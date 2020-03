Championnat du monde de Formule 1 2020 : comment regarder chaque grand Prix en direct, où que vous soyez ?

Dernière nouvelle : le Grand Prix d’Australie, premier rendez-vous de la saison 2020, vient d’être annulé par mesure sanitaire, suite à la propagation du coronavirus. L'annonce officielle est venue de la FIA, chargé de l’organisation du championnat, et fait suite au retrait de McClaren. L’écurie doit faire face au diagnostic positif d’un des membres de son équipe.

Les pneus sont gonflés, les moteurs vrombissent, il ne reste plus qu’à vous installer fermement sur le dossier de votre canapé ou celui de votre siège gaming. Le championnat du monde de Formule 1 est reparti pour un tour. Et vous pouvez le suivre en direct et en streaming, où que vous vous trouviez actuellement sur la planète. Il suffit de suivre nos conseils ci-dessous.

Le vainqueur de la saison précédente, Lewis Hamilton, a déjà les yeux braqués sur un titre de plus à son palmarès. S'il y parvient, il côtoiera des légendes comme Michael Schumacher, qui a remporté le championnat F1 à sept reprises. D'après les tests d'avant-saison, l'écurie Mercedes d’Hamilton semble avoir mis en place un dispositif optimal qu’il sera difficile de surpasser. Décrocher la victoire est également un challenge pour Mercedes qui deviendrait, par la même occasion, le constructeur automobile le plus titré de la compétition, avec sept trophées à son actif.

F1 EN DIRECT : OÙ ET QUAND AURA LIEU LE PROCHAIN GRAND PRIX ? La saison de Formule 1 2020 devait commencer en Australie le 13 mars et se termine à Abu Dhabi le 27 novembre. Chaque étape se déroule sur trois jours : les essais, les qualifications et les courses se déroulent respectivement le vendredi, le samedi et le dimanche.

La grande question qui se pose est donc : Hamilton et Mercedes peuvent-ils être battus cette saison ? Si Ferrari reste l’écurie rivale historique, un autre outsider pourrait bien tenir en haleine les téléspectateurs, à savoir Red Bull Racing, représenté par Max Verstappen. Ce dernier, tout comme Charles Leclerc de Ferrari, sont des pilotes au sommet de leur forme et 2020 pourrait très bien être l’année de leur consécration.

Cette saison aurait dû compter 22 courses au total. Mais en raison de l’épidémie de coronavirus et des mesures sanitaires prises par la FIA, certaines courses pourraient être annulées en cours de championnat. Le Grand Prix de Chine, à Shanghai, devrait se dérouler malgré tout en fin de saison, sauf avis contraire des organisateurs. Le premier Grand Prix d'Australie vient d'être annulé, la seconde course au Bahreïn prendra place, à priori, « à huis clos ». Nous vous tiendrons informés de la bonne tenue des rendez-vous suivants.

Où regarder le championnat de Formule 1 2020 en France ?

L’intégralité de la saison F1 sera diffusée en direct sur Canal Plus. Le premier Grand Prix aurait dû avoir lieu en Australie le dimanche 15 mars à 6h10, heure de Paris. Vous n’êtes pas encore abonné(e) à Canal Plus ? Nous vous recommandons de souscrire à la formule sans engagement pour 19,90 € par mois. Le premier mois est offert, profitez-en !

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes Canal Plus, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace. Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site MyCanal et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la course.

Saison 2020 : la liste complète des grands prix F1 à suivre :

13-15 mars 2020 : Grand Prix d'Australie à Melbourne (annulé)

20-22 mars 2020 : Grand Prix de Bahreïn à Sakhir

3-5 avril 2020 : Grand Prix du Vietnam à Hanoï

17-19 avril 2020 : Grand Prix de Chine à Shanghai

1-3 mai 2020 : Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort

8-10 mai 2020 : Grand Prix d'Espagne à Barcelone

22-24 mai 2020 : Grand Prix de Monaco à Monte-Carlo

5-7 juin 2020 : Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou

12-14 juin 2020 : Grand Prix du Canada à Montréal

26-28 juin 2020 : Grand Prix de France au Castellet

3-5 juillet 2020 : Grand Prix d'Autriche à Spielberg

17-19 juillet 2020 : Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone

31 juillet - 2 août 2020 : Grand Prix de Hongrie à Budapest

28-30 août 2020 : Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps

4-6 septembre 2020 : Grand Prix d'Italie à Monza

18-20 septembre 2020 : Grand Prix de Singapour à Marina Bay

25-27 septembre 2020 : Grand Prix de Russie à Sotchi

9-11 octobre 2020 : Grand Prix du Japon à Suzuka

23-25 octobre 2020 : Grand Prix des Etats-Unis à Austin

30 octobre - 1er novembre 2020 : Grand Prix du Mexique à Mexico

13-15 novembre 2020 : Grand Prix du Brésil à Interlagos

27-29 novembre 2020 : Grand Prix d'Abu Dhabi à Yas Marina

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.