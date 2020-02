Microsoft Surface Neo : date de sortie, prix, caractéristiques techniques et actualités

Vous ne trouverez pas la tablette Surface Neo dans les rayons de sitôt. Et pourtant, depuis la grande conférence de presse organisée par Microsoft en octobre 2019, ce « mini » ordinateur portable à double écran est devenu l’un des sujets de conversation et d’actualité high-tech les plus brûlants.

La volonté d’innovation portée par ce nouvel appareil Surface commence par son nom. Neo n’est pas que le héros culte de Matrix, c’est avant tout un préfixe emprunté au grec ancien et qui définit « ce qui est nouveau tout en se rattachant à la tradition ». C’est un message délibéré de Microsoft qui souhaite fusionner le meilleur de la gamme Surface et des appareils à deux écrans existants pour élever le concept de double écran au niveau supérieur.

La Surface Neo se présente ainsi comme un nouveau produit Surface composé de deux tablettes tactiles, reliées par une charnière. La Neo s’ouvre comme un livre et embarquera un système d’exploitation Windows 10x inédit. En réalité, une mise à niveau de Windows 10, complètement personnalisée pour cette configuration à deux écrans. Le test de cet OS, et des logiciels qui en découleront, nous intrigue tout autant que l’appareil lui-même.

Nous avons suivi de près toutes les actualités, les fuites et les rumeurs publiées sur la Microsoft Surface Neo. Nous vous livrons celles-ci en détail afin de vous faire parvenir une image globale de la tablette avant sa présentation officielle.

Les premières infos sur la Microsoft Surface Neo

Qu'est-ce que c'est ? La nouvelle tablette Surface… avec un double écran.

La nouvelle tablette Surface… avec un double écran. Quand sortira-t-elle ? Durant l’été 2020.

Durant l’été 2020. Combien coûtera-t-elle ? Microsoft n’a pas encore communiqué sur le prix de la Neo.

La Surface Neo serait disponible à partir de l'été 2020 (Image credit: Microsoft)

La future tablette Surface se fait désirer. Au plus tôt, Microsoft devrait la présenter pendant les grandes vacances estivales. A moins que la firme de Redmond n’attende la convention Surface à l’automne prochain pour introduire l’intégralité de sa gamme à double écran. Dont le smartphone Surface Duo et l’ordinateur 2-en-1 Surface Book 3 ?

La Surface Neo pourrait créer une "nouvelle catégorie" d'appareils mobiles (Image credit: Microsoft)

Prix de lancement de la Surface Neo

Il est encore bien trop tôt pour que Microsoft affiche un ou plusieurs tarifs. Nous ne disposons, à ce jour, d’aucune information qui nous permettrait de déterminer à quel point votre compte bancaire se creusera.

La Surface Neo embarque deux tablettes de 9 pouces (Image credit: Microsoft)

Caractéristiques techniques de la Surface Neo

Microsoft a évoqué la Surface Neo, pour la première fois, en octobre dernier. Sa vision était alors d’offrir un appareil polyvalent qui devienne le « nec plus ultra de la productivité mobile » selon Panos Panay, le père fondateur de la marque Surface.

Concrètement, il s'agit de deux tablettes de 9 pouces articulées ensemble via une charnière à 360 degrés. Manipulable comme un grand livre, l’appareil peut se retourner complètement ou s’utiliser en mode tente. Pour vous fournir un écran de voyage ou un cadre photo de luxe.

La Surface Neo intègre un tout nouveau processeur Intel Lakefield, conçu comme une puce hybride qui intègre également un GPU Intel de 11e génération. Le processeur a une empreinte réduite en silicium et se révèle deux fois plus petit que les modèles standards.

Les deux tablettes sont également équipées d’écrans Gorilla Grass, d'une épaisseur de 5,6 mm et d'un poids de 655 g. Un stylet se fixe magnétiquement et un petit clavier peut se clipser aisément sur l'écran inférieur - qui représente un peu plus de la moitié de l’appareil - pour transformer la Neo en ordinateur portable. Bonus : le clavier et le stylet se rechargent automatiquement.

En mode PC portable, une « Wonder Bar » apparait sur l’écran supérieur. C’est en quelque sorte une Touch Bar amélioré qui vous donne accès à un pavé tactile, à divers raccourcis et éléments fréquemment utilisés (comme les emojis). Il vous est de même possible d’écrire en manuscrit grâce au stylet.

L’OS adapté Windows 10x permettra de bénéficier de l’écran partagé et d’utiliser plusieurs applications simultanément sur les deux écrans. Par exemple, vous pourrez consulter un mail via votre messagerie Outlook sur le premier écran, tout en lançant la vidéo YouTube relayée par ledit mail sur le second écran. Un vrai confort d’utilisation comme lorsque vous travaillez sur une configuration PC multi-écrans.

Les développeurs des applications en question se verront remettre une pré-version du système d’exploitation le 11 février prochain. Cet émulateur devrait nous fournir quelques informations supplémentaires sur l'écosystème de Windows 10x et son fonctionnement. Le même jour, Microsoft prévoit d'organiser la conférence en ligne Microsoft 365 Developer Day. Une source particulièrement riche pour comprendre cette nouvelle technologie de double écran.

Microsoft nourrit évidemment de grands espoirs sur cette dernière. La société révélera, en même temps que la Surface Neo, le smartphone Surface Duo. Un téléphone pliable à double écran (chacun mesurant 5,6 pouces) piloté sous Android. Neo comme Duo sont impatiemment attendus par les fans de la gamme Surface. Et par de nombreux autres geeks fort curieux.