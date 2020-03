Coronavirus : tous les films, séries et émissions retardés ou annulés par sa faute en 2020 - les JO stoppés ?

Alors que la panique liée à la progression de la pandémie se répand. A l’instar des salons high-tech (MWC, E3), les sociétés de production et de distribution de films, tout comme les grandes chaînes de télévision, sont obligées de revoir catégoriquement leur calendrier. Pour freiner la propagation du virus et protéger leurs personnels ainsi que la population. Conséquences : de nombreux films, séries, compétitions sportives et autres émissions TV vont être reportés. Voire annulés.

Des productions très attendues comme Fast and Furious 9, Mourir peut attendre, Sans un bruit 2, Mulan ou Les Nouveaux Mutants voient leurs dates de sortie repoussées à la fin de l’année 2020 et peut-être même à 2021. Un schéma identique pour les émissions de télévision qui doivent suspendre leur temps d’antenne - du moins pour certaines -, avec chaque jour de nouveaux exemples, à mesure que le Covid-19 se répand.

Au-delà des reports, le virus touche également la santé des équipes de production. A l’instar de Tom Hanks, la plus grande célébrité à avoir été diagnostiqué positif au coronavirus jusqu’à présent. Ce alors qu’il tournait un biopic sur Elvis Presley en Australie.

Nous avons listés toutes les productions, du grand comme du petit écran, affectées par le coronavirus aujourd’hui. Nous compléterons cette liste - ou la corrigerons - à chaque nouvelle annonce de l’industrie.

Voici les meilleures séries Netflix sur lesquelles se rabattre

Et la liste complète des films et séries Disney Plus bientôt disponibles

A cœur battant (septembre 2020)

Affamés (prochainement)

Antebellum (prochainement)

Black Widow (prochainement)

Brutus vs César (juillet 2020)

Bloodshot (prochainement)

Divorce Club (prochainement)

Effacer l'historique (fin août-début septembre 2020)

Fast and Furious 9 (avril 2021)

James Bond : Mourir peut attendre (novembre 2020)

La Daronne (prochainement)

La femme à la fenêtre (prochainement)

Le Sel des larmes (prochainement)

Les Minions 2 : il était une fois Gru (prochainement)

Les Nouveaux Mutants (prochainement)

Mignonnes (juin 2020)

Miss (septembre 2020)

Mulan (prochainement)

Ondine (septembre 2020)

The Personal History of David Copperfield (prochainement)

Pierre Lapin 2 : panique en ville (août 2020)

Pinocchio (prochainement)

Rocks (juin 2020)

Run (prochainement)

Sans un bruit 2 (prochainement)

Spiral (prochainement)

Un ami extraordinaire (prochainement)

USS Greyhound (juin 2020)

La baisse de fréquentation des salles de cinéma commence clairement à se faire sentir. La date de sortie de Mourir peut attendre, le prochain film de la franchise James Bond, a été déplacée d'avril à novembre. Même sanction pour la suite du thriller horrifique Sans un bruit qui n’a toujours pas de nouvelle date de sortie. Pierre Lapin 2 (dont le sous-titre est Panique en ville), certes moins excitant, devait sortir ce mois-ci, il faudra attendre le mois d’août pour découvrir ses prochaines aventures en famille.

Le plus gros bouleversement concerne Fast and Furious 9, qui sortira en salles au mois d’avril… 2021 ! Presque un an après sa date de sortie initiale - le 20 mai. Nous venons d'apprendre que Black Widow était repoussé à une date ultérieure inconnue. Tout comme Les Nouveaux Mutants et Mulan, autres long-métrages distribués par Disney. Quant à la sortie de Mission Impossible 7, elle pourrait bien n’intervenir qu’en 2022 (au lieu de juillet 2021), le tournage ayant été interrompu.

Bien entendu, le calendrier des sorties peut encore évoluer, tant que la pandémie n’est pas contenue. Les salles de cinéma sont des espaces communs, plus susceptibles de propager le virus Covid-19 rapidement. La Chine a déjà pris la décision de fermer la totalité de ses 70 000 cinémas à la fin du mois de janvier.

The Falcon and the Winter Soldier : arrêt du tournage à Prague

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

La série Marvel The Falcon and the Winter Soldier, prochain succès annoncé de Disney Plus, finalisait des scènes à Prague cette semaine. Mais la production a été interrompue, les acteurs et l'équipe de tournage ayant été rappelés à Atlanta. La série sera lancée en août, et rien n'indique que cette « pause » affectera la date de diffusion.

L'acteur Sebastian Stan a réagi à cet incident sur Instagram. « Nous avons tourné The Falcon and the Winter Soldier à Prague et nous avons fait l'expérience d'une des plus belles villes du monde, remplie de gens merveilleux et accueillants. Maintenant, nous sommes renvoyés chez nous. C'est trop tôt. Prague, tu vas rester longtemps dans mes pensées. Je te remercie. Je reviendrai. Je pense à toi. »

D’autres séries TV sont mises au chômage technique

Riverdale, le drama pour adolescents diffusé sur la chaîne CW et Netflix, a été temporairement arrêté, car l'un des membres de l'équipe pourrait avoir été testé positivement au coronavirus. Le tournage de The Morning Show, la série phare d’Apple TV Plus avec Jennifer Aniston est aussi en pause par mesure de précaution, selon le magazine THR.

Voici la liste complète des tournages de séries mis en suspens :

The 100, saison 7 (The CW)

American Housewife, saison 4 (ABC)

Angelyne, saison 1 (Peacock)

Atlanta, saison 3 (FX)

Batwoman, saison 1 (The CW)

Bull, saison 4 (CBS)

Carnival Row, saison 2 (Amazon)

Chicago Fire, saison 8 (NBC)

Chicago P.D, saison 7 (NBC)

Chicago Med, saison 5 (NBC)

Dynasty, saison 3 (The CW)

Empire, saison 6 (FOX)

The Falcon and the Winter Soldier, saison 1 (Disney+)

Fargo, saison 4 (FX)

F.B.I, saison 2 (CBS)

Flash, saison 6 (The CW)

Fondation, saison 1 (Apple TV+)

For All Mankind, saison 2 (Apple TV+)

Grace et Frankie, saison 7 (Netflix)

The Good Fight, saison 4 (CBS)

Grey’s Anatomy, saison 16 (ABC)

The Handmaid's Tale, saison 4 (Hulu)

La Roue du Temps, saison 1 (Amazon)

Le Seigneur des Anneaux, saison 1 (Amazon)

Little America, saison 2 (Apple TV+)

Loki, saison 1 (Disney+)

Lucifer, saison 5 (Netflix)

The Morning Show, saison 2 (Apple TV+)

Mythic Quest: Le Festin du corbeau, saison 2 (Apple TV+)

N.C.I.S, saison 17 (CBS)

N.C.I.S. : Los Angeles, saison 11 (CBS)

N.C.I.S. : Nouvelle-Orléans, saison 6 (CBS)

New Amsterdam, saison 2 (NBC)

Pose, saison 3 (FX)

Poupée russe, saison 2 (Netflix)

The Resident, saison 3 (FOX)

Riverdale, saison 4 (Netflix)

Rutherford Falls, saison 1 (Peacock)

See, saison 2 (Apple TV+)

Servant, saison 2 (Apple TV+)

Snowfall, saison 4 (FX)

Stranger Things, saison 4 (Netflix)

Supergirl, saison 5 (The CW)

The Witcher, saison 2 (Netflix)

WandaVision, saison 1 (Disney+)

Y: The Last Man, saison 1 (FX)

Les compétitions sportives sont gravement impactées par le coronavirus

Dans le monde du football, de nombreux matchs devraient être annulés ou reportés. La rencontre opposant Manchester City et le Real Madrid, dans le cadre de la Ligue des Champions, a été reportée. Après que l'équipe du Real Madrid ait été mise en quarantaine en raison de suspicions d’infection. Le match Juventus - Lyon a également été repoussé. Les différents gouvernements européens pourraient bien interdire sous peu tous les matchs prévus au cours du mois de mars. Et probablement d’avril. Les championnats italiens, portugais, espagnols et hollandais ont d’ailleurs déjà été suspendus. Même le sacro-saint Euro 2020 a été déserté pour mieux faire vibrer les foules à l'été 2021. Aux Etats-Unis, autre son de cloche : le football américain est sacré et les organisateurs de la NFL ont indiqué qu’ils ne retarderaient pas le début du championnat, démarrant le 18 mars.

En basket, la saison de la NBA est mise sur pause. En Formule 1, le Grand Prix d’Australie a été annulé précipitamment. Enfin, en tennis, le tournoi ATP est décalé de six semaines. Il faut s'attendre à ce que les annulations s'accumulent dans les jours qui suivent.

Qu'en sera-t-il des Jeux Olympiques 2020 ? La flamme olympique vient d'arriver à Tokyo où devrait se dérouler la prochaine édition des JO, dès le 24 juillet. Le CIO, qui les organise, n'a à ce jour annoncé aucune annulation ni report de l'événement.