Apple Watch SE 3, le meilleur rapport qualité-prix de la gamme

Apple a dévoilé trois nouvelles Apple Watch, accompagnées de quatre nouveaux iPhone et de la nouvelle génération d’AirPods Pro, lors de son événement Awe Dropping du 9 septembre. Ces nouveaux modèles marquent un véritable renouvellement de la gamme de montres connectées de la marque.

L’Apple Watch Series 11 promet une autonomie d’une journée complète, tandis que l’Apple Watch Ultra 3 gagne la connectivité satellite. De son côté, l’Apple Watch SE 3 pourrait bien s’imposer comme la meilleure option pour la majorité des utilisateurs. Elle répond aux besoins essentiels tout en offrant quelques fonctionnalités avancées, le tout sans dépasser un budget raisonnable.

Visuellement, l’Apple Watch SE 3 ne change quasiment pas par rapport à la SE 2. Les deux modèles sont identiques en apparence, disponibles en 40 ou 44 millimètres, dans les coloris Starlight et Midnight. Le boîtier en aluminium recyclé, le dos en composite et l’ensemble des capteurs situés à l’arrière restent inchangés.

Swipe to scroll horizontally Apple Watch SE 3 : Caractéristiques Catégorie Apple Watch SE 3 Prix À partir de 269,00 € Dimensions 40 x 34 x 10.7mm (40mm), 44 x 38 x 10.7mm (44mm) Poids 26g (40mm) ou 32.9g (44mm) Cadre Aluminum Affichage Écran Retina LTPO toujours actif avec OLED, résistant aux rayures Ion-X. GPS GPS L1, GNSS, Galileo et BeiDou Autonomie de la batterie 18 heures d'autonomie ou 36 heures en mode faible consommation Connexion Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE 4G (en option) Résistance à l'eau WR50 et IP7X

(Image credit: Future)

La nouvelle génération répond cependant à l’un des grands dilemmes que posait l’achat d’une SE plutôt que d’une Watch de la série principale. La SE 3 intègre désormais un écran toujours allumé. L’affichage reste donc actif même lorsque le poignet est baissé ou que la montre n’est pas utilisée. Cette évolution permet de consulter l’heure ou les complications d’un simple coup d’œil. Une amélioration très appréciable pour une montre d’entrée de gamme.

En dehors de cette nouveauté, la plupart des changements se situent à l’intérieur, comme pour le reste de la gamme. L’Apple Watch SE 3 est équipée de la même puce S10 que la Series 11 et l’Ultra 3, inaugurée l’an passé avec la Series 10. La réactivité se montre excellente, qu’il s’agisse du lancement des applications, de la fluidité de watchOS 26 ou de l’utilisation du clavier. Autre mise à jour, le modem LTE est remplacé par un modèle 5G, identique à celui des gammes supérieures.

Grâce à la puce S10, certaines requêtes Siri peuvent être traitées directement sur la montre, ce qui améliore la rapidité des réponses. Elle active également deux nouveaux gestes, Double Tap et Wrist Flick. L’expérience se rapproche fortement des modèles plus haut de gamme, jusque dans la charge rapide.

Côté santé, l’Apple Watch SE 3 embarque de nombreuses fonctions. Elle assure le suivi de la fréquence cardiaque, la mesure de la température cutanée, la détection de l’apnée du sommeil, l’estimation rétrospective de l’ovulation, sans oublier le suivi du sommeil enrichi par un score dédié. La seule différence avec les modèles supérieurs concerne l’absence de surveillance de l’hypertension.

(Image credit: Future)

Apple a choisi de rendre accessibles à la SE 3 la plupart des fonctions phares de ses montres. Elle ne propose pas le design raffiné de la Series 11 avec ses bords incurvés ni les capacités robustes de l’Ultra 3 conçue pour l’aventure. Toutefois, elle offre un équilibre remarquable entre fonctionnalités utiles et prix abordable.

Autre atout, Apple n’a pas augmenté le tarif de ce nouveau modèle. L’Apple Watch SE 3 démarre à 269 € pour la version 40 mm. Un prix qui la rend intéressante même pour ceux qui possèdent déjà une SE de deuxième génération.