Neo au récent 50e anniversaire d’Apple.

Mais ce sont leurs commentaires concernant un éventuel concurrent aux Meta Ray-Ban, que Bloomberg estime pouvoir apparaître fin 2026 avant un lancement en 2027, qui ont été les plus révélateurs. Interrogé sur les lunettes connectées comme prochaine étape de l’informatique, Greg Joswiak a déclaré qu’« il existe une certaine inévitabilité à la fusion des mondes numérique et physique ».

Apple a déjà amorcé ce rapprochement avec l’Apple Vision Pro, mais il est notable que la remarque sur cette « inévitabilité » intervenait en réponse à une question portant sur l’avenir de l’informatique spatiale.

Naturellement, il n’a pas souhaité en dire beaucoup plus. « Je ne peux pas vous donner de calendrier indiquant quand le spatial deviendra, vous savez, autre chose », a-t-il déclaré. « Mais la convergence des mondes numérique et physique est inévitable. »

Le moment choisi pour ces déclarations est pertinent, puisque le rapport de Bloomberg publié plus tôt dans la semaine apportait davantage de détails sur ces lunettes connectées présumées. Selon ce rapport, Apple développerait un concurrent aux Meta Ray-Ban, sous le nom de code interne N50, et plusieurs styles seraient actuellement testés, dont une grande monture rectangulaire (à la manière des Ray-Ban Wayfarer), ainsi que des options ovales ou circulaires.

Apple s’exprime sur le débat Mac vs iPad

MacBook Neo is Just the Beginning | Apple Interview with Joz & John Ternus - YouTube Watch On

L’interview a également abordé l’éternel débat entre Mac et iPad, ainsi que la place du MacBook Neo dans cette séparation. Apple a de nouveau insisté sur le fait qu’il n’est pas question de fusionner les deux plateformes.

Interrogé sur l’évolution récente d’iPadOS vers une interface plus proche de celle du Mac, John Ternus, souvent présenté comme un possible futur PDG, a affirmé qu’Apple continue de considérer ces produits comme des expériences distinctes.

« Il n’a jamais été question de fusionner ces deux univers », a déclaré Ternus. « Il existe un récit extérieur qui suggère le contraire, mais cela n’a jamais été le cas », a-t-il ajouté. Ceux qui ont testé iPadOS 26.4 pourraient ne pas partager cet avis, mais pour l’instant, Apple maintient l’idée que de nombreux utilisateurs souhaitent posséder les deux, ce qui est évidemment positif pour l’entreprise.

Naturellement, aucun des deux dirigeants n’a souhaité commenter la perspective d’un MacBook Pro à écran tactile, lui aussi fortement pressenti pour un lancement d’ici la fin de l’année 2026. Une chose est certaine : Apple sera fréquemment interrogé sur ces sujets dans les mois à venir, en particulier si les lunettes connectées évoquées et le MacBook Pro OLED attendu sont finalement officialisés.