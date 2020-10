South Park saison 24 : date de sortie, bande-annonce et tout ce que nous savons sur l'avenir de la série

La saison 24 de South Park a-t-elle commencée ? C’est la grande question que se pose les fans de la série de Trey Parker et Matt Stone, après qu’un épisode spécial (comptant le Covid-19 pour guest-star) ait été diffusé le 30 septembre dernier. Avec plus de 300 épisodes à son actif, la sitcom animée pour adultes de Comedy Central reste toujours extrêmement populaire - même si sa qualité fluctue encore énormément d'une saison à l'autre.

Malgré des taux d’audience en berne sur Comedy Central tout au long de 2019, la programmation de la saison 24 de South Park a été confirmée, la série s’est vue renouvelée jusqu'en 2022. Non, la popularité de la série ne décline pas, elle est particulièrement portée par le service de streaming vidéo HBO Max qui aurait avancé plus de 500 millions de dollars (environ 427 millions d’euros) juste pour diffuser les premières années de la franchise. Celle-ci se vante même de faire encore les gros titres de la presse, avec des épisodes controversés tels qu’A l’assaut de la Chine, second chapitre de la saison 23 totalement passé sous silence sur l’Internet chinois.

La future saison sera-t-elle aussi polémique ? Voici tout ce que nous savons sur les prochains épisodes de South Park.

La saison 24 de South Park n'a pas encore de date de sortie officielle, mais un épisode d'une heure sur le thème de la pandémie mondiale a été programmé sur Comedy Central le mercredi 30 septembre 2020. L’épisode, qui marque le grand retour des showrunners aux commandes après la pause provoquée par le coronavirus, a également gagné le public français. Celui-ci a pu le découvrir jeudi 1er octobre à 22h30 en VOSTFR sur Comedy Central France. Les retardataires pourront toujours le rattraper samedi 3 octobre à 23h10 ou lundi 5 octobre à 0h05.

Ceux qui ont l’habitude de suivre la série sur Game One devront en revanche faire preuve de patience, la chaîne n’ayant communiqué aucune date de diffusion à ce jour. De même pour les abonnés Netflix, actuellement en train de (re)découvrir les saisons 16 à 22 sur la plateforme SVOD.

Techniquement, Comedy Central considère The Pandemic Special comme l’épisode 1 de la saison 24. Faut-il dès lors surveiller la grille des programmes de Comedy Central France, tous les jeudis à 22h30 ? Possible, bien qu’aucune annonce officielle des créateurs, du staff ou de la chaîne n’a fuité jusqu’à présent. Un indice est toutefois donné par le personnage de Randy Marsh, à la fin de l’épisode spécial. Il prononce en effet une requête ambiguë : « Je pense que je vais faire quelques épisodes spéciaux supplémentaires ». Ce qui laisse à penser que le format d’une heure pourrait se généraliser sur cette saison 24. Aurons-nous droit à moins d'épisodes, mais plus longs, cette année ?

Le grand challenge de l'équipe créative est de réaliser actuellement tous les épisodes de South Park à distance - une vidéo explique comment chaque scène est écrite, dessinée, colorisée, doublée et montée « à la maison ». Vous pouvez visionner ce making-of ci-dessous :

Nous ne savons pas encore quand l’épisode 2, spécial ou non, nous parviendra. Ni combien d’épisodes la saison 24 comptera au total. Si la progression du Covid-19 a eu un impact négatif sur la production de nombreuses séries télévisées, l'animation paraît moins touchée par les restrictions sanitaires. Tout simplement parce que personne n'a à gérer les complications d’un tournage en plateau, avec obligation de distanciation sociale. Mais comme le montre clairement les coulisses vidéo, réaliser un show animé comme South Park, depuis chez soi, possède ses propres obstacles et limites.

La saison 24 de South Park sera suivie par une saison 25 et une saison 26

Comme mentionné ci-dessus, South Park a été renouvelé jusqu'en 2022, ce qui devrait nous permettre de suivre encore Stan, Cartman, Kyle et Kenny pendant au moins deux saisons supplémentaires, les 25 et 26.

Cependant, South Park devrait se terminer à un moment donné au cours de la prochaine décennie. « Je ne pense pas que nous ayons jamais eu un OK, asseyons-nous et décidons si nous allons continuer », a répondu Trey Parker suite à une question du Hollywood Reporter sur l’avenir de la série. Son acolyte Matt Stone a également déclaré en 2019 : « J'ai 48 ans. Trey aura 50 ans cette année. Il est évident que nous ne continuerons plus cette émission lorsque nous aurons 60 ans ».

Donc, en supposant que Parker et Stone ne changent pas d'avis (ce qui est toujours possible), il vous reste entre trois et dix saisons de South Park.

South Park est aujourd’hui diffusée sur de multiples chaînes dans le monde. Aux États-Unis, HBO Max possède les droits de diffusion en streaming de la série (plusieurs épisodes controversés manquent à l’appel), mais la plateforme n’est toujours pas opérationnelle en France - où les droits de ses programmes se disputent entre OCS et Amazon Prime Video.

Vous ne pouvez donc compter que sur la chaîne Comedy Central, accessible via :

le canal 75 d’Orange

le canal 97 de Free

le canal 65 de SFR

le canal 66 de Bouygues

le canal 154 de Canal Plus

le canal 45 de Vidéofutur

Molotov

Chaque épisode inédit est programmé le lendemain de sa diffusion américaine, généralement le jeudi à 22h30.

Game One a proposé récemment l’ensemble des épisodes de la saison 23, il devrait en être de même pour la saison 24. Quand exactement ? Aucune information n’a été partagée par la chaîne à cette date. Pour les nostalgiques, Game One passe aléatoirement plusieurs épisodes anthologiques de la série, souvent en soirée, tandis que Netflix dispose de l’intégrale des saisons 16 à 22.