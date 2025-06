Une image « fuitée » montre un protège-écran destiné à la gamme iPhone 17

Et l’iPhone 17 Air se distingue avec une caméra frontale décalée sur la gauche

Un détail apparemment banal pourrait révéler bien plus qu’il n’y paraît

L’iPhone 17 Air pourrait intégrer une caméra frontale située sur le côté gauche de la Dynamic Island, que le modèle ultra-fin pressenti est censé arborer.

Cette information provient du leaker Majin Bu, habitué à publier sur X des fuites supposées issues des réseaux sociaux chinois, avec une fiabilité variable. Il a partagé une image de protège-écrans censés correspondre à la gamme iPhone 17.

Ces images, peu spectaculaires, ne suggèrent pas de grands bouleversements de design pour la prochaine génération d’iPhone. Mais sur l’un des modèles étiqueté « IP17Air », la caméra frontale apparaît déplacée : elle passe du côté droit de la Dynamic Island (comme sur les iPhone 16 et ceux attendus pour la prochaine série) au côté gauche.

(Image credit: Majin Bu/X)

Avant de considérer ce détail comme insignifiant, mieux vaut examiner ce qu’il pourrait vraiment signifier.

Déplacer une caméra n’a rien d’exceptionnel, surtout si Apple s’assure qu’iOS 26 en tienne compte dans l’application photo remaniée ou les selfies, entre autres.

Mais Apple ne modifie que rarement ses appareils pour des raisons purement esthétiques. Ce changement pourrait indiquer une refonte de l’agencement interne des composants afin de permettre un modèle ultra-fin pour cette future version de l’iPhone.

Formule iPhone

(Image credit: Apple TV+)

Ceux qui suivent la Formule 1 – à laquelle Apple consacre d’ailleurs un film – savent que la disposition des éléments dans une voiture est cruciale pour maximiser les performances, que ce soit pour l’aérodynamisme, la répartition du poids ou la masse globale. Le règlement impose des limites strictes aux modifications pour garantir une certaine équité entre écuries.

Une logique similaire pourrait s’appliquer, dans une certaine mesure, à la fabrication de téléphones ultra-fins.

Les consommateurs attendent d’un smartphone, surtout d’une grande marque, des performances solides, des caméras efficaces à l’avant comme à l’arrière, une bonne autonomie et un affichage de qualité. Or, les générations de téléphones évoluent désormais de manière assez itérative. Il existe donc des limites à l’amincissement des appareils sans compromettre certaines fonctions.

Le déplacement pressenti de la caméra dans la Dynamic Island pourrait ainsi révéler un effort d’Apple pour réorganiser l’intérieur de l’iPhone 17 Air, dans l’objectif de le rendre réellement plus fin.

Depuis que Samsung a pris de l’avance avec son Galaxy S25 Edge, l’équipe de Tim Cook devra innover pour éviter d’être accusée de suivre le mouvement plutôt que de le guider.

Évidemment, l’iPhone 17 Air reste pour l’instant au stade de la rumeur, et les fabricants de protège-écrans pourraient simplement anticiper les fuites, sans lien avec un design officiel. Mais à ce stade, l’hypothèse d’un iPhone 17 Air semble de plus en plus plausible. Plus de détails devraient émerger lors de l’événement Apple attendu en septembre.