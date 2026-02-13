YouTube débarque sur l’Apple Vision Pro — et ça change tout

YouTube arrive enfin en version native sur l’Apple Vision Pro

Fini le contournement bancal via Safari

L’offre de divertissement du Vision Pro se renforce

L’Apple Vision Pro est devenu une véritable machine de divertissement – mais une application majeure manquait jusqu’à présent : YouTube. Cela change aujourd’hui.

La plateforme vidéo de Google, extrêmement populaire, arrive en tant qu’application native sur visionOS pour l’Apple Vision Pro – et elle est disponible dès maintenant sur l’App Store en téléchargement gratuit.

En réalité, YouTube rattrape son retard. La plupart des meilleurs services de streaming proposent une expérience native sur la plateforme depuis son lancement, avec des environnements immersifs conçus spécialement pour visionOS. Mais YouTube, la plus grande plateforme vidéo d’Internet, n’en faisait pas partie.

La solution consistait à ouvrir la version web classique de YouTube dans Safari. Cela fonctionnait, mais l’expérience n’était jamais optimale. Pendant ce temps, des services comme Disney+, HBO Max et Paramount+ ont pleinement adopté le Vision Pro, en proposant des environnements personnalisés permettant une immersion accrue – qu’il s’agisse de regarder Frozen dans un cinéma Disney, d’assister à la conclusion de Curb Your Enthusiasm avec Larry David dans un univers inspiré de Game of Thrones, ou de visionner Bob l’éponge à Bikini Bottom.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Pour un casque capable d’afficher un écran géant en très haute définition où que l’on se trouve, l’absence de YouTube donnait toujours l’impression d’un manque. Désormais, la plateforme fait enfin partie de l’expérience.

Il s’agit d’une application gratuite sur Vision Pro qui propose une expérience YouTube conçue sur mesure pour la plateforme. L’application peut s’afficher sous forme de fenêtre flottante dans l’espace ou permettre une immersion dans une salle de cinéma personnalisée afin de regarder toutes ses vidéos favorites – qu’il s’agisse de la chaîne TechRadar ou de n’importe quel créateur. Cela inclut Bruce Springsteen et une collection de vidéos filmées par des fans, ainsi que des parcours d’attractions Disney Parks.

Après téléchargement, ouverture et connexion, l’expérience correspond essentiellement à celle de YouTube classique intégrée à visionOS. Les vidéos aimées, les chaînes suivies et l’ensemble des playlists restent accessibles. De plus, chaque vidéo disponible sur YouTube peut être visionnée sur Vision Pro – qu’il s’agisse de formats longs ou courts, dans différentes résolutions, ainsi que de contenus en 3D, 360° et VR180.

Des environnements personnalisés ont été proposés par d’autres services de streaming, mais il n’est pas certain que YouTube introduise le sien. Au lancement, il semble toutefois possible d’utiliser la vue immersive Theater native ainsi que les autres environnements intégrés d’Apple.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Même sans décor personnalisé, l’arrivée de YouTube sur visionOS constitue une étape importante. Il ne s’agit pas seulement d’accéder à des milliers de vidéos – cela supprime également un contournement contraignant jusque-là nécessaire. YouTube est la plateforme vidéo par défaut sur Internet, et son arrivée ici revêt une réelle importance.

Il est également notable que YouTube arrive sur Vision Pro après avoir été disponible dès le lancement sur la plateforme Android XR, notamment sur le casque Galaxy XR de Samsung.

Depuis le début de l’année 2026, Apple et ses partenaires enrichissent progressivement les contenus accessibles sur Vision Pro. Les premiers matchs NBA ont été diffusés en vidéo spatiale, l’arrivée de la F1 a été évoquée sous une certaine forme, davantage de contenus ont été conçus spécifiquement pour Vision Pro, et désormais YouTube rejoint la liste.

Cela pourrait même annoncer – espérons-le – des nouvelles encore plus marquantes lors de la WWDC 2026, attendue en juin.