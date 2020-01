Meilleurs ordinateurs portables étudiants : les 10 modèles immanquables pour réussir son année scolaire

La scolarité peut être difficile, accablante et stressante. Ne laissez pas le choix d’un ordinateur portable ajouter à ce stress. Pour vous décharger de celui-ci, nous avons testé, comparé et sélectionné parmi plusieurs modèles, les 10 meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants. Quels que soient votre filière, vos usages et votre budget, l’ordinateur portable idéal a des chances d’être présent dans ce guide d’achat. Si vous disposez d’une enveloppe plus conséquente, nous vous invitons à consulter les meilleurs ordinateurs portables, les meilleurs Ultrabooks ou les meilleurs 2-en-1 disponibles sur le marché.



Qu'est-ce qui distingue un bon ordinateur portable pour étudiant d’un bon ordinateur portable tout court ? En règle générale, plus les performances d’un ordinateur portable sont élevées, plus ses fonctionnalités sont nombreuses, plus son prix sera conséquent. Les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants doivent proposer un maximum de performances et d’options à un tarif raisonnable. Ils sont un outil indispensable, capable de rédiger des cours, mettre en page des présentations et des exposés parfaits, éditer des photos ou des vidéos, traiter des calculs de données… sans coûter deux ans d’argent de poche à la personne scolarisée ou un mois de salaire à ses parents.

Les étudiants essayent déjà d'économiser le plus d'argent possible, que ce soit pour rembourser leur prêt universitaire ou verser leur loyer en temps et en heure. Ils ne peuvent décemment pas investir un tiers de leur budget mensuel dans un ordinateur portable. Et même s’il existe des PC portables d’entrée de gamme accessibles au plus grand nombre, les performances, sur ce type de modèles, sont rarement au rendez-vous. Car l’ordinateur portable pour étudiant se veut polyvalent : il assure la bonne qualité des travaux scolaires ET s’avère un mediacenter convenable, permettant même la lecture des contenus audio et vidéo en streaming ou de lancer occasionnellement quelques jeux.

Certes, vous ne trouverez aucune carte graphique dernier cri et peut-être aucun processeur de pointe dans un ordinateur portable pour étudiant. Le prix étant le critère principal, ces derniers se trouvent généralement sacrifiés. Néanmoins, les solutions budgétaires ne refrènent pas pour autant les besoins en créativité et en divertissements de leurs utilisateurs.

Il est d’ailleurs possible de faire des économies ailleurs que sur les composants. Le choix du système d’exploitation par exemple. Bien qu'il y ait d'excellents ordinateurs portables Windows 10 ici, vous n'êtes pas obligé(e) de vous en tenir à l’OS de Microsoft. Les meilleurs Chromebooks offrent aujourd’hui des performances incroyables. Pour un prix plus avantageux que la plupart des autres offres.

Les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants, en un coup d’œil :

Huawei Matebook 13 Dell XPS 13 Google Pixelbook Go Surface Laptop 2 Microsoft Surface Go HP Envy x360 13 Microsoft Surface Pro 6 Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1 Apple MacBook Air MacBook Pro 15''

(Image credit: Huawei)

1. Huawei Matebook 13

L'Ultrabook premier de la classe.

Processeur : Intel Core i5 - i7 de la huitième génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 ; Nvidia GeForce MX150 (facultatif) | RAM : 8 Go | Ecran : 13,3 pouces 2K (2560 x 1440 ; tactile) | Stockage : SSD 256 Go - 512 Go

Excellent rapport qualité / prix

Des performances graphiques appréciables

Une webcam au top

La RAM limitée

Huawei peaufine ses ultrabooks depuis quelques années. Il semblerait que son grand moment soit arrivé avec ce Matebook 13, aussi élégant que puissant et, plus important encore, proposé à un prix très compétitif. Son châssis en aluminium le rend presque plus beau et plus agréable qu’un MacBook Air. Tandis que sa carte graphique dédiée Nvidia lui permet de répondre à un grand nombre de tâches quotidiennes. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’un ultraportable gamer mais vous pouvez enchaîner les parties de jeux moins gourmands comme Hearthstone.

N’omettons pas son autonomie : nous l’avons testé en lecture vidéo continue, en résolution Full HD, il a tenu 8 heures et 18 minutes avant charge. Un excellent investissement, de par sa polyvalence et sa durabilité, à ranger précieusement dans son sac à dos.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei MateBook 13

(Image credit: Dell)

2. Dell XPS 13

Collectionne les félicitations du jury depuis plusieurs années.

Processeur : Intel Core i3 - i7 de la huitième génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 | RAM : 4 Go - 16 Go | Ecran : FHD 13,3 pouces (1920 x 1080 ; pas d'écran tactile) - 4K (3840 x 2160 ; écran tactile) | Stockage : SSD 128 Go - 2 To

La webcam est enfin au bon endroit

La durée de vie améliorée

Le prix revu à la baisse

Les autres améliorations sont négligeables

Le Dell XPS 13 est étiqueté « meilleur ultrabook » depuis des années. Il a dû céder la plus haute marche du podium au MateBook 13 de Huawei, c'est vrai, mais il reste sans aucun doute l'un des modèles incontournables pour les étudiants de tout niveau. Dans sa version la plus récente, Dell a déplacé la webcam au centre, en haut de l'écran, assurant un angle de vue parfait pendant les communications vidéo. Qui plus est, le modèle 4K délivre un rendu des couleurs époustouflants et garantit une qualité d’affichage supérieure à la concurrence.

L’autonomie s’avère tout aussi impressionnante : jusqu’à 12 heures de lecture vidéo en ultra haute définition, 21 heures en mode Full HD. Certains lui reprocheront de n’être qu’une mise à jour, nous ne pouvons que constater que Dell conserve sa longueur d’avance en termes de technologie ultraportable. Vous pouvez faire confiance au XPS 13 pour compiler encore de nombreuses années de cours magistraux comme de travaux pratiques.

Lire notre test complet : Dell XPS 13

(Image credit: Google)

3. Google Pixelbook Go

Le Chromebook silencieux pratique en bibliothèque.

Processeur : Intel Core m3 - Intel Core i7 | Carte graphique : Intel UHD Graphics 615 | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : ACL Full HD tactile de 13,3 pouces (1 920 x 1 080) ou 4K | Stockage : 128 Go - 256 Go

Webcam Full HD

Hush Keys impressionnantes

Design raffiné

Coûte une petite fortune

Malgré son prix loin d’être accessible à toutes les bourses, le Pixelbook Go de Google est le plus « économique » des Chromebooks haut de gamme. C’est un produit ambitieux incluant des technologies premium que vous ne trouverez pas dans les Surface de Microsoft ou les ordinateurs portables les plus chers d’Apple. Comme une webcam 1080p, une autonomie de 11 heures et 14 minutes en mode vidéo (selon nos propres tests). Et surtout le meilleur clavier d'ordinateur portable que nous ayons jamais utilisé.

Silencieux grâce à ses « hush keys » offrant un confort de frappe sans pareil, il bénéficie d’un rétro-éclairage discret qui ne s’active qu’à votre demande.

L’évolution de Chrome OS lui apporte enfin une fluidité logicielle sans précédent et l’aide inestimable de Google Assistant le rendra indispensable aux utilisateurs plus à l’aise avec la manipulation d’un smartphone que celle de leur PC ou Mac.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixelbook Go

(Image credit: Microsoft)

4. Surface Laptop 2

Le cartable haut de gamme de Microsoft.

Processeur : Intel Core i5 - i7 de la huitième génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 | Ecran : 13.5 pouces 2256 x 1504 ; PixelSense | Stockage : SSD 128 Go - 1 To

Processeur quad-core

Nouvelles couleurs élégantes

Son clavier silencieux

La connectivité réduite

Le premier ordinateur portable Surface remonte à trois ans et, bien qu’il s’agisse d’un excellent Ultrabook, il n’a pas réussi à s’imposer en raison de son matériel peu puissant et du système d’exploitation bien trop épuré, Windows 10 S. En 2018, Microsoft corrige le tir et lance le Surface Laptop 2. Avec un processeur quad-core et surtout Windows 10 sans aucune limitation.

Grâce à ces changements fondamentaux, cet ultrabook vient à bout des tâches logicielles les plus lourdes comme l’édition photo et vidéo. Ainsi que le traitement de feuilles de calcul volumineuses (pratique pour les filières scientifiques). Un outil de premier choix donc qui a le mérite de subir une baisse de prix très avantageuse, depuis l’arrivée du Surface Laptop 3.

Lire notre test complet (en anglais) : Surface Laptop 2

(Image credit: Microsoft)

5. Microsoft Surface Go

Une tablette 10 pouces économique mais avec du style.

Processeur : Intel Pentium Gold 4415Y | Carte graphique : Intel HD Graphics 615 | RAM : 4 Go - 8 Go | Écran : tactile PixelSense 10 pouces (1800 x 1200), 3:2 | Stockage : 64 Go - SSD 128 Go

Belles performances graphiques

Design chic

Prix décent

Moins puissant que le dernier iPad

Même si vous recherchez avant tout un ordinateur portable capable de concilier coût et performances, rien ne vous empêche de prendre en compte une certaine touche d’élégance. Ainsi, le Surface Go de Microsoft n'est pas seulement l'un des meilleurs 2-en-1 Windows, c’est aussi l’un des plus esthétiques du moment. Il faut dire que le Surface Go est un Surface Pro affiné. Il se remarque à peine dans votre sacoche, ne pèse rien non plus (500 grammes seulement).

Son processeur Intel Pentium Gold peut facilement exécuter l’ensemble des applications Office 365, naviguer sur plusieurs onglets de votre navigateur web et lire des contenus multimédias avec un affichage et un environnement sonore de qualité. Cependant, ne vous attendez pas à ce que ce processeur gère la retouche photo ou le montage vidéo haute résolution de la même manière qu'un ordinateur portable approprié.

Cela dit, le processeur graphique HD Graphics 615 d’Intel lui octroie un rendu 3D étonnamment puissant, au point que Minecraft fonctionne avec une superbe fluidité. Tout comme les logiciels utilisant la modélisation 3D tels que Paint 3D.

Lire notre test complet (en anglais) : Microsoft Surface Go

(Image credit: HP)

6. HP Envy x360 13

Le choix de la raison.

Processeur : AMD Ryzen 5 3500U | Carte graphique : AMD Radeon Vega 8 | RAM : 8 Go | Ecran : 13,3 pouces FHD (1920 x 1080), tactile | Stockage : SSD 256 Go

Élégant et fin

Un châssis de haute qualité

Autonomie améliorée

La définition vidéo limitée

Des performances communes (mais pas décevantes)

HP livre ici un produit qui brille par sa qualité de fabrication et par la durée de vie de sa batterie, pouvant être poussée jusqu’à 9 heures. L’ajout d’un processeur AMD permet au constructeur de rogner ses coûts et de proposer un ordinateur portable hybride attractif par son prix.

Ne recherchez pas ici un bourreau de performances. Le HP Envy x360 ne supporte que les jeux 3D légers et son écran n’est que Full HD, mais il conviendra aisément aux étudiants à la recherche d’un PC portable / d’une tablette capables de les accompagner pendant toute une journée de cours. Et ce sans investir une fortune.

Lire notre test complet (en anglais) : HP Envy x360

(Image credit: Microsoft)

7. Microsoft Surface Pro 6

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas quitter Windows 10.

Processeur : Intel Core i5 - i7 de 8e génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : PixelSense 12,3 pouces (2736 x 1824) | Stockage : 128 Go – SSD 1 To

Processeurs quad-core

Autonomie considérable

Mise à niveau esthétique appréciable

Toujours pas de port USB-C

La gamme Microsoft Surface s’est taillé une place de choix parmi les meilleurs appareils Windows du marché, avec de beaux écrans tactiles, des performances excellentes et une batterie robuste. La Surface Pro 6 ne déroge pas à la tradition, même si elle ne présente que très peu d’améliorations par rapport au modèle précédent.

La durée de vie de la batterie a été augmentée de deux heures et le processeur se veut désormais quadricœur, c’est-à-dire qu’il prend en charge - sans latence – vos tâches bureautiques quotidiennes, qu’il vous permet de binge-watcher vos séries préférées sur Netflix. Voire d’enchaîner les parties d’Hearthstone ou de Candy Crush.

Plus rapide, plus endurant, plus épuré, le Surface Pro 6 conviendra aux inconditionnels de Windows 10 en premier lieu. A ceux qui préfèrent le format tablette à celui de l’ordinateur en général.

Lire notre test complet (en anglais) : Surface Pro 6

(Image credit: Dell)

8. Dell Inspiron Chromebook 11

Le 2-en-1 multitâches.

Processeur : Intel Celeron N3060 | Carte graphique : Intel HD Graphics 400 | RAM : 4 Go | Écran : HD tactile, 11,6 pouces (1366 x 768) | Stockage : 32 Go - 64 Go

Solide et durable

Fonction d’écran partagé

Plus de 11 heures d’autonomie

Pas très puissant

Le Dell Inspiron Chromebook 11 est un petit 2-en-1 dont les stocks s’épuisent rapidement chaque année. Il faut dire qu’avec sa conception robuste, ses capacités multitâches et une batterie dont la durée de vie dépasse l’autonomie moyenne d’un ordinateur portable, ce modèle bénéficie d’un bouche à oreilles permanent de la part de ses utilisateurs.

Cette vedette de Dell nous a vraiment impressionnés par sa capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois. Son option « écran partagé » exécute simultanément plusieurs applications. Il vous est ainsi possible de remplir un fichier Excel d’un côté de l’écran, regarder Stranger Things sur Netflix de l’autre et de faire tourner Plants vs Zombies en arrière-plan.

Bien évidemment, son processeur le limite à ce type de tâches modestes. Mais ça reste une affaire en or pour les usagers qui adorent - ou n’ont pas le choix de - jongler entre plusieurs projets.

Lire notre test complet (en anglais) : Dell Inspiron Chromebook 11

(Image credit: Apple)

9. Apple MacBook Air

Apple baisse ses prix sans toucher aux performances.

Processeur : Intel Core i5 double cœur 1,6 GHz | Carte graphique : Intel UHD Graphics 617 | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : Retina, 13,3 pouces (2.560 x 1.600) | Stockage : 128 Go – SSD 1 To

L’un des plus beaux designs mobiles

Autonomie fantastique

Espace de stockage limité

Vous trouverez toujours moins cher

Apple a rafraîchi son MacBook Air l’an dernier, lui ajoutant le clavier premium du MacBook Pro et un écran True Tone qui optimise automatiquement couleurs et contraste en fonction de la luminosité ambiante. Et ce, pour un prix revu nettement à la baisse en comparaison des sorties antérieures.

Le nouveau MacBook Air conserve les performances de ses prédécesseurs. La navigation sur internet est facilitée avec la possibilité d’ouvrir une belle quantité d’onglets sans ralentissement. La gestion des applications bureautiques demeure fluide. Pour l’exécution d’applications plus gourmandes comme le montage de vidéos Full HD, la concurrence des PC portables Windows a clairement passé la seconde vitesse et commence à creuser l’écart avec la gamme MacBook.

Cela reste l’un des produits Apple les moins chers du marché pour les aficionados de la marque.

Lire notre test complet (en anglais) : MacBook Air

(Image credit: Apple)

10. MacBook Pro 15''

Le chef d’œuvre portable d’Apple

Processeur : Intel Core i7 - i9 | Carte graphique : AMD Radeon Pro 555X - Radeon Pro Vega 20, Intel UHD Graphics 630 | RAM : 16 Go | Écran : 15,4 pouces (2880 x 1800), IPS | Stockage : SSD 256 Go - 4 To

Le meilleur MacBook Pro de tous les temps

Super rapide

Ecran magnifique

Coûteux

L’édition 2019 du MacBook Pro 15 pouces est, à ce jour, l’ordinateur portable le plus puissant jamais conçu par Apple. La firme de Cupertino a ajouté certains des composants les plus rapides au monde, notamment les processeurs Intel à 6 et 8 cœurs. Le clavier problématique de la version précédente - de par sa sensibilité élevée aux miettes et à la poussière - a été revu et corrigé. Le tout est bien entendu sublimé par le châssis emblématique du MacBook Pro.

L’installation de MacOS Catalina sur ce modèle le rend encore plus rapide et réactif pour traiter les tâches du quotidien. Mais aussi des charges logicielles plus complexes comme la lecture ou l’édition de vidéos haute définition.

La durée de vie de sa batterie n’est pas forcément la plus performante de ce top. Avec 7 heures et 36 minutes estimées en lecture de vidéos HD continue, cela vous permet tout de même de tenir toute une journée de cours sans recharge.

Cette splendide machine l’étant aussi par son coût, vous envisagerez peut-être une des alternatives Windows, à l’instar des excellents XPS 13 et MateBook X Pro. Mais, si vous et vos enfants êtes des acharnés d'Apple, c'est l’ordinateur portable qui vous apportera la plus grande satisfaction.

Lire notre test complet (en anglais) : MacBook Pro 15

Merci à Bill Thomas, Michelle Rae Uy et Gabe Carey qui ont également contribué à cet article.

Crédit photos : TechRadar