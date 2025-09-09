Call of Duty arrive sur grand écran avec Paramount et les espoirs s’envolent

Paramount a officialisé cette semaine un accord majeur pour porter la franchise vidéoludique Call of Duty sur grand écran.

Le studio, qui a récemment finalisé une importante fusion avec Skydance, a signé avec l’éditeur Activision, propriété de Microsoft, afin de transformer la célèbre licence en film en prise de vues réelles. Selon Variety, le pacte pourrait même s’étendre à d’autres longs-métrages ou séries télévisées afin de renforcer l’offre de Paramount+, l’un des services de streaming les plus populaires. De quoi imaginer un véritable univers cinématographique Call of Duty.

David Ellison, président et directeur général de Paramount, a qualifié l’accord de “rêve devenu réalité”, promettant “une expérience cinématographique qui respecte l’héritage de cette marque unique et saura enthousiasmer les fans de Call of Duty tout en captivant une nouvelle génération”.

Tout laisse penser que la licence se trouve entre de bonnes mains, d’autant qu’Ellison n’hésite pas à rappeler l’exemple de Top Gun Maverick, l’un des plus grands succès récents de Paramount+. Avec près de trente jeux couvrant des univers allant de la Seconde Guerre mondiale à un futur lointain, le film reste cependant une énigme. Les spéculations abondent sur ce qu’il pourrait devenir, mais voici cinq éléments qui paraissent incontournables.

Adapter une intrigue existante

(Image credit: Activision)

Paramount a indiqué que l’adaptation de Call of Duty proposerait “tout ce que les fans aiment dans cette série iconique, tout en élargissant la franchise vers de nouveaux publics”.

Ce discours rappelle la stratégie employée par le film Assassin’s Creed, qui avait trop misé sur l’expansion du lore au détriment des éléments appréciés des joueurs, au point de décevoir.

Peu importe la direction choisie, s’inspirer de l’existant serait judicieux. Les campagnes viscérales de la Seconde Guerre mondiale, l’univers psychologique et complexe de la saga Black Ops ou encore les accents de thriller moderne de Modern Warfare représentent autant de bases solides. Un mélange intergénérationnel, déjà esquissé entre Vanguard et Black Ops, pourrait aussi séduire.

Pour l’instant, rien n’est confirmé concernant le scénario du film, mais il ne faut pas s’attendre à voir la mission controversée “No Russian” transposée sur grand écran.

Faire revenir les grands noms

Call of Duty n’a jamais fondé son succès sur la présence de stars hollywoodiennes au casting, contrairement à Cyberpunk 2077 avec Keanu Reeves ou Death Stranding avec Norman Reedus. Pourtant, la saga a régulièrement accueilli de grands acteurs pour prêter leur voix ou leur image à certains personnages.

Au fil des années, des noms comme Josh Duhamel (Pierson, WWII), Idris Elba (Truck, Modern Warfare 3), Ice Cube (Bowman, Black Ops), Jason Statham (Waters, Call of Duty), Helena Bonham Carter (Madame Mirela, Black Ops 4: Zombies), Gary Oldman (Reznov, World at War et Black Ops) ou encore Kit Harington (Kotch, Infinite Warfare) sont apparus dans l’univers du jeu. Leur retour, même sous forme de caméos, donnerait un vrai relief au film. La performance de Gary Oldman dans le rôle de Reznov reste d’ailleurs considérée par beaucoup comme l’une des meilleures de la franchise.

Mais le retour le plus attendu serait probablement celui de Sam Worthington, interprète d’Alex Mason, agent de la CIA et protagoniste central de la série Black Ops. Véritable fil conducteur des premiers volets, Mason incarne sans doute le personnage le plus iconique de Call of Duty. Revoir Worthington dans ce rôle semblerait une évidence.

Chaos en vue subjective

(Image credit: Activision Blizzard)

La franchise Call of Duty est sans doute le jeu de tir à la première personne le plus emblématique de l’histoire, et le film aurait tout à gagner à traduire cette immersion.

Qu’il s’agisse du débarquement de Normandie ou de batailles futuristes, le point de vue subjectif plonge le joueur dans l’action, avec balles sifflant au-dessus de la tête et explosions projetant au sol. Cette perspective accentue également l’émotion, lorsqu’un camarade tombe au combat sous nos yeux ou lorsqu’il faut accomplir des actes moralement troubles.

Il ne s’agit pas de transformer le film en une version Hardcore Henry filmée intégralement à la première personne, ni de répéter l’échec d’un Doom calqué sur le jeu. Mais intégrer cette proximité et cette intensité dans certaines séquences serait essentiel pour retranscrire l’ADN de la licence. Et pourquoi pas un clin d’œil humoristique, comme l’hélicoptère incontrôlable que tout joueur a déjà croisé.

Trouver le bon réalisateur

(Image credit: Activision)

David Ellison a assuré que Paramount abordait ce projet avec “la même exigence et la même discipline que pour Top Gun Maverick”. Une telle déclaration laisse penser que le studio vise un film d’action spectaculaire, capable de rivaliser avec des sagas comme Mission Impossible.

Dans cette logique, Joseph Kosinski ou Christopher McQuarrie, qui ont dirigé respectivement Top Gun Maverick et plusieurs Mission Impossible, apparaissent comme des choix évidents. La rumeur évoque même un intérêt initial de Steven Spielberg, grand amateur de la franchise, mais le caractère trop engageant d’un tel accord aurait refroidi Activision.

Certains imaginent toutefois un autre style de mise en scène. Le cinéma explosif et militaire de Michael Bay correspond parfaitement à l’esprit Call of Duty. Ses films Transformers, tout comme 13 Hours, prouvent sa capacité à mêler grand spectacle et tension militaire. Si le scénario devait couvrir plusieurs époques et proposer une fresque d’action à grande échelle, Bay pourrait bien être l’homme de la situation.

Zombies

(Image credit: Activision)

Même si Paramount semble privilégier une approche plus réaliste, difficile d’ignorer l’importance du mode Zombies dans la saga Call of Duty.

Introduit en 2008 avec World at War, ce mode repose sur un principe de survie face à des vagues d’ennemis morts-vivants. Très populaire, il est revenu dans une douzaine de jeux, parfois avec des invités prestigieux comme Jeff Goldblum, Heather Graham ou Kiefer Sutherland. Depuis Black Ops Cold War, il suit même une trame scénaristique complexe autour de la dimension du Dark Aether.

Le film n’intègrera sans doute pas directement ce mode, mais un clin d’œil via une séquence onirique ou hallucinée serait apprécié. Et si la franchise s’étend par la suite en séries sur Paramount+, rien n’empêcherait de voir apparaître une déclinaison façon Marvel Zombies.