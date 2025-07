Stranger Things saison 5 : tout ce que nous savons à ce jour

Stranger Things saison 5 : informations clés - Ce sera la dernière saison de la série principale

- Diffusion en trois parties

- Le premier volume sortira fin novembre

- Les volumes 2 et 3 sortiront en décembre 2025 et janvier 2026

- La première bande-annonce sera diffusée mi-juillet

- Les acteurs principaux seront de retour

- Des personnages importants pourraient mourir

- Les titres des épisodes seront révélés en novembre

- Répondra aux grandes questions sur l'Upside Down

- Le titre du spin-off animé sera révélé en juin

La saison 5 de Stranger Things est encore à quatre mois de sa diffusion (à la date de la dernière mise à jour de cet article).

Même s’il reste encore de longues semaines avant la sortie très attendue de l’ultime saison de la série phénomène de Netflix, une première bande-annonce vient enfin d’être dévoilée. Un aperçu qui permettra aux fans de patienter jusqu’à la sortie prévue les 26 et 27 novembre, selon la région. Pour en savoir plus sur cette bande-annonce, direction la section dédiée plus bas.

Et ce n’est pas tout. Des dates de sortie aux détails de l’intrigue en passant par la distribution et le futur de l’univers, les dernières informations majeures sur la conclusion de Stranger Things sont réunies ici. Attention, des spoilers sur la saison 4 sont présents, et d’éventuels éléments de la saison 5 sont également évoqués.

the fight isn’t over yet. get ready for the epic series finale of STRANGER THINGS.VOL 1 — november 26, 5pm PT*VOL 2 — christmas, 5pm PT*THE FINALE — new year’s eve, 5pm PT**releasing worldwide all at once, date may vary based on your local timezone #TUDUM pic.twitter.com/vv78eN0LRzJune 1, 2025

Les dates de sortie de la saison 5 de Stranger Things ont été annoncées lors de l’événement Netflix Tudum 2025. La diffusion s’effectuera en trois parties : le volume 1 (épisodes 1 à 4) sera disponible le 26 novembre.

Les dates de sortie des volumes 2 et 3 sont visibles dans la publication X/Twitter mentionnée plus haut. Netflix s’était auparavant contenté d’annoncer une sortie pour 2025, ce qui avait rassuré les fans qui redoutaient un report à 2026. Et ce, malgré une fin de tournage actée dès décembre 2024.

Stranger Things season 5 : Bande annonce

Stranger Things 5 | Official Teaser | Netflix - YouTube Watch On

La toute première bande-annonce officielle de la saison 5 a été diffusée le 16 juillet. Netflix avait annoncé sa mise en ligne la veille, laissant ainsi présager son arrivée. Pour une analyse plus approfondie de ce teaser, il est possible de consulter le blog de lancement consacré à la bande-annonce de la saison 5. Pour celles et ceux qui auraient manqué les premières images diffusées lors du Netflix Tudum 2025, dans le cadre d’un teaser hommage à la saga, une vidéo est également disponible plus bas.

Stranger Things 5 | Date Announcement | Netflix - YouTube Watch On

Avant ce teaser, Netflix avait partagé un aperçu des coulisses en milieu d’année 2024. Cette vidéo a offert un premier vrai regard sur la saison 5 de Stranger Things : elle présentait de nouveaux personnages, des alliances entre figures familières et la possible introduction d’un saut dans le temps, bien qu’aucune image de l’intrigue n’ait encore été montrée.

Take it all in, nerds…we’ve hit the halfway mark of filming the final season and wanted to give you all a look at what we’ve been up to pic.twitter.com/RdQsZvoPYwJuly 15, 2024

Stranger Things saison 5 : Casting (confirmé et rumeurs)

Le docteur Kay est l'un des quatre nouveaux personnages que nous verrons dans la saison 5. (Image credit: Netflix)

Importants spoilers concernant la saison 4 de Stranger Things.

Voici le casting confirmé pour la saison 5 de Stranger Things en juillet 2025 :

Winona Ryder dans le rôle de Joyce Byers

David Harbour dans le rôle de Jim Hopper

Millie Bobby Brown dans le rôle d’Eleven

Finn Wolfhard dans le rôle de Mike Wheeler

Gaten Matarazzo dans le rôle de Dustin Henderson

Caleb McLaughlin dans le rôle de Lucas Sinclair

Noah Schnapp dans le rôle de Will Byers

Sadie Sink dans le rôle de Max Mayfield

Natalia Dyer dans le rôle de Nancy Wheeler

Charlie Heaton dans le rôle de Jonathan Byers

Joe Keery dans le rôle de Steve Harrington

Maya Hawke dans le rôle de Robin Buckley

Priah Ferguson dans le rôle d’Erica Sinclair

Brett Gelman dans le rôle de Murray Bauman

Jamie Campbell-Bower dans le rôle de Vecna

Cara Buono dans le rôle de Karen Wheeler

Amybeth McNulty dans le rôle de Vickie

Nell Fisher dans le rôle de Holly Wheeler

Jake Connelly dans le rôle de Derek Turnbow

Alex Breaux dans le rôle du lieutenant Akers

Linda Hamilton dans le rôle de la docteure Kay

Au-delà du retour des visages bien connus, l’arrivée la plus remarquée est celle de Linda Hamilton, célèbre pour son rôle dans Terminator, qui incarnera une scientifique armée nommée docteure Kay. Elle n’est pas la seule à rejoindre la distribution. Le teaser des coulisses diffusé en juillet 2024 a confirmé la présence de Nell Fisher (Evil Dead Rise), Alex Breaux (Waco: The Aftermath) et Jake Connelly, une nouvelle figure montante. Fisher tiendra le rôle de Holly Wheeler, la petite sœur de Mike et Nancy. Breaux et Connelly joueront respectivement le lieutenant Akers et Derek Turnbow.

Nell Fisher ("Evil Dead Rise"), Alex Breaux ("Waco: The Aftermath"), and newcomer Jake Connelly have joined the cast of #StrangerThings5! pic.twitter.com/aBI6bIVqHqJuly 15, 2024

Il est fort probable que certains personnages secondaires des saisons précédentes fassent eux aussi leur retour. Ted Wheeler (Joe Chrest), le lieutenant-colonel Jack Sullivan (Sherman Augustus) ou encore Suzie (Gabriella Pizzolo) pourraient revenir. En revanche, le sort du docteur Sam Owens (Paul Reiser) reste incertain, après avoir été laissé menotté à un tuyau dans le complexe souterrain Nina dans la saison 4. Mais une absence serait surprenante.

À noter enfin qu’Eduardo Franco a confirmé auprès d’IGN ne pas avoir été rappelé pour reprendre son rôle d’Argyle, très apprécié des fans. Joseph Quinn, dont le personnage d’Eddie Munson a trouvé la mort en fin de saison 4, ne reviendra pas non plus. Les présences de Dmitri Antonov (Tom Wlaschiha) et Yuri Ismaylov (Nikola Djuricko) semblent elles aussi peu probables.

Stranger Things saison 5 : Résumé de l'histoire et spéculations

Que font Mike et Lucas ici ? (Image credit: Netflix)

Spoilers complets sur la saison 4 de Stranger Things. Des spoilers potentiels sur la saison 5 sont également évoqués.

Voici le synopsis officiel de la saison 5 : « Automne 1987. Hawkins est meurtrie par l’ouverture des failles, et les héros sont unis autour d’un seul objectif : retrouver et éliminer Vecna. Mais il a disparu, son emplacement et ses intentions sont inconnus. Rendant leur mission plus complexe encore, le gouvernement a placé la ville en quarantaine militaire et intensifié la traque d’Eleven, la forçant à se cacher de nouveau.

À l’approche de l’anniversaire de la disparition de Will, un sentiment familier d’angoisse se fait plus pesant. L’ultime combat approche, et avec lui, une noirceur plus puissante et mortelle que tout ce qui a été affronté jusque-là. Pour en finir avec ce cauchemar, il faudra que tous – la bande au complet – soient réunis une dernière fois. »

Fais attention à ce que tu fais avec cette tronçonneuse, Steve... (Image credit: Netflix)

Cette saison marquera la fin de l’une des plus grandes productions originales de Netflix, et tout semble indiquer une conclusion grandiose. La saison 5 repoussera les limites de durée, Maya Hawke ayant déclaré qu’« on a filmé huit films, en gros ». En effet, douze mois de tournage ont permis de capturer plus de 650 heures d’images, condensées ensuite en épisodes conçus comme de véritables blockbusters, selon les frères Duffer. Le titre du premier épisode, révélé dès 2022, est « The Crawl ». Les autres titres ont été dévoilés en novembre dernier.

Episode 1 – The Crawl

Episode 2 – The Vanishing Of [Redacted]

Episode 3 – The Turnbow Trap

Episode 4 – Sorcerer

Episode 5 – Shock Jock

Episode 6 – Escape From Camazotz

Episode 7 – The Bridge

Episode 8 – The Rightside Up

Les frères Duffer ont également révélé, lors du Netflix Tudum, avoir réécrit une partie de la saison 5 en prenant en compte les retours des fans. Cela signifie que la fin ne sera pas celle initialement prévue. Heureusement, aucun détail sur le dénouement n’a filtré en ligne, malgré une fuite majeure signalée chez Netflix en février.

Pour le moment, les plus grands secrets restent bien gardés. Avant de pouvoir tourner la page, les héros devront s’unir pour vaincre une bonne fois pour toutes Vecna, l’antagoniste principal de la série.

« Les personnages se lancent à la poursuite de Vecna dès la première minute », a expliqué Ross Duffer dans un épisode spécial diffusé en juillet 2022. « Il reste encore des révélations à faire, et il faut aussi donner à chaque personnage le temps de conclure son parcours. »

Vecna revient en tant que principal méchant de la série télévisée. (Image credit: Netflix)

Alors, que s’est-il passé dans le final de la saison 4 ? Vecna a été grièvement blessé par Nancy, Steve et Robin dans la maison des Creel. Mais lorsque le groupe est revenu chercher son corps, celui-ci avait disparu. Il semble donc que le grand méchant soit parvenu à s’enfuir pour se remettre de ses blessures.

Malgré tout, il a techniquement remporté la manche. Max, sa dernière victime, a été déclarée morte pendant une minute complète après son attaque. Cet événement a provoqué l’ouverture de quatre failles vers l’Upside Down, en plein cœur de Hawkins. D’après les images du premier trailer de la saison 5, les deux réalités devraient désormais entrer en collision, alors que Vecna s’apprête à terminer ce qu’il a commencé : détruire tout ce que les héros ont de plus précieux.

Si quelque chose arrive à Holly, nous allons nous révolter ! (Image credit: Netflix)

Pour tenter d’endiguer ce plan d’anéantissement, les principaux personnages se trouvent déjà à Hawkins. Même s’ils vont se diviser en petits groupes afin de couvrir davantage de terrain, ils mèneront cette mission de façon coordonnée. Lors d’un passage dans le podcast Happy Sad Confused, Matt Duffer a expliqué que ce choix narratif était volontaire : « L’idée était de revenir à ce qu’on avait fait dans la saison 1, avec les binômes et les groupes d’origine. »

Quant à Max, elle est plongée dans un coma artificiel depuis sa confrontation quasi mortelle avec Vecna. Lorsque Eleven a tenté de la retrouver dans le Void, aucune trace d’elle n’est apparue. Son sort demeure donc incertain. Avant le début du tournage de la saison 5, Sadie Sink elle-même affirmait ne pas connaître le destin de son personnage. Deux trajectoires semblent possibles, et certaines images prises sur le plateau semblent déjà orienter l’intrigue. Dans une photo publiée sur Instagram (voir la troisième image), Ross Duffer laisse entendre que Lucas pourrait tenter de réveiller Max grâce à la musique – et plus précisément avec ses chansons préférées, comme celles de Kate Bush.

A post shared by Ross Duffer (@rossduffer) A photo posted by on

Par ailleurs, Noah Schnapp, l’interprète de Will Byers, a laissé entendre dans un entretien pour Vogue que son personnage serait au cœur de la saison 5 : « Beaucoup de choses attendent Will. Tout revient à son point de départ. Le public devrait être à la fois satisfait et surpris. » Il a également confié à US Magazine que Will serait « le point central » de l’intrigue, avant de révéler via Forbes que l’histoire « se termine avec Will ». D’après une publication sur X/Twitter, l’épisode pourrait même débuter par un flashback avec une version rajeunie de Will. Une autre possibilité évoquée montre Will, dans le présent, retournant dans sa cabane d’enfance, Castle Byers, comme aperçu dans une vidéo partagée sur le compte de Ross Duffer.

Season 5. Chapter 1. Scene 1. pic.twitter.com/TIkf1DNipuNovember 7, 2023

Ross Duffer a confirmé les propos de Schnapp dans un entretien avec Variety : « Will redevient le personnage principal. Son parcours émotionnel est ce qui, à nos yeux, va permettre de relier l’ensemble de la série. Il a toujours été le plus jeune, le plus introverti, celui qu’on protégeait. Son évolution ne tourne pas uniquement autour de sa sexualité. Il s’agit de devenir un jeune homme à part entière. »

Côté pertes potentielles, la saison 5 de Stranger Things s’annonce comme la plus meurtrière. Certains personnages emblématiques risquent de ne pas en sortir vivants. À chacun de deviner qui survivra. En guise de teasing, Matt Duffer a comparé les derniers épisodes de la série à ceux du Seigneur des Anneaux dans leur construction narrative.

Will, euh, Will survivra-t-il à la saison 5 ? (Image credit: Netflix)

« Le final [de la saison 5] s’inspire de Retour du Roi, avec huit fins différentes », a-t-il précisé. « Vu isolément, Retour du Roi peut sembler trop long. Mais lorsqu’on regarde tous les films à la suite – ce qui a été fait plusieurs fois – tout s’équilibre parfaitement. Si c’était plus court, ce serait bâclé et décevant. » Certains fils narratifs doivent encore être résolus, à commencer par la raison pour laquelle l’Upside Down semble figé en 1984. À l’exception de ce que révèle la pièce Stranger Things: The First Shadow, le public ignore encore les origines exactes de cette dimension. Pourquoi paraît-elle plus sombre et inquiétante que l’endroit visité par Henry Creel ? Que représente exactement le Mind Flayer ? Ross Duffer a assuré, dans l’épisode spécial de la saison 4 volume 2, que ces questions trouveront des réponses.

Le Hellfire Club, réuni une dernière fois (Image credit: Netflix)

Autre mystère non élucidé : celui de la numéro huit, alias Kali Prasad. Depuis la saison 2, elle n’est plus apparue à l’écran. Contrairement aux autres cobayes du docteur Brenner, elle ne possédait pas de télékinésie, mais un pouvoir distinct. Pourquoi faisait-elle exception ? Et reviendra-t-elle dans la série ? Il est possible que la saison 5 ne lève pas tous les mystères. Certains arcs narratifs du début de la série ont déjà été ignorés ou réécrits par les frères Duffer (comme le souligne Variety). Peut-être que l’histoire de Kali restera l’un de ces éléments en suspens, sans véritable résolution.

Concernant l’ultime épisode, son contenu reste un mystère. Mais Gaten Matarazzo a indiqué à NME que la fin serait à la fois « satisfaisante » et « cathartique ». De son côté, Finn Wolfhard a confié à People.com avoir ressenti à la fois « de la satisfaction, de la confusion et de la tristesse ». Enfin, David Harbour a déclaré à The Hollywood Reporter que ce dernier épisode était « le meilleur que les Duffer aient écrit » et que son intensité émotionnelle pourrait bien faire verser quelques larmes.

L'avenir de Stranger Things

Stranger Things: The First Shadow | Meet Henry Creel | Netflix - YouTube Watch On

La saison 5 marque la fin de la série principale, mais d’autres projets sont en cours chez Upside Down Pictures, la société des frères Duffer. Le premier d’entre eux est une pièce de théâtre intitulée Stranger Things: The First Shadow, qui se déroule en 1959. Elle retrace l’arrivée de la famille Creel à Hawkins, et présente des versions adolescentes de Jim Hopper, Henry Creel et d’autres figures clés. Actuellement jouée à Broadway, cette préquelle pourrait créer un paradoxe si la saison 5 ne prend pas en compte l’un de ses éléments scénaristiques majeurs.

Un autre projet en préparation est une série animée intitulée Stranger Things: Tales From ’85, attendue sur Netflix en 2026. Le récit se situera entre les saisons 2 et 3 et introduira une nouvelle menace surnaturelle à laquelle Eleven et ses amis devront faire face. Aucun autre détail n’a encore été révélé pour le moment.