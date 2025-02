iOS 19 : une refonte tant attendue de l’iPhone révélée par de nouvelles fuites

La nouvelle application Invites d'Apple présente une interface intéressante

Elle rappelle davantage les applications visionOS que celles conçues pour iOS

Il pourrait s'agir d'un indice de la prochaine refonte du design d'iOS 19

Parfois, il arrive d’avoir un aperçu des projets futurs d’Apple avant leur annonce officielle. C’est justement ce qui semble s’être produit avec le lancement récent de la nouvelle application Invites. Car loin de se limiter à une simple app d’organisation d’événements, Invites donne un premier aperçu du design qui pourrait bien débarquer avec iOS 19.

Dès l’ouverture de l’application, un détail saute aux yeux : son interface partage de nombreuses similitudes avec les apps conçues pour le casque Vision Pro d’Apple. Comme l’a remarqué Parker Ortolani, passionné de l’écosystème Apple, les fenêtres flottantes au style vitreux et les fonds colorés rappellent fortement l’univers graphique du Vision Pro.

C’est une rupture avec la plupart des autres applications Apple, qui conservent depuis des années une approche visuelle plus familière sur iOS. Avec visionOS – le système d’exploitation du Vision Pro – Apple a introduit une nouvelle esthétique, et tout indique que cette influence s’étend désormais à Invites.

Fait intéressant, ce n’est pas la première fois qu’une application Apple prend une nouvelle direction en matière d’interface utilisateur. Ortolani souligne également que la récente application Sports d’Apple s’éloigne elle aussi des codes graphiques traditionnels. Et une fuite récente dévoilant un aperçu du nouveau design de l’appareil photo sous iOS 19 semble confirmer cette tendance, avec une interface visiblement inspirée du Vision Pro.

Lecture des feuilles de thé

Avec ces deux dernières applications qui s’éloignent des principes de design classiques d’Apple, doit-on s’attendre à un changement plus large ? C’est en tout cas ce qu’imagine Ortolani. Si Apple commence à aligner le design de ses applications sur celui du Vision Pro, cela pourrait annoncer une transformation plus profonde lors de la présentation d’iOS 19 cet été, à l’occasion de la Worldwide Developers Conference (WWDC).

La dernière refonte majeure du design des applications Apple remonte à l’arrivée d’iOS 7 en 2013. À cette époque, la marque avait abandonné le skeuomorphisme – cet effet visuel qui imitait des objets réels – pour adopter un style plus épuré et minimaliste, aussi bien dans le système d’exploitation que dans ses applications.

Plus de dix ans après cette révolution, un nouveau tournant graphique pourrait bien être en préparation. Et si les dernières applications d’Apple semblent converger vers l’esthétique de visionOS, une refonte plus profonde pourrait se profiler avec iOS 19.

Dans le fond, assurer une cohérence graphique entre ses applications est une stratégie logique pour Apple. Cela permet aux utilisateurs de retrouver des repères familiers, quel que soit l’appareil utilisé. Si cette volonté d’uniformisation se confirme, il ne serait pas étonnant de voir d’autres produits de la marque – de l’Apple Watch au Mac – suivre la même évolution.

