Surface Book 3 : ce que nous attendons du prochain ordinateur 2-en-1 de Microsoft

Vous bouillez d’impatience à l’idée de découvrir le nouveau Surface Book ? Ne faites pas attention aux quolibets, vous n’êtes pas seul(e) ! Lorsque le premier Surface Book a été dévoilé par Microsoft en octobre 2015, il a instantanément séduit le grand public par sa simplicité d’utilisation promise mais aussi sa mobilité et sa solidité. Un plébiscite confirmé avec la sortie du Surface Book 2, fin 2017. Un an plus tard, Microsoft entrait dans le TOP 5 des meilleures marques d’ordinateurs portables, derrière HP, Dell, Lenovo… et Apple.

Alors que nous attendions la troisième génération en octobre dernier, il est plutôt envisagé que l’ordinateur 2-en-1 de Microsoft voie le jour cette année. Qu’espérer de cette nouvelle mouture 2020 ? Sur cette page, vous trouverez la liste des caractéristiques techniques et des fonctionnalités les plus probables. Et celles que nous souhaiterions voir incluses dans la configuration du Surface Book 3. Entre autres, un écran de résolution 4K, la prise en charge de la technologie Thunderbolt 3 et un processeur Intel Ice Lake. De la puissance autant que de la précision.

En allant au-delà d’une simple mise à niveau du Surface Book 2 et en optimisant son plus grand avantage (un écran tactile de très haute qualité), le futur ordinateur portable de Microsoft pourrait, en toute humilité, devenir le meilleur modèle professionnel à ce jour. Et damer le pion au nouveau MacBook Pro d’Apple.

Il y a, en ce début d’année, très peu d’informations sur le développement du Surface Book 3. Néanmoins, les rumeurs comme les fuites propres à ce dernier vont se faire de plus en plus présentes au cours de ce premier semestre 2020. Nous ne manquerons pas de vous partager le moindre scoop et d’apporter nos réactions puis notre expertise technologique en complément, ici-même.

En attendant le Surface Book 3, quels sont les meilleurs 2-en-1 du moment ?

Le Surface Pro 7 donne-t-il un aperçu du futur Book 3 ?

Le Book 3 profitera-t-il de la recharge par énergie solaire ?

Les premières infos sur le Surface Book 3

Qu'est-ce que c'est ? Le troisième ordinateur portable 2-en-1 de la gamme Surface Book.

Le troisième ordinateur portable 2-en-1 de la gamme Surface Book. Quand sortira-t-il ? Avec un peu de chance, à l’automne 2020.

Avec un peu de chance, à l’automne 2020. Combien coûtera-t-il ? Probablement autant - sinon plus - que le modèle actuel. Comptez 1299 € pour la version 13,5 pouces, 2500 € pour le modèle 15 pouces.

Le Surface Book 2 a été déployé fin 2017, il a donc déjà quelques années à son actif. Son successeur aurait dû être présenté lors de la conférence Surface du mois d’octobre. Celle-ci a préféré faire la lumière sur trois autres produits : les Surface Laptop 3, Surface Pro X et Surface Pro 7. Sans doute parce que le Book 2 fut réactualisé en avril avec l’intégration d’un processeur Intel Core i5-835OU quadricoeur de 8e génération.

Résultat : la présentation du Book 3 est repoussée. Deviendra-t-elle la tête d’affiche de la prochaine conférence Surface à l’automne 2020 ? C’est possible mais elle devra la partager avec deux autres appareils qui suscitent la curiosité : le smartphone double écran Surface Duo et l’ordinateur du même acabit, le Surface Neo.

Le Surface Book 3 au même prix que son prédécesseur ?

Prix du Surface Book 3

Etant donné le manque d'informations concrètes - si ce n’est officielles - sur le Surface Book 3, nous naviguons totalement dans l’inconnu quant à la fixation de son prix de lancement. Pour le moment.

Cependant, en regardant les prix du Surface Book et du Surface Book 2, nous pouvons au moins spéculer. Actuellement, le Book 2 le plus abordable est commercialisé au tarif de 1299 €. Il s’agit de la version 13,5’’ de 128 Go. Le plus grand modèle 15’’ avec SSD de 512 Go, lui, atteint 2500 €. Des tarifs élevés, trop pour la majorité des utilisateurs potentiels. Mais des tarifs que la firme de Redmond ne rogneraient pas car les Surface Book 3 devraient logiquement inclure des composants plus puissants. Et donc plus chers.

La surface tactile du prochain Book 3 ? (Image credit: Microsoft)

Design du Surface Book 3

Il n’y a pratiquement rien à redire sur la conception des deux premiers Surface Book. En toute logique, Microsoft aurait tout intérêt à conserver une formule gagnante et à ce que le Surface Book 3 soit simplement une seconde optimisation du Book 2.

Pourtant, selon un brevet déposé par Microsoft en mai 2019 et devenu public en décembre, le Surface Book 3 ouvrirait de nouvelles perspectives d’affichage et pourrait bien bouleverser le marché des ordinateurs portables. Le document en question expose en effet un écran tactile secondaire qui prendrait place derrière le clavier détachable de l’appareil. Cet écran servirait principalement à prendre des notes et dessiner avec un stylet Surface Pen.

Une innovation qui donnerait également tout son sens au rapprochement entre le Surface Book 3 et les Surface Neo / Duo. Quitte à envisager une sortie commune à la fin de l’année ? Bien que Microsoft n’ait encore ni confirmé, ni démenti la présence de ce double écran comme pièce maîtresse du Surface Book 3, cela s’avère une hypothèse passionnante. Nous aimerions vraiment voir Microsoft révolutionner autant les performances que l’apparence de son 2-en-1 fétiche.

Ce que nous voulons voir dans le Surface Book 3

Justement, dans la liste des exigences que nous souhaiterions adresser au constructeur, sept d’entre elles nous apparaissent comme essentielles pour transformer le Surface Book 3 en PC portable imparable. Ces améliorations requises se basent sur des spéculations, fuites et rumeurs qui reviennent régulièrement et que nous validons plutôt deux fois qu’une.

Voici notre lettre au Père Noël Microsoft (bien anticipée).

Un combo processeur + carte graphique plus puissants

Le Surface Book est déjà l'ordinateur portable le plus puissant et le plus sophistiqué que Microsoft ait jamais conçu. Nous aimerions donc voir des composants dernier cri pousser ses performances au-delà des limites. Maintenant qu'Intel équipe les ordinateurs portables de ses processeurs de 10e génération (Ice Lake) et que les cartes graphiques Super RTX de Nvidia les occupent depuis l’été 2019, le Surface Book 3 dispose de tous les éléments nécessaires pour gérer aussi bien les logiciels d’édition photo et vidéo gourmands que les jeux 4K.

Réagencer l’espace supplémentaire, façon Marie Kondo

Disons-le tel que nous le pensons : la surface revue à la hausse du châssis sur le modèle 15 pouces du Book 2 est un espace gaspillé. Microsoft pourrait exploiter ce gain de place pour incorporer un système audio avec davantage de haut-parleurs ou encore un clavier avec pavé numérique plus large. La suggestion d’un écran tactile secondaire évoquée plus haut fonctionnerait également.

Le Thunderbolt 3 à la rescousse

La connectique du Surface Book 2 est polyvalente, avec deux ports USB 3.1, un lecteur de carte SD, une prise USB Type-C, ainsi qu’une prise propriétaire Surface Connect. Reste que l’absence de la norme Thunderbolt 3 se fait toujours ressentir, encore plus clairement en 2020. La technologie offre des transferts de fichiers plus rapides et permet de se connecter à un maximum de moniteurs et de périphériques sans latence. Une solution qui devient standard sur un choix croissant d’ordinateurs portables premium.

La bonne nouvelle est que cela pourrait se produire. Microsoft a breveté, au printemps dernier, une nouvelle prise USB-C universelle qui serait compatible avec Thunderbolt 3. A découvrir sans doute dans le Surface Pro 7. Avant le Book 3 ?

Une meilleure gestion de l’alimentation

L'un des plus gros défauts du Surface Book 2 15 pouces est qu'il ne peut pas exécuter le moindre jeu sans décharger sa batterie à une vitesse affolante. D’une durée de vie de 9h30 lorsqu’il s’agit de lire des vidéos Full HD (une belle autonomie), la charge tombe à 3 heures en usage intensif. Il est possible de brancher le 2-en-1 sur secteur pour éviter la mise en veille. Mais vous perdrez en fluidité d’affichage. Pour sa défense, Microsoft justifie que le Book 2 a été conçu spécifiquement pour les créatifs et non pour les joueurs. Et ce bien que l’ordinateur portable inclut un récepteur pour jouer avec une manette sans fil Xbox One !

Idéalement, le Book 3 devra se doter d'une gestion de l'alimentation améliorée afin de ne pas puiser dans les réserves de sa batterie.

Un écran 4K (il est temps !)

L'écran du Surface Book 2 affiche une définition de 3240 x 2160 pixels et un ratio de 3:2 sur son modèle de 15 pouces. C'est un écran magnifique, au bas mot. Il parvient presque à atteindre le standard 4K. Mais au début de cette nouvelle décennie, imiter ne suffit plus, il faut instaurer l’ultra haute définition comme résolution par défaut. Le Surface Book 3 serait un parfait candidat pour cette mise à niveau.

Tous les accessoires inclus

Pour le prix chèrement facturé sur les Surface Book actuels, Microsoft se doit d’ajouter, dans un pack global, les accessoires indispensables de la gamme. Comme le stylet Surface Pen et le cadran numérique Surface Dial. Une stratégie qui lui permettrait de se détacher d’Apple et de démocratiser la gamme Surface Book auprès d’un plus large public.

Un coloris noir plus haut de gamme

Le Surface Book 2 a tout de l’ordinateur portable luxueux, de par son écran et ses composants de pointe. En adoptant le coloris noir premium du Surface Pro 6 et du Surface Laptop 2, derniers nés de la famille Microsoft, le Book 3 pourrait gagner en charme et se différencier définitivement du gris sidéral du MacBook Pro d’Apple.