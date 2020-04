Microsoft envisage un futur smartphone à triple écran

Microsoft pourrait travailler sur un nouveau smartphone qui pousserait encore plus loin le concept du Surface Duo (en photo, ci-dessus). Vous étiez enthousiaste à l’idée de manipuler cet appareil mobile aux « deux écrans liés par une charnière à 360° » ? Un troisième écran s’ajouterait à l’ensemble, dans un avenir dont on ne sait pas encore s’il sera proche.

C’est en tout cas ce qu’affirme le site Windows Latest, après avoir repéré un brevet inédit de la firme de Redmond. Le document décrit une « zone d’écran » supplémentaire embarqué directement… sur la charnière de l’appareil.

Contrairement aux deux premiers, ce troisième écran n’aurait pas pour priorité de vous fournir un affichage en mode tablette. Mais de vous délivrer toutes sortes d’informations rendues indisponibles lorsque le double écran principal est fermé. Par exemple, les notifications liées aux applications tournant en arrière-plan ou encore aux appels en absence.

En mode ouvert, le composant ajouté constituerait une interface utile regroupant les commandes couramment utilisées (volume, paramètres de confidentialité, envoi d’un message…), ainsi que des informations complémentaires sur une application ou sur un contenu en cours de lecture.

Evidemment, si vous décidez de lancer une vidéo ou de démarrer une visioconférence, les trois écrans pourraient s’imbriquer pour vous garantir une dalle - et donc un affichage - plus conséquents. Même possibilité si vous visionnez une photo : l’image passera sur les premier, deuxième et troisième écrans pour délivrer un aperçu plus large. Le choix de la résolution s’adapterait en fonction de la qualité de l’image ou de la vidéo exécutée.

Ce possible Surface Trio est très attendu au tournant par les analystes de l’industrie mobile. Alors que le Surface Duo n’a toujours pas été présenté par Microsoft. Il faudra visiblement patienter jusqu’à la fin de l’année pour en savoir plus sur le prochain appareil mobile à double écran du géant américain. Quant à son potentiel successeur à triple écran, il n’existe aujourd’hui qu’à l’état de projet R&D. Et comme tel, il pourrait ne jamais atteindre la chaîne de production.

Néanmoins, il est toujours intéressant d’apercevoir le futur auquel souhaite nous préparer Microsoft. Il est clair que la société cherche encore et toujours des moyens de rendre l'informatique mobile plus innovante, au-delà de ce que propose Surface Duo.