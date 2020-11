MacBook 2020 : date de sortie, prix, caractéristiques techniques et rumeurs

Voici plusieurs mois maintenant que nous entendons parler d'un nouveau MacBook de 12 pouces, basé sur une architecture ARM et qui apparaitrait dans le catalogue Apple, avant la fin de l'année 2020. Dès lors, l’événement One More Thing, organisé par la firme de Cupertino et qui se tiendra virtuellement le 10 novembre, pourrait bien constituer une fenêtre de lancement officiel.

Du moins, c'est ce qu’une majorité des fidèles de la marque comme des analystes espèrent. Une grande partie de cette excitation provient de la rumeur selon laquelle le futur MacBook 2020 embarquerait un processeur Bionic A14X, le supposé CPU ARM inédit d'Apple. La société devant dévoiler une nouvelle gamme d’ordinateurs lors de son dernier rendez-vous automnal (après avoir révélé l’iPhone 12, l’Apple Watch 6 ou encore l’iPad Air 4 lors des précédents), il est possible que le MacBook 12 pouces soit le premier ordinateur portable à s’équiper de la puce maison d’Apple.

Attendu auparavant dans la série très appréciée de 2019, le MacBook 12 pouces est aujourd’hui un bon candidat pour obtenir le A14X. Pour commencer, c'est déjà un ordinateur portable positionné pour cibler les professionnels nomades qui n'ont pas nécessairement besoin de l'ordinateur portable le plus puissant du marché, à condition qu'ils en aient un fiable, fonctionnel et aisément mobile.

Et comme la nouvelle puce prétend offrir entre 15 et 20 heures d'autonomie sur une seule charge, le MacBook 12 pouces est l'appareil idéal pour profiter d’une productivité prolongée. Voici ce que nous savons, à ce jour, sur ce mini-ordinateur portable qui génère de multiples discussions.

Le MacBook 12 Pouces (2020) en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Le nouveau modèle MacBook, avec écran 12 pouces

Le nouveau modèle MacBook, avec écran 12 pouces Quand sortira-t-il ? Il pourrait être annoncé le 10 novembre 2020

Il pourrait être annoncé le 10 novembre 2020 Combien coûtera-t-il ? Avec un peu de chance, à partir de 1 299 €

Nous attendons qu'Apple annonce le nouveau MacBook 12 pouces équipé d'un processeur A14X, lors de l’événement virtuel à venir du 10 novembre (qui se trouve également être le jour de la sortie de la Xbox Series X).

Nous ne savons rien de précis sur le prix dudit MacBook, mais l'une des principales raisons pour lesquelles Apple a décidé de produire ses propres processeurs, au lieu de s'appuyer sur Intel ou AMD, était de réduire le tarif de ses ordinateurs à l’avenir. Il y a donc des raisons d'espérer qu'un nouveau MacBook 12 pouces équipé de la puce maison d'Apple coûtera moins cher que le MacBook Pro actuel de 13 pouces, vendu à partir de 1 499 €.

Pourrait-il descendre les tarifs sous la barre des 1 300 € ? C'est tout à fait possible si l'on considère que le dernier MacBook Air commence à 1 199 €. Mais, là encore, le facteur X est le nouveau processeur ARM et nous ne serions pas étonnés de constater que la facture du MacBook 12 pouces de 2020 finisse inférieure à celle du MacBook Air.

Réponse probable et officielle le 10 novembre, pendant la conférence One More Thing qui débutera à 19h (heure française).

Nouveau MacBook 12 pouces : ce que nous voulons voir

Comment le MacBook 12 pouces supposé de 2020 pourrait changer la donne dans l’univers portable d’Apple ? Voici trois points sur lesquels nous souhaiterions des avancées certaines.

Un processeur Apple révolutionnaire

Plus que tout, nous voulons découvrir le nouveau processeur A14X d'Apple en action. Nous ne nous attendons certainement pas à ce qu'il soit le processeur le plus rapide disponible sur le marché - comme il devrait également équiper le prochain iPad Pro attendu pour 2021, nous ne pensons pas que sa puissance rivalise avec celles des processeurs inclus dans les meilleurs ordinateurs portables du moment. La puce A14X permettrait néanmoins d’embarquer les systèmes d'exploitation macOS et Windows les plus gourmands ; à ce titre, elle mérite toute notre curiosité.

Un MacBook 12 pouces moins cher

L'un des plus grands avantages d'Apple à produire son propre processeur est l’indépendance obtenue vis-à-vis d’Intel et d’AMD, et donc de vraies économies d’échelle dans les coûts de fabrication. Celles-ci devraient se répercuter sur le prix final (et sur les marges de la société bien évidemment). Et nous aimerions une baisse de prix conséquente qui entraînerait une adhésion plus large à l’écosystème Apple.