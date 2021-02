Nous connaissons désormais le titre définitif du film Spider-Man 3

Après quelques légères rumeurs, le titre officiel du troisième film du MCU Spider-Man a été révélé : Spider-Man : No Way Home sortira plus tard cette année. Pour en savoir plus, regardez la courte vidéo ci-dessous.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8VgkdmFebruary 24, 2021 See more

Tom Holland nous avait donné un premier aperçu de Spider-Man 3, et avait fait découvrir aux fans le supposé titre du film.

Tom Holland, aux côtés de ses co-stars Zendaya et Jacob Batalon, avait taquiné les fans sur Instagram avec les premières photos officielles du prochain film de MCU. Comme prévu, les images (dont une que vous pouvez voir ci-dessus) ne montraient rien de spécial, mais à en juger par les regards des intéressés, le trio se retrouvait face à quelque chose d'inquiétant ou d'énorme.

Zendaya et Batalon - qui incarnent respectivement MJ et Ned Leeds - se sont également joints à Holland pour faire des blagues aux fans sur le prétendu titre du film. Le groupe accompagnait leurs publications Instagram de légendes indiquant leur joie de pouvoir partager le titre de Spider-Man 3. Cependant, les fans qui faisaient défiler les images pouvaient surtout découvrir des photos humoristiques faisant échos aux deux premiers volets de la trilogie.

Vous pouvez voir la publication de Holland ci-dessous, puis consulter les posts de Zendaya et de Batalon. Spider-Man : Phone Home, Spider-Man : Home Slice ou Spider-Man : Homewrecker - faites votre choix.

A post shared by Tom Holland (@tomholland2013) A photo posted by on

Spider-Man 3 devrait arriver en décembre 2021.

Y a-t-il un message caché dans les faux titres de Spider-Man 3 ?

À première vue, il semble que Holland et ses amis ne font que taquiner les fans avec leurs publications. Étant donné que les deux autres films ont le mot "maison" dans leur titre, de nombreux fans considèrent "Phone Home", "Home Slice" et "Home Wrecker" comme des hommages amusants à Spider-Man : Homecoming et Far From Home.

Mais est-ce simplement le cas, ou y a-t-il un sens caché dans les maquettes du titre ?

Il semble étrange que chaque titre ait le mot "Spider-Man" qui se balancent d'une couleur différente. Plus précisément, les teintes utilisées dans l'image du titre de Holland et de Zendaya rappellent les couleurs utilisées jusqu'à présent par les deux méchants Spider-Man du MCU. Dans les bandes dessinées, Vulture porte traditionnellement un costume vert, tandis que la tenue caractéristique de Mysterio est principalement de couleur violette.

En se basant sur les publications de Holland et de Zendaya, pourrait-on voir les deux méchants reprendre leur rôle dans Spider-Man 3 ?

Batalon est généralement associé à Rhino, mais il est peu probable que ce personnage apparaisse dans Spider-Man 3. Dans cette optique, il se pourrait que le post de Batalon soit dépourvu de toutes les couleurs traditionnelles des méchants afin que les fans ne spéculent pas sur les membres de la galerie des bandits du webslinger qui pourraient aussi apparaître.

On a entendu dire que Electro de Jamie Foxx et Doc Ock d'Alfred Molina pourraient figurer au casting du 3ème volet de Spider-man, mais la publication de Batalon ne pointe vers aucun des deux. L'absence de couleur de son image pourrait donc être réservée à un méchant inattendu, et provoquer de nombreuses spéculations en ligne en conséquence. Le mot "démolisseur" et la couleur grise nous font penser à Rhino, qui est apparu dans The Amazing Spider-Man 2, joué par Paul Giamatti.

Ou alors notre imagination vagabonde trop et ce n'est en fait qu'une douce traînée de poudre de la part des acteurs du film...