Windows 10X téléchargera et installera ses mises à jour en moins de 90 secondes

Windows 10X est un système d'exploitation sur lequel Microsoft travaille. Il concernera spécifiquement les futurs appareils à double écran de la société comme les Surface Neo et Duo. Un OS d’autant plus prometteur qu’il pourrait télécharger et installer une mise à jour en moins d’une minute et demie.

Habituellement, l’installation des mises à jour Windows 10 peuvent prendre de quelques minutes à plusieurs heures. Les utilisateurs devraient donc s’avérer véritablement impressionnés si la promesse de Windows 10X est tenue. Il semble que Microsoft soit déjà parvenu à ce record de 90 secondes, en séparant les fichiers système Windows 10X des autres applications. Ce qui permet de télécharger et d’installer les mises à jour de l’OS en arrière-plan. La réactualisation s’opérant ensuite, lorsque votre appareil redémarre.

Des conteneurs pour solution

Pour séparer l’OS des applications, Microsoft utilise des conteneurs dédiés. Lesdits conteneurs permettent de maintenir les fichiers systèmes majeurs et les données du système d’exploitation totalement sains. Les applications pouvant inclure des codes malveillants risquant d’infecter l’OS principal. Les conteneurs assurent également une plus grande compatibilité entre les applications et les différents systèmes d’exploitation les pilotant. Ainsi des applications fonctionnant déjà sous Windows 10 s’exécuteraient sur des appareils Windows 10X avec un minimum de réglages.

Windows 10X s'annonce dès lors comme une future version passionnante de Windows. Le double écran du Surface Neo sera la première structure à l’intégrer. Encore faudra-t-il patienter jusqu’à son lancement, probablement cet été.

Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, Microsoft a mis à disposition un émulateur de Windows 10X qui vous permet de tester une version bêta du système d'exploitation. Attention néanmoins : celle-ci s'adresse principalement aux développeurs d'applications et ne se veut pas représentative de ce que présentera la version finale de Windows 10X.

Via The Verge