Apple prépare une année 2026 complètement dingue. Préparez-vous au choc

Un nouveau rapport lève le voile sur les projets d’Apple pour 2026

D’importantes nouveautés pourraient concerner plusieurs gammes de produits Apple

Des modèles phares comme l’iPhone pliable ou les lunettes connectées pourraient enfin voir le jour

Apple s’apprêterait à dévoiler une large série de nouveaux appareils en 2026, selon un nouveau rapport. Ces sorties marqueraient le 50e anniversaire de la marque, avec à la clé des mises à jour majeures dans son catalogue de produits.

Toutes ces informations proviennent de la dernière édition de la newsletter Power On, rédigée par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg. Voici ce qu’il faut attendre, et à quelle échéance.

Début 2026

iPhone 17e

iPad d'entrée de gamme

iPad Air

Dès le début de l’année 2026, le modèle le plus abordable de la gamme iPhone devrait évoluer avec l’arrivée de l’iPhone 17e. D’après les rumeurs, cet appareil embarquerait la puce A19 de l’iPhone 17 et proposerait un nouveau design, intégrant l’Île Dynamique à la place de l’encoche présente sur l’iPhone 16e actuel.

Du côté des iPad, le modèle d’entrée de gamme passerait à une puce A18, en progression par rapport à l’A16 de la version actuelle. L’iPad Air, quant à lui, adopterait la puce M4 à la place de la M3.

Mars-avril 2026

Enceinte connectée avec écran

Écran connecté mural

Siri alimenté par l'IA

Les produits domotiques tant attendus d’Apple devraient enfin voir le jour en mars ou avril 2026, d’après Gurman. Parmi eux, un haut-parleur intelligent doté d’un écran intégré, destiné à rivaliser avec des produits comme l’Amazon Echo Show. Apple prévoirait également de lancer un écran connecté à fixer au mur à la même période, toujours selon Gurman.

Côté logiciel, l’assistant vocal Siri recevra enfin la mise à jour boostée à l’intelligence artificielle, initialement annoncée en juin 2024. Après près de deux ans d’attente, cette mise à jour permettra à Siri d’agir dans d’autres applications, de mieux comprendre ce qui se passe à l’écran et de s’adapter au contexte personnel de l’utilisateur.

Juin 2026

(Image credit: Apple)

Mises à jour du système d'exploitation

Nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence

Chaque année, au mois de juin, la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple dévoile les dernières avancées logicielles et systèmes d’exploitation. L’édition 2026 ne fera pas exception, avec la présentation attendue d’iOS 27, macOS 27, watchOS 27 et d’autres mises à jour.

Outre les nouveaux systèmes, des changements majeurs sont aussi à prévoir dans la stratégie liée à “Apple Intelligence et à l’intelligence artificielle en général”, selon Gurman. Face à une concurrence très dynamique dans ce secteur, Apple devra frapper fort pour convaincre que son approche de l’IA est à la hauteur.

Septembre 2026

iPhone 18

iPhone pliable

Nouveaux modèles d'Apple Watch

Aperçu des lunettes intelligentes

Pour les passionnés de la marque, septembre rime avec nouveaux iPhone. En 2026, cela se traduira par l’arrivée de la série iPhone 18, équipée du modem C2 conçu en interne. Mais la véritable annonce phare pourrait bien être celle du tout premier iPhone pliable, après des années de spéculations.

La gamme Apple Watch recevra également plusieurs mises à jour. Mark Gurman n’a pas précisé les modèles concernés, mais la sortie de l’Apple Watch Series 12 semble probable. En revanche, les évolutions des modèles SE et Ultra restent incertaines, ces déclinaisons ne faisant pas systématiquement l’objet de révisions annuelles.

Toujours selon Gurman, Apple “avance à pleine vitesse sur ses lunettes connectées”, et un aperçu du produit pourrait même être dévoilé avant la fin de l’année prochaine.

Enfin, un nouvel iPad mini serait prévu pour 2026, mais aucune version rafraîchie de l’iPad Pro n’est attendue avant 2027. Le journaliste n’a pas précisé la période de lancement de cet iPad mini, mais sachant que le dernier modèle est sorti en octobre 2024, il serait peu probable de le voir arriver avant septembre 2026.