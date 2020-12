PS5 : augmenter votre capacité de stockage pourrait devenir excessivement cher

Bien que cette option ne soit pas encore disponible, la capacité de stockage de la PS5 peut être augmentée en enlevant le panneau latéral et en installant un SSD NVMe supplémentaire - cependant, cela pourrait s'avérer être une mise à niveau fort coûteuse.

Sony n'a pas encore spécifié quel SSD NVMe sera compatible avec la PS5, mais nous savons d’ores et déjà que chaque modèle devra correspondre, voire dépasser les spécifications des SSD existants. Cela signifie qu'ils embarqueront l'interface PCIe 4.0 et atteindront des vitesses de transfert d'au moins 5,5 Go/s.

Le prochain SSD NVMe Samsung 980 Pro de 2 To, attendu pour fin 2020, répond à ces exigences. Mais il serait facturé à 520 € environ. La version de 1 To est moins chère (269,95 €), ce qui correspond plus ou moins au tarif de la carte d'extension de stockage 1 To, conçue par Seagate pour les propriétaires de la Xbox Series X.

Bien sûr, il s'agit d'un SSD NVMe haut de gamme et moderne… donc avec une valeur prohibitive. D’autant qu’aucun signe de baisse de prix n’est communiqué à échéance proche.

Console next-gen ou PC Gamer - la question se pose à nouveau

La PS5 ne dispose que de 667,2 Go de stockage utilisable, vous devrez donc étendre sa mémoire le plus tôt possible. Les jeux PS5 ne peuvent pas non plus être stockés sur un disque dur ou un SSD externe, un privilège laissé aux jeux PS4. Sony a toutefois déclaré que l’entreprise étudiait la possibilité de prendre en charge cette fonctionnalité.

Avec l'augmentation de la taille des jeux next-gen (Call of Duty: Black Ops Cold War est un très bon exemple), il deviendra primordial de trouver un équilibre en matière de gestion du stockage. Si vous manquez d'espace, ou si vous souhaitez simplement installer plus de jeux en simultané sur votre console, celle-ci pourrait devenir plus coûteuse qu’un PC Gamer à l’avenir.