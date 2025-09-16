Apple mise sur l’Orange cosmique pour donner une nouvelle identité à son iPhone 17 Pro

Le nouvel iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max en coloris Cosmic Orange n’ont pas constitué une véritable surprise lors de l’événement Awe Dropping de mardi. De nombreuses fuites annonçaient déjà ce virage audacieux vers une teinte premium. Néanmoins, cette couleur vive marque une rupture avec les finitions plus sobres qui caractérisaient jusqu’ici la gamme Pro de l’iPhone.

Dans une discussion avec Greg Joswiak, responsable du marketing mondial d’Apple, et John Ternus, vice-président senior en charge de l’ingénierie matérielle, en présence de Mark Spoonauer, rédacteur en chef de Tom’s Guide, les deux dirigeants ont expliqué que ce choix de coloris découlait en partie du passage du titane sur la génération précédente d’iPhone Pro et Pro Max à l’aluminium anodisé.

Apple's Joz & John on iPhone 17 Pro: "You want a fun color? How about Cosmic Orange, baby!" - YouTube Watch On

Ce matériau plus léger et plus économe en énergie offre, grâce à l’anodisation, une palette chromatique élargie.

« Depuis des années, les clients Pro nous disent que le reste de la gamme bénéficie de couleurs amusantes, et pas eux », a expliqué Joswiak. « Alors on s’est dit, vous voulez une couleur fun, que diriez-vous de Cosmic Orange ».

Ce choix semble logique, car certains consommateurs reprochaient aux modèles Pro d’afficher des tons trop classiques. L’orange, en revanche, ne passe pas inaperçu. Beaucoup ont toutefois remarqué la disparition d’une couleur iconique de la gamme Pro. Sur l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max, le Cosmic Orange semble remplacer le noir ou le noir sidéral. Joswiak et Ternus ont donc été interpellés sur ce glissement symbolique, avec une question simple : quand l’orange est-il devenu le nouveau noir ?

(Image credit: Apple)

« Nous avons décliné différentes nuances sombres au fil des années. Nous savons que les utilisateurs apprécient ces tons », a répondu Joswiak. « Le Bleu Profond est superbe ».

Il a ajouté que cette teinte lui paraît « fantastique », rappelant que l’Argent Classique reste disponible. « Nous pensons couvrir tous les besoins et nous sommes très confiants sur ce point ».

Même si les deux dirigeants n’ont pas souhaité entrer dans le détail des choix chromatiques, Joswiak s’est souvenu de leur première réaction lorsque les designers d’Apple ont présenté ces nouvelles finitions. « Ils nous les ont montrées et notre réaction a été immédiate : oui, c’est génial ».

John Ternus, quant à lui, utilise déjà un iPhone 17 Pro Max en Cosmic Orange. Une façon d’illustrer que l’orange citrouille a désormais une sérieuse concurrence pour l’automne.

Ce moment et l’intégralité de l’échange peuvent être découverts dans la première partie de l’interview en podcast sur Tom’s Guide et dans la seconde partie sur la chaîne YouTube de TechRadar. Le compte-rendu de Mark Spoonauer est également disponible en ligne.

We Tried to Break the iPhone Air | Interview with Apple’s Joz & John Ternus - YouTube Watch On