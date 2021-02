Les séries geek à ne pas manquer sur Star (Disney+)

Lancement programmé le 23 février prochain pour Star, la nouvelle section de Disney+ consacrée aux contenus adultes et notamment de nombreuses séries qui devrait plaire aux geeks. Mais pour bénéficier du tarif de 6,99€/mois, il faut impérativement s’abonner avant le 23 février.

Fini le 100% familial, sur Star ce sont des programmes beaucoup plus matures qui sont au programme. Le catalogue annoncé est impressionnant et on y trouve déjà quelques séries geek à voir ou revoir sur Disney+ Star.

Signalons de plus que le tarif est particulièrement attractif et pour peu que vous vous abonniez avant le 23 février, cela ne vous coûtera que 6,99 euros pour de l’ultra-haute définition sur 4 écrans ! L’abonnement annuel est de 69,99 euros, soit une économie de 15%. Après le lancement de Star, l’abonnement mensuel passera à 8,99 euros/mois et 89,99 euros l’année.

(Image credit: Hulu)

Solar Opposites

Le dessin animé pour adultes des créateurs de Rick et Morty

Cette série sera proposée sur Disney+ dans la catégorie Star dès son lancement, avec 16 épisodes sur 3 saisons. Solar Opposites est un dessin animé pour adultes conçu par les créateurs de Rick et Morty, dressant un portrait peu reluisant de l’Amérique. On y suit une famille d’extraterrestres forcée de s’installer sur Terre. Si certains membres apprécient la nourriture grasse de notre planète et sa télévision, d’autres critiquent notre consumérisme et notre mode de vie moderne. L’occasion de gags moquant les deux camps et un regard acide sur les États-Unis.

(Image credit: Disney+ Star)

Mars

La série sur la conquête spatiale

Mars, c’est une série déjà acclamée pour sa rigueur scientifique avec 2 saisons et 12 épisodes, à retrouver en intégralité sur Star à son lancement. Aux manettes de cette production, on retrouvent Ron Howard, qui a déjà bossé avec Disney en dirigeant Solo: A Star Wars Story (disponible sur Disney+) et Brian Grazer.

Mars raconte l’histoire d’un vaisseau, appelé Daedalus, dont l'atterrissage sur la planète rouge est prévu pour novembre 2033. Six astronautes vont alors tenter d’installer une colonie sur Mars, une première pour l’humanité. La série se démarque grâce à son mélange de fiction et d’archives tirées de la conquête spatiale offrant une dimension scientifique au récit. La série s’autorise des sauts temporels entre 2016 et 2033 pour illustrer les avancées dans l’objectif de coloniser Mars. Une fiction finalement assez proche de la réalité.

(Image credit: Disney+ Star)

X-Files

Aux frontières du réel, la série culte

Est-il utile de présenter X-Files, série cultissime de 11 saisons et 218 épisodes ? Un monument de la télévision qui sera proposé en intégralité dans la catégorie Star sur Disney+. La série traite des phénomènes paranormaux et des explications rationnelles, mettant en scène Mulder et Scully, agents du FBI. Ces derniers enquêtent sur des cas non résolus, alors que le premier croit dur comme fer au paranormal et que la seconde se montre plus sceptique. La venue de X-Files sur Disney+ est une bonne nouvelle pour qui veut découvrir cette passionnante série.

(Image credit: Disney+ Star)

Helstorm

La série horrifique signée Marvel

Et petit retour du côté de Marvel avec une autre série beaucoup moins connue que Legion et Daredevil, à savoir Helstorm. L’histoire de deux enfants, Daimon et Ana Helstorm, qui doivent se retrouver pour faire face à un ennemi commun. L’occasion d’une approche très différente des habituelles productions Marvel, plutôt du côté de l’horreur avec des événements paranormaux. Le surnaturel occupe une place centrale dans Helstorm et, cerise sur le gâteau, le duo est le fruit d’un père tueur en série et d’une mère jugée folle... Une saison de 10 épisodes sera disponible sur Star.

(Image credit: 20th Century Fox)

Buffy contre les vampires

Monument télévisuel créé par le réalisateur d’Avengers

Joss Whedon est bien connu des fans de Marvel pour avoir réalisé le premier Avengers du MCU sous l’égide de Disney. Mais avant ce long-métrage, l’homme a créé plusieurs séries populaires dont Buffy contre les vampires, disponible sur Star à son lancement avec 7 saisons et 144 épisodes. Une série qui suit les aventures de Buffy à Sunnydale, accompagnée de ses amis Xander, Willow, Giles, etc. Car dans cette ville, de nombreux vampires et autres créatures se terrent. Buffy est une chasseuse, capable de les renvoyer en enfer. L’occasion d’épisodes fabuleux, comme celui s'inspirant d’une comédie musicale ou un autre entièrement muet. Un must des séries de geeks à ne pas manquer sur Star.

(Image credit: Hulu)

American Dad

L'irrévérencieuse série trash moquant le conservatisme américain

Dans la catégorie dessins animés trash, on trouve aussi bien South Park que Rick et Morty ou encore American Dad, dont les dix premières saisons arrivent sur Star à son lancement. Une série qui moque le conservatisme américain à travers le portrait d’un père de famille travaillant pour la CIA, ultra patriote. Sa fille est quant à elle pacifiste, à l'opposé de ses idées, tandis que le fils est un énorme geek. La mère de la famille est femme au foyer, s’ennuyant auprès de son mari trop lisse. Et comme si cela ne suffisait pas, tout ce beau monde héberge un extraterrestre dans le grenier, alcoolique, menteur, psychopathe et aux personnalités multiples.

(Image credit: ABC)

Big Sky

Sur les pas d’un inquiétant kidnappeur

Voici une autre série prometteuse à retrouver sur Star avec une première saison et 16 épisodes, Big Sky, dirigée par David Edward Kelley, scénariste de Big Little Lies. C’est l’histoire d’un inquiétant camionneur kidnappant ses victimes au volant de son véhicule. Trois enquêteurs vont le traquer, convaincus du lien entre la disparition de deux sœurs et d’autres événements passés du même genre. Bien évidemment, Big Sky brille par ses rebondissements assez inattendus et l’approche policière de l’intrigue. Le temps jouant contre le trio de héros, la série est toujours sur une pente glissante, jouant avec les nerfs du spectateur et la révélation de l’identité du fameux camionneur. Big Sky plaira aux amateurs d’enquêtes policières ponctuées de surprenantes péripéties et au mystère savamment entretenu.

(Image credit: Disney+ Star)

D’autres séries originales à venir

D’autres productions exclusives sont également prévues pour la catégorie Star chez Disney+. Le service a déjà annoncé trois séries exclusives, à savoir Only Murders in the Building, Shogun et The Dropout. La première suit trois passionnés d’affaires criminelles qui finiront liés par un meurtre. La seconde, qui se déroule au 17e siècle, parle d’un explorateur anglais placé sous la protection d’un seigneur japonais après s’être échoué. Quant à la troisième, il s’agit de l’histoire vraie d’une fraude massive perpétrée par Elizabeth Holmes, dirigeante de la société Theranos. Nous savons que ces séries ne seront pas là dès le lancement de Star, et nous n’avons pas encore de dates officielles, mais nous les attendons avec impatience !