Septembre sur Disney+ : séries cultes et blockbusters familiaux débarquent

Alors que la rentrée s’installe, Disney+ entend capter l’attention des abonnés avec une sélection mêlant émotions, humour et frissons. L’ordre des sorties parle de lui-même : chaque semaine de septembre apporte son lot de nouveautés, confirmant la volonté de la plateforme de multiplier les rendez-vous. Retour sur ce calendrier chargé, où se croisent personnages cultes et univers inédits.

Alien: Earth – 13 août

Le mois avait déjà commencé fort avec Alien: Earth, première série en live-action tirée de l’univers culte imaginé par Ridley Scott. Aux manettes, Noah Hawley (Fargo, Legion) orchestre un récit glaçant qui prend place en 2120, deux ans avant le film original.

La Terre y apparaît dominée par les synthétiques et les hybrides, jusqu’à ce qu’un vaisseau spatial s’écrase et libère une menace extra-terrestre terrifiante. Mélange de science-fiction politique et d’horreur viscérale, la série introduit de nouvelles créatures tout en multipliant les clins d’œil aux films fondateurs.

Encensée par la critique, Alien: Earth a séduit plus de neuf millions de spectateurs en moins d’une semaine, et confirme que la franchise Alien a encore beaucoup à dire.

Vaiana 2 - 28 août

Quelques jours plus tard, c’est Vaiana 2 qui a débarqué en exclusivité sur Disney+. Le film, troisième plus grand succès mondial de 2024 avec plus d’un milliard de dollars de recettes, est arrivé sur la plateforme seulement neuf mois après sa sortie en salles.

Dans cette suite, l’héroïne reçoit un signe inattendu de ses ancêtres et repart naviguer au côté du demi-dieu Maui. Leur aventure les mène aux confins des mers du Pacifique, accompagnés d’un équipage aussi improbable qu’attachant.

Mis en scène par Jason Hand, Dana Ledoux Miller et Dave Derrick Jr., et rythmé par une bande originale composée entre autres par Abigail Barlow et Emily Bear, ce deuxième opus prolonge la magie du premier tout en élargissant l’univers océanique de Disney.

Only Murders in the Building (saison 5) - 9 septembre

Ce 9 septembre marque le retour de l’une des séries phares de Disney+. Only Murders in the Building entame sa cinquième saison avec trois épisodes disponibles dès aujourd’hui, suivis d’une diffusion hebdomadaire.

Cette fois, Charles, Oliver et Mabel refusent de croire à la thèse accidentelle après la mort mystérieuse de leur concierge Lester. Leur enquête les conduit dans les recoins les plus sombres de New York, entre vieilles familles mafieuses et nouveaux acteurs plus menaçants encore.

Portée par le trio Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, la série accueille une nouvelle fois une impressionnante liste d’invités, de Meryl Streep à Christoph Waltz en passant par Renée Zellweger et Keegan-Michael Key. Un mélange toujours savoureux de comédie, de mystère et de satire sociale.

Futurama (saison 13) - 16 septembre

Une autre série culte fait son grand retour le 16 septembre : Futurama. Créée par Matt Groening, elle revient avec dix épisodes inédits mis en ligne d’un seul coup.

Au programme, un cocktail déjanté fidèle à son ADN : Bender en roue libre, un volcan sur le point d’exploser, Fry confronté à un rival amoureux et même un Zoidberg projeté vers le paradis. L’ensemble du casting vocal original reprend du service, tandis que l’équipe créative promet de conserver l’équilibre entre science-fiction délirante et satire grinçante qui a fait la réputation de la série.

Mufasa : Le Roi Lion - 19 septembre

Quelques jours plus tard, place à l’un des événements phares de la rentrée : Mufasa : Le Roi Lion. Après avoir rassemblé plus de cinq millions de spectateurs au cinéma en France, ce préquel tant attendu arrive sur Disney+ le 19 septembre.

Le film remonte aux origines de Mufasa, lionceau orphelin qui se lie d’amitié avec Taka, l’héritier royal qui deviendra Scar. Leur voyage initiatique, jalonné de dangers et d’alliances inattendues, révèle l’improbable ascension d’un futur roi.

Réalisé par Barry Jenkins (Moonlight) et sublimé par une musique de Lin-Manuel Miranda, ce récit promet une fresque visuellement somptueuse et émotionnellement intense, fidèle à l’esprit du classique de 1994.

Swipe - 19 septembre

Le 19 septembre marquera aussi la sortie de Swipe, long-métrage inspiré de la vie de Whitney Wolfe Herd, fondatrice de Bumble. Lily James incarne cette entrepreneuse visionnaire qui a révolutionné les applications de rencontre après son départ de Tinder.

Présenté quelques jours plus tôt au Festival de Toronto, le film, réalisé par Rachel Lee Goldenberg, est déjà comparé à The Social Network pour sa capacité à mettre en lumière les coulisses de la tech et les luttes de pouvoir qui l’animent. Plus qu’un biopic, Swiped se veut une réflexion sur la place des femmes dans l’innovation et l’évolution des relations à l’ère numérique.

Un mois de septembre pour tous les publics

Blockbusters animés, sagas cultes ressuscitées, séries de science-fiction ambitieuses ou récits inspirants : le mois de septembre sur Disney+ illustre la volonté de la plateforme de proposer une offre variée, capable de toucher chaque spectateur. Entre émotions, frissons et éclats de rire, il y en a pour tous les goûts.

