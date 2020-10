Voici les jouets les plus tendance de 2020, selon Amazon

Il vous reste encore quelques jours avant de profiter des offres exclusives d’Amazon Prime Day. Et comme pour anticiper l’événement, le géant du e-commerce vient de publier son classement des meilleurs jouets de l’année. Une aubaine pour qui souhaiterait finaliser ses achats de Noël bien en amont - et éviter les files d’attente interminables ainsi que les ruptures de stock traditionnelles du mois de décembre.

Cette sélection de jouets se veut plutôt éclectique, avec des sets LEGO magnifiques, un appareil photo pour s’initier à un univers bien plus vaste que celui des selfies, ou encore un pack Playmobil qui devrait plaire autant aux adultes qu’à leur progéniture.

Amazon a catalogué les huit idées cadeaux suivantes comme les plus tendances de 2020 - ajoutant que, selon toute vraisemblance, ils pourraient subir une pénurie aussi importante que celle des PS5 et Xbox Series X actuellement en précommande. Et ce, avant les fêtes de fin d'année.

En revanche, Amazon n'a fait aucune mention des remises qui pourraient être appliquées sur chacun de ces produits, pendant Prime Day (13-14 octobre) ou même au cours du Black Friday (27novembre). Il faudra pour l’instant composer avec les tarifs ci-dessous - que nous ne manquerons pas de réactualiser en cas de promotion de dernière minute.

Appareil photo VTech KidiZoom Studio | 64,99 € (au lieu de 71,99 €)

Vous hébergez peut-être, sans le savoir, un futur influenceur multimillionnaire. Pour lancer des vocations, Amazon met à disposition l’appareil photo KidiZoom Studio de VTech qui permet aux enfants de 5 à 8 ans de prendre des clichés fantaisistes, mais aussi de réaliser quelques mini-films et d’exporter leurs vidéos très facilement. Ce modèle hybride dispose de plus de 20 arrière-plans animés et est livré avec un trépied + un fond vert pour insérer des effets spéciaux saisissants.Voir l'offre

Figurine Animatronic Baby Yoda - Star Wars The Mandalorian | 69,99 €

Le plus adorable des aliens issus de la mythologie Star Wars devrait profiter de la hype autour de la saison 2 de The Mandalorian, programmée sur Disney Plus à partir du 30 octobre. Cette reproduction animée de L’Enfant, aussi appelé Baby Yoda, mesure 19 cm, remue la tête, les oreilles et les yeux, vous fait part de ses émotions - il peut également activer la Force quand bon lui semble. De quoi le rendre plus attachant que l’original ?Voir l'offre

Squeakee Interactive Balloon Dog | 82,39 €

Il est loin d'être aussi mignon que Baby Yoda, à notre humble avis, mais Squeakee le chien-ballon interactif offre un compagnon adapté aux plus petits (à partir de 3 ans). Câlin et adorable, vous pouvez lui apprendre de multiples tours - et, lorsque vos enfants ont fini de le « torturer », il suffit de le dégonfler et de le ranger sagement dans un tiroir.Voir l'offre

Present Pets - animaux de compagnie interactifs | 59,99 €

Plus abordables que Squeakee, les figurines Present Pets proposent toutes sortes de chiens en peluche (chaque boîte se veut unique avec un résident totalement aléatoire). Une fois déballé, ce mini-compagnon aboie et invite ses nouveaux maîtres (âgés de 5 ans et plus) au jeu. Plus d’une centaine de sonorités et d’actions sont disponibles – et il vous faudra pas moins de 6 piles LR03 pour en profiter.Voir l'offre

Pack de démarrage LEGO Aventures Super Mario | 59,98 €

C’est l’une des collaborations les plus surprenantes de l’année. Le danois LEGO et le japonais Nintendo se sont réunis pour concevoir un pack de démarrage résolument geek. Avec ces 231 pièces, ce set offre à vos enfants la possibilité de créer leurs propres niveaux Super Mario - avec les commentaires du célèbre plombier moustachu en voix off. Une sorte de Super Mario Maker, sans écran, qui vous donnera bonne conscience.Voir l'offre

Playmobil Retour vers le Futur - DeLorean | 39,99 €

Nom de Zeus ! Playmobil est parvenu à créer la maquette la plus réaliste à ce jour de la DeLorean fétichisée des années 80. En invoquant la trilogie Retour vers le Futur, chère à bon nombre de grands enfants, la marque parvient même à rivaliser avec l’association LEGO-Nintendo ci-dessus. Contrairement au set Super Mario, cette réplique culte ne comporte que 64 pièces environ, ce qui devrait la rendre beaucoup plus facile à assembler, en famille.Voir l'offre

LEGO Star Wars The Mandalorian - Chasseur de primes | 139,99 €

Si vous voulez faire carton plein auprès des pré-ados, voici le set LEGO Star Wars le plus populaire du moment. Le vaisseau blindé du Mandalorien est l’élément central du pack. Composé de 1028 briques, vous pourrez vous balader à l’intérieur de son cockpit comme de sa capsule d’évasion. Côté équipage, on retrouve Baby Yoda, Din Djarin bien évidemment, mais aussi le droïde IG-11, Greef Karga chef de la Guilde des chasseurs de primes, ainsi qu’un Scout Trooper. Point de place malheureusement pour Cara Dune et Kuiil, autres compagnons clés.Voir l'offre