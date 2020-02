Marre de Windows 10 ? Windows 12 Lite promet d'être trois fois plus rapide

Windows 10 connaît une série de mises à jour problématiques depuis le printemps dernier. Et si Microsoft peine à résoudre les bugs les plus fréquents rencontrés par son OS, une nouvelle solution non officielle promet de mettre fin à tous vos tracas. Son nom : Windows 12 Lite.

Précisons-le d'emblée : non, il ne s’agit pas d'une version reconnue par Microsoft. Le système d’exploitation concerné correspond plutôt à une variante modifiée de la distribution Linux Lite 4.8 LTS, conçue pour ressembler à Windows 10. Avec un fond d'écran par défaut et des icônes personnalisées.

Windows 12 Lite a été repéré par un contributeur de Reddit qui a eu accès au nouvel OS. Selon la « documentation » fournie avec le logiciel (une feuille A4 grossièrement imprimée), celui-ci éviterait les mises à jour fréquentes pour se concentrer uniquement sur les plus efficaces et finalisées. Windows 12 Lite bloquerait également tout virus ou ransomware référencés et s’avérerait trois fois plus rapide que Windows 10. Son démarrage s’effectuerait en moins de 15 secondes.

(Image credit: /u/hexsayeed)

En plus du manuel, Windows 12 Lite dispose d’un site web plus détaillé, énumérant les spécificités et performances de l’OS alternatif.

Notre testeur express aurait récupéré la fameuse version pour 15 livres sterling (environ 18 euros). Bien qu’il s’agisse d’une licence moins chère que Windows 10 dans le commerce, nous vous recommandons évidemment de ne jamais acheter de programme aussi aléatoire comme celui-ci. Ni de payer une quelconque distribution Linux… sensée être gratuite.

Linus vs Windows, avantage au premier

Certes, Windows 12 Lite ne remplace pas Windows 10. Mais il soulève quelques points intéressants sur la façon dont Linux constituerait une bonne alternative pour les utilisateurs lassés des mises à jour déficientes de Microsoft.

Il existe de nombreuses distributions légères qui fonctionnent beaucoup plus simplement et rapidement que Windows 10, en particulier des configurations PC datées. Et parce que Linux compte moins d’usagers que Windows, il est moins enclin à héberger des programmes malveillants.

D’autre part, Windows 12 Lite l’illustre parfaitement : vous pouvez configurer Linux pour qu'il ait un aspect et un comportement très similaires à ceux de Windows.

Via Liliputing