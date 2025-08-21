Apple songerait à supprimer le bouton Caméra sur l’iPhone 18

La série iPhone 17 pourrait être la dernière à intégrer un bouton Contrôle de l’appareil photo

Cette décision viendrait du fait qu’Apple aurait constaté que cette fonctionnalité est peu utilisée

Cependant, la source à l’origine de cette rumeur n’a pas réellement fait ses preuves, et plusieurs éléments invitent à douter de cette affirmation

Les réactions au bouton Contrôle de l’appareil photo de l’iPhone 16 se sont révélées partagées. Certains utilisateurs restent sceptiques face à cet ajout, tandis que d’autres l’ont adopté avec enthousiasme. Mais pour les seconds, la nouvelle pourrait décevoir : ce bouton serait peut-être sur le point de disparaître.

D’après un message publié sur Weibo par OvO Baby Sauce OvO (relayé par GSMArena), Apple aurait indiqué à ses fournisseurs que la production des composants de ce bouton ne serait pas reconduite, ce qui signifierait que l’iPhone 17 pourrait être le dernier à en bénéficier.

Le constructeur en viendrait à cette décision car les propriétaires d’iPhone utiliseraient peu cette touche. En la supprimant, Apple réduirait aussi certains coûts, ce qui représente un avantage non négligeable dans le contexte actuel de nouvelles taxes douanières.

Toutefois, la prudence reste de mise. Il est difficile de mesurer précisément combien d’utilisateurs exploitent réellement ce bouton, les retours en ligne semblant très contrastés. Même si son usage restait limité, il paraît improbable qu’Apple l’abandonne aussi rapidement.

À titre de comparaison, la très critiquée Touch Bar des MacBook a duré cinq ans avant d’être abandonnée, et il est évident que certains apprécient encore le bouton Contrôle de l’appareil photo.

Plus que de simples commandes pour l'appareil photo

Intelligence visuelle permettant d'identifier un chien (Image credit: Apple)

Il faut aussi rappeler que ce bouton ne se limite pas à la fonction photo. Il sert également de raccourci vers Visual Intelligence, l’une des principales nouveautés liées à l’intelligence artificielle chez Apple. Certes, il existe d’autres moyens d’y accéder, mais ils sont moins directs, ou nécessitent de réaffecter le bouton Action, ce qui oblige alors à renoncer à d’autres usages.

Pour l’instant, Visual Intelligence ne semble pas indispensable au quotidien, en grande partie parce que la suite Apple Intelligence accuse un retard sur ses concurrents. Mais si cette solution venait à combler l’écart, il deviendrait probable que ce bouton soit utilisé de manière régulière, puisqu’il permet d’obtenir des traductions ou des informations contextuelles sur ce qui s’affiche à l’écran.

Dès lors, il paraît peu crédible qu’Apple rende l’accès à une telle fonctionnalité moins pratique. Ce serait reconnaître non seulement que le bouton Contrôle photo n’a pas beaucoup d’intérêt, mais aussi que Visual Intelligence n’en a pas non plus.

Un tel scénario semble improbable. D’autant plus que la source de cette rumeur n’a pas une réputation solide. Tant que des journalistes spécialisés reconnus, comme Mark Gurman qui s’est distingué par l’exactitude de ses informations sur Apple, ne confirment pas cette hypothèse, il convient de classer cette nouvelle parmi les plus incertaines.