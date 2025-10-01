L’iPhone 17e risque bien de décevoir

L’iPhone 17e pourrait se retrouver bloqué avec un écran 60 Hz

Il conserverait également le même appareil photo à objectif unique que son prédécesseur

En revanche, son design et sa puce pourraient être améliorés

La gamme iPhone 17 a désormais été dévoilée, mais un modèle portant ce numéro pourrait encore être en préparation. Un iPhone 17e reste en effet attendu pour l’année prochaine. Cependant, celles et ceux qui envisagent de patienter pour découvrir le prochain iPhone milieu de gamme d’Apple pourraient bien vouloir y réfléchir à deux fois.

D’après Mark Gurman, spécialiste d’Apple, dans sa newsletter Power On pour Bloomberg (relayée par Phone Arena), l’iPhone 17e ne s’approcherait pas du tout des performances du modèle de base de l’iPhone 17. Ce serait donc un net recul par rapport à l’iPhone 16e, qui proposait au moins un écran similaire à celui de l’iPhone 16 ainsi que la même puce.

Avec l’iPhone 17e, il faudrait apparemment se contenter d’un écran 60 Hz, contre 120 Hz sur l’iPhone 17. Il embarquerait également le même capteur photo de 48 Mpx à objectif unique que celui de l’iPhone 16e.

L'iPhone 16e était une alternative intéressante à l'iPhone 16. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Plus de puissance et un nouveau design

Alors, qu’est-ce qui changerait réellement ? Visuellement, l’iPhone 17e adopterait l’apparence du modèle de base de l’iPhone 16, avec une Dynamic Island en lieu et place de l’encoche utilisée sur l’iPhone 16e. Il serait aussi équipé de la puce A19, ce qui lui permettrait de rivaliser en puissance avec l’iPhone 17.

Malgré cela, avec un écran de qualité inférieure et un seul capteur arrière, l’ensemble pourrait manquer d’attrait. Cela dit, cette stratégie serait volontaire. Apple souhaiterait renforcer la distinction entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17e, bien plus marquée que celle observée entre l’iPhone 16 et l’iPhone 16e.

Ainsi, l’iPhone 17e apparaîtrait de manière plus évidente comme un modèle d’entrée de gamme, tandis que l’iPhone 17 resterait l’option à privilégier pour celles et ceux qui peuvent se le permettre — et qui attendent davantage de leur smartphone.

Bien sûr, rien de tout cela n’a encore été confirmé, mais Mark Gurman bénéficie d’une excellente réputation lorsqu’il s’agit de prédictions sur Apple. Ses propos recoupent d’ailleurs une précédente fuite concernant l’iPhone 17e.

Les spécifications officielles ne devraient pas être connues avant un moment. Si l’iPhone 16e a été lancé en février, une seule rumeur évoque à ce stade une sortie en mai pour l’iPhone 17e.