Film Peaky Blinders : tout ce que nous savons à ce jour sur le film Netflix The Immortal Man

Peaky Blinders, le film : informations clés - Intitulé Peaky Blinders : The Immortal Man

- Sortie prévue sur Netflix le 20 mars 2026, avec une diffusion limitée en salles dès le 6 mars

- Cillian Murphy sera de retour, aux côtés de nouveaux visages : Barry Keoghan, Rebecca Ferguson et Tim Roth

- L’histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale

- Un premier teaser a été dévoilé, mais aucune bande-annonce complète n’a encore été publiée

Peaky Blinders revient sous forme de film sur Netflix. Cette série figure parmi les drames criminels historiques les plus emblématiques – et les plus appréciés – du Royaume-Uni.

Baptisé The Immortal Man, le long-métrage promet une plongée sombre et haletante dans le crime organisé à Birmingham, juste après la Seconde Guerre mondiale. L’univers s’inspire du véritable gang des Peaky Blinders, une bande qui semait la terreur dans les rues des Midlands de l’Ouest en multipliant les braquages, les extorsions, les violences brutales et les réseaux de jeux illégaux.

La série de la BBC a connu six saisons entre 2013 et 2022. Son créateur, Steven Knight, a propulsé ses acteurs au rang de stars, avec Cillian Murphy dans le rôle central de Tommy Shelby. On y retrouve également Anya Taylor-Joy, Sam Claflin, Joe Cole, la regrettée Helen McCrory, et une galerie de visages marquants comme Adrien Brody, Stephen Graham ou encore Paddy Considine.

Le film est désormais terminé. Voilà où en est la production. Mais à quoi peut-on s’attendre d’autre ? Voici tout ce qu’il est possible de savoir pour le moment.

Academy Award winner Cillian Murphy returns as the legendary gypsy gangster Tommy Shelby in Peaky Blinders: The Immortal Man. In select theaters March 6 and on Netflix March 20.

Bonne nouvelle : Netflix a confirmé que The Immortal Man arrivera sur la plateforme le 20 mars 2026.

Pour les plus impatients, une sortie limitée au cinéma est prévue dès le 6 mars, même si les lieux précis n’ont pas encore été révélés. À surveiller de près, donc.

Peaky Blinders, le film : y a-t-il une bande-annonce ?

Peaky Blinders: The Immortal Man | Official Teaser | Netflix

En quelque sorte. Nous avons un teaser, que vous pouvez voir ci-dessus, mais la bande-annonce complète n'a pas encore été dévoilée.

Peaky Blinders, le film : Casting

Impossible d’imaginer Peaky Blinders sans Cillian Murphy, qui reprend son rôle de Tommy Shelby.

Mais l’attention se porte aussi sur les nouveaux venus, à savoir Barry Keoghan, Rebecca Ferguson et Tim Roth, dont les rôles restent encore secrets.

Parmi les autres acteurs confirmés figurent :

Premières images de Barry Keoghan sur le tournage à Birmingham (Image credit: Netflix)

Stephen Graham dans le rôle de Hayden Stagg

Sophie Rundle dans celui d’Ada Thorne (née Shelby)

Ned Dennehy en Charlie Strong

Packy Lee en Johnny Dogs

Ian Peck en Curly

Jay Lycurgo (rôle à préciser)

Entre-temps, Knight a laissé entendre que d'autres noms célèbres allaient s'ajouter à la liste, qualifiant le casting de « renversant ».

Peaky Blinders, le film : Intrigue

(Image credit: Netflix)

Le synopsis officiel publié par Netflix indique :

« Birmingham, 1940. En pleine tourmente de la Seconde Guerre mondiale, Tommy Shelby est contraint de sortir de l’exil qu’il s’était imposé pour affronter sa confrontation la plus destructrice.

Avec l’avenir de sa famille et du pays en jeu, Tommy devra affronter ses propres démons, et choisir entre affronter son héritage… ou le réduire en cendres. Par ordre des Peaky Blinders. »

Steven Knight avait déclaré à Deadline :

« Quand il s’agit d’écrire, surtout pour Peaky, aucun plan précis n’est établi, à part une idée très générale. »

Le film se situe donc en pleine Seconde Guerre mondiale, une époque que la série n’avait pas encore atteinte. Knight a précisé qu’un changement de rythme s’imposait pour un format cinéma.

Il a réaffirmé cette intention en septembre 2024, au moment du tournage, en confiant à Netflix :

« C’est un plaisir de voir les caméras tourner pour ce nouveau chapitre de l’histoire de Peaky Blinders, situé pendant la guerre. Le pays est en guerre… et nos Peaky Blinders aussi. »

Cillian Murphy dans la saison 6 de Peaky Blinders. (Image credit: BBC)

Netflix a acquis les droits de diffusion de Peaky Blinders pour le public américain. En janvier 2021, juste avant la dernière saison sur la BBC, Knight avait évoqué auprès de Variety un projet de film :

« Le film est en développement. L’idée est complète, avec un début, un milieu et une fin. Ce sera une conclusion cohérente à l’histoire racontée jusqu’ici. Et à partir de là, d’autres séries pourraient émerger, pas vraiment des spin-offs, mais des récits liés à cette famille et à ce pan de société. »

Le projet a été officialisé en juin 2024. Knight a alors promis un film « explosif, sans concession, du pur Peaky Blinders en temps de guerre ». Cillian Murphy a ajouté :

« Visiblement, Tommy Shelby n’en avait pas fini avec moi. C’est un immense plaisir de retravailler avec Steven Knight et Tom Harper pour adapter Peaky Blinders au cinéma. Ce film, c’est pour les fans. »

Le tournage a débuté en septembre 2024, principalement aux studios Digbeth Loc à Birmingham et à St Helens, autour des anciennes usines Pilkington Watson Street. L’ensemble a été bouclé le 13 décembre, juste à temps pour laisser toute l’équipe profiter des fêtes de fin d’année.

L'univers de Peaky Blinders : Le futur

(Image credit: BBC)

Maintenant que le tournage est terminé, Steven Knight a expliqué sur BBC Breakfast :

« On est en train de tout assembler. Évidemment, je suis partial, mais c’est fantastique. Certains des meilleurs acteurs britanniques sont réunis, y compris Stephen [Graham]. »

Il a ajouté que ce film représentait « une conclusion parfaite à cette partie de l’histoire des Peaky », tout en laissant entendre que la saga n’est pas close. Selon ses mots :

« Ce n’est pas fini, disons-le comme ça. Je ne peux pas encore faire d’annonce… mais l’univers de Peaky va continuer. »

Dans une interview accordée à Esquire en 2022, Knight avait laissé entendre qu’un personnage « allait surgir » dans le film, ouvrant potentiellement la voie à une suite, sous une autre forme :

« Je sais exactement de quoi parle le film. Deux histoires vont s’y croiser. Mais le déroulé précis reste à écrire. Et ce qui viendra après dépendra de la réception du film. Il se pourrait bien que quelqu’un surgisse… et je crois savoir de qui il s’agira. »

Dans un entretien à Times Radio en décembre 2024, Knight a confirmé que ce film ne marquerait pas la fin de l’univers Peaky Blinders :

« Intéressante, cette question. Le film arrive… mais non, ce ne sera pas la fin. Disons-le ainsi. Je ne dis pas que plus rien ne viendra. »