Ligue des Champions : comment regarder tous les matchs en direct ?

La Ligue des Champions édition 2019-2020 a désormais sélectionné ses meilleures équipes, après la clôture des phases éliminatoires. Les rencontres qui vont suivre promettent d’être épiques, aussi vous ne voudriez rater pour rien au monde une seule des affiches proposées, jusqu’à la finale qui se tiendra le 30 mai 2020 au stade Atatürk, à Istanbul. Grâce à ce guide, vous supporterez vos équipes favorites et vous vous laisserez porter par la ferveur de chaque match, en direct depuis votre écran TV. Et ce, même si vous résidez actuellement à l’étranger et que vous ne pouvez profiter de votre abonnement RMC Sport.

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions comprennent des duels exceptionnels, à l’instar de Chelsea - Bayern Munich, Real Madrid - Manchester City ou encore OL - Juventus Turin cette semaine. Champion en titre, Liverpool est actuellement dominé par l’Atletico Madrid, démontrant que la compétition demeure pleine de surprises.

LIGUE DES CHAMPIONS 2019/ 2020 - où est quand ? Cette année marque la 65e édition de la Ligue des Champions, la compétition de football la plus prestigieuse d’Europe. Les qualifications ont débuté en juin 2019 et les phases éliminatoires en septembre. Retrouvez les matchs des huitièmes de finale, chaque mardi et mercredi jusqu’au 18 mars. Les chaînes RMC Sport disposent des droits exclusifs sur l’intégralité du tournoi.

En France, deux clubs veulent aller le plus loin possible dans la compétition. L’Olympique Lyonnais de Rayan Cherki et de Karl Toko Ekambi a connu des phases de groupe en dents de scie mais compte bien renverser la tendance via un système très offensif. Le PSG, lui, ne fera aucune concession : ce sera la finale ou rien. Et avec Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar en première ligne, l’équipe a ses chances de repartir avec le titre suprême. A condition de passer Borussia Dortmund et l’actuel meilleur attaquant du monde : Erling Braut Haaland, 19 ans.

Les « vieux challengers » ne s’avouent pas vaincus pour autant. Ainsi, la Juventus de Turin veut briser la malédiction et renouer avec la victoire, emmenée par son joueur vedette : Cristiano Ronaldo. Le Manchester City de Pep Guardiola a également la fureur de vaincre, puisqu’il entamera ensuite une procédure d'exclusion pour deux ans en raison d'une récente décision de l'UEFA. Quant au FC Barcelone de Lionel Messi et au Real Madrid de Karim Benzema, ils regardent tout ce petit monde une marche au-dessus.

Vous souhaitez suivre en direct chaque issue de la compétition ? Lisez ce qui suit pour vous assurer de regarder tous les matchs sur votre écran TV ou de smartphone, où que vous vous trouviez sur la planète.

Où regarder la Ligue des Champions en France ?

La diffusion des matchs de la Ligue des Champions 2019 / 2020 a lieu en exclusivité sur RMC Sport. A l’heure actuelle, aucun essai gratuit n’est disponible pour tester le service de streaming proposé par RMC. Il vous faudra donc souscrire à un abonnement sans engagement (25 € par mois) ou annuel (19 € par mois). A noter que les clients SFR peuvent bénéficier d’un forfait spécial à 9 € par mois.

Vous ne pouvez pas suivre les matchs de la Ligue des Champions via une chaîne française car vous résidez dans un pays où le service est géo-bloqué ? Il est alors recommandé d’utiliser une plateforme VPN pour accéder au contenu de votre pays d'origine ou à celui de pays étrangers en toute légalité. Sans vous stresser à rechercher des flux de streaming, souvent non conformes, voire vérolés.

Nous avons évalué l’ensemble de l’offre VPN existante sur le marché. Notre préférence va aujourd’hui vers ExpressVPN. Facile à installer, il garantit une connexion fiable avec des options de sécurité multiples. De plus, vous profitez d'une garantie de remboursement sous 30 jours, avec 3 mois GRATUITS offerts lorsque vous souscrivez à un abonnement annuel. Un cadeau immanquable ! Après avoir procédé à l’installation, lancez l'application ExpressVPN et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site RMC Sport et saisissez vos identifiants (ou inscrivez-vous). Il ne reste plus qu’à apprécier le spectacle. Vous avez aussi la possibilité d’accéder à la chaîne américaine B/R Live, diffusant la totalité des matchs pour un abonnement de 9,99 $ par mois (soit 9,20 € mensuels). Pensez alors à choisir un serveur américain et non français.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.