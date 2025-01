Apple teste secrètement la connectivité Starlink pour certains utilisateurs d'iPhone

Apple, T-Mobile et SpaceX seraient en train de s'associer pour proposer Starlink aux utilisateurs d'iPhone

Les fans d'Apple disposeraient ainsi d'une nouvelle option de connectivité par satellite

Il s'agit actuellement d'un test bêta pour un petit nombre de clients de T-Mobile

Apple propose une connectivité satellite à ses utilisateurs d’iPhone depuis quelques années déjà, offrant une solution précieuse en cas d'absence de réseau mobile. Mais selon un nouveau rapport de Bloomberg, ce service pourrait bientôt évoluer et ne plus se limiter à la seule technologie existante.

D'après le site américain, Apple serait en discussions secrètes avec SpaceX et T-Mobile US pour permettre aux iPhone d’accéder au réseau satellite Starlink. En effet, la dernière mise à jour iOS 18.3, déployée le 27 janvier, contiendrait déjà un support caché pour Starlink, selon Bloomberg.

Bloomberg évoque cette nouveauté comme une alternative potentielle au service satellite actuel d’Apple. Des tests discrets auraient été menés avec des iPhone capables de se connecter au réseau de SpaceX.

Ce partenariat a de quoi surprendre. Apple s’appuie déjà sur l’opérateur Globalstar pour son service de secours par satellite, tandis que T-Mobile réservait jusqu’ici Starlink aux utilisateurs de Samsung. Mais l’opérateur américain a récemment lancé un test en avant-première permettant aux iPhone d’accéder à Starlink, laissant présager un déploiement plus large à venir.

Dans un message adressé aux participants de cette phase de test, T-Mobile indique : « Vous faites partie de la bêta T-Mobile Starlink. Vous pouvez désormais rester connecté grâce aux textos par satellite, quasiment partout. » L’opérateur précise également que la fonctionnalité nécessite iOS 18.3. Pour les utilisateurs concernés, un nouveau réglage permet de gérer la connexion Starlink directement depuis l’application Réglages. T-Mobile a par ailleurs affirmé à Bloomberg que « la grande majorité des smartphones récents » bénéficieront bientôt de cette option.

Ce que cela signifie

(Image credit: Future)

L’ajout du support Starlink offrirait aux utilisateurs d’iPhone une alternative pour la connectivité satellite, notamment en cas d’indisponibilité du réseau Globalstar. De plus, ce service pourrait s’avérer plus polyvalent que celui de Globalstar, actuellement limité aux appels d’urgence et aux secours.

Elon Musk, propriétaire de SpaceX, a laissé entendre sur X que le partenariat entre Apple et Starlink était bien réel. En réponse à une publication sur le sujet, il a affirmé que « des images en résolution moyenne, de la musique et des podcasts audio devraient fonctionner avec la génération actuelle de satellites Starlink direct-to-phone ». Il a ajouté que « la prochaine génération permettra la diffusion de vidéos en résolution moyenne ».

Pour l’instant, Starlink ne prend en charge que l’envoi de messages texte sur iPhone, mais l’intégration des appels vidéo et de la transmission de données serait déjà en préparation. Contrairement au service Globalstar d’Apple, disponible dans plusieurs pays, Starlink est pour l’instant limité aux États-Unis. Un autre avantage de Starlink : il ne nécessite pas d’orienter son iPhone vers le ciel pour capter un signal, et devrait même fonctionner lorsque l’appareil est rangé dans une poche.

La plupart des derniers modèles d’iPhone seraient compatibles avec Starlink, selon Bloomberg. Une prise en charge est également prévue pour l’Apple Watch Ultra « plus tard dans l’année ». Une affaire à suivre de près, en attendant plus d’informations.