Championnat du monde de Formule 1 2021 : où et comment regarder chaque grand prix en direct ?

Le calendrier 2021 du championnat mondial de Formule 1 est radicalement différent de celui de l'année dernière, avec 23 Grands Prix à suivre au lieu de 17. Nous aurons droit à quelques circuits qui ne manqueront pas de créer la surprise, comme le premier Grand Prix des Pays-Bas diffusé depuis 1985.

Champion en titre, Lewis Hamilton, le pilote de F1 le plus titré de tous les temps, défendra son titre pour Mercedes, même s’il devra composer avec une concurrence quelque peu chamboulée cette année.

F1 en direct : où et quand aura lieu le prochain grand prix ? La saison 2021 de la F1 se déroule du 28 mars au 12 décembre. Toutes les courses sont diffusées sur Canal Plus en France. Fait intéressant : quatre grands prix pourront être visionnés en clair, dont ceux de Monaco et de France (voir dates plus bas). Chaque étape se déroule sur trois jours : les essais, les qualifications et les courses se déroulent respectivement le vendredi, le samedi et le dimanche.

Le cauchemar de Sebastian Vettel chez Ferrari est enfin terminé, puisqu’il vient de signer chez Aston Martin, anciennement Racing Point. Il est remplacé dans l’emblématique bolide rouge emblématique Carlos Sainz, lui-même remplacé chez McLaren par Daniel Ricciardo, pilier de Renault (maintenant Alpine) en fin de saison dernière.

Après avoir été à deux doigts de ne plus avoir de siège du tout, Sergio Perez tente son va-tout chez Red Bull - une transaction qui semble solide pour les deux parties. Le pilote mexicain dispose d’un palmarès impressionnant qui peut faire de l’écurie l’entrée surprise de cette saison.

Il y a aussi beaucoup de nouveaux venus, certains étant plus populaires que d'autres. Ainsi, Alpha Tauri vient de recruter Yuki Tsunoda, 20 ans, pour faire équipe avec Pierre Gasly, l'un des meilleurs challengers de 2020.

Par ailleurs, le champion de F2 Mick Schumacher - fils du légendaire Michael Schumacher, sept fois champion du monde de F1 - a été appelé dans l'équipe Haas aux côtés de l'extrêmement controversé (pour le dire poliment) Nikita Mazepin. En remplacement d’un tandem difficilement oubliable : Kevin Magnussen et Romain Grosjean.

Où regarder le championnat de Formule 1 2021 en France ?

L’intégralité de la saison F1 sera diffusée en direct sur Canal Plus. Le Grand Prix de Bahreïn sera disponible sur la chaîne cryptée, le dimanche 28 mars à 18h, heure de Paris. Vous n’êtes pas encore abonné(e) à Canal Plus ? Nous vous recommandons de souscrire à la formule avec engagement 2 ans pour 21,99 € par mois. Le premier mois est offert, profitez-en !

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes Canal Plus, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site MyCanal et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la course.

Saison 2021 : le calendrier complet des grands prix à suivre

Le coup d'envoi de la saison de Formule 1 sera donné à Bahreïn ce dimanche, marquant un changement majeur par rapport aux éditions précédentes. Le GP d'Australie a servi d'ouverture mythique pendant quelques années, mais la course a été repoussée à novembre en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie mondiale.

26-28 mars : Grand Prix de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

Grand Prix de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir 16-18 avril : Grand Prix d'Émilie-Romagne, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola.

Grand Prix d'Émilie-Romagne, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola. 30 avril-2 mai : Grand Prix du Portugal, Autódromo Internacional do Algarve, Portimão.

Grand Prix du Portugal, Autódromo Internacional do Algarve, Portimão. 7-9 mai : Grand Prix d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalogne, Montmeló

Grand Prix d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalogne, Montmeló 21-23 mai : Grand Prix de Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo

Grand Prix de Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo 4-6 juin : Grand Prix d'Azerbaïdjan, Circuit de Baku City, Bakou

Grand Prix d'Azerbaïdjan, Circuit de Baku City, Bakou 11-13 juin : Grand Prix du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

Grand Prix du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal 25-27 juin : Grand Prix de France, Circuit Paul Ricard, Le Castellet

Grand Prix de France, Circuit Paul Ricard, Le Castellet 2-4 juillet : Grand Prix d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

Grand Prix d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg 16-18 juillet : Grand Prix de Grande-Bretagne, Circuit Silverstone, Silverstone

Grand Prix de Grande-Bretagne, Circuit Silverstone, Silverstone 30 juillet-1er août : Grand Prix de Hongrie, Hungaroring, Mogyoród

Grand Prix de Hongrie, Hungaroring, Mogyoród 27-29 août : Grand Prix de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot

Grand Prix de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot 3-5 septembre : Grand Prix des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort.

Grand Prix des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort. 10-12 septembre : Grand Prix d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

Grand Prix d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza 24 -26 septembre : Grand Prix de Russie, Autodrom de Sotchi, Sotchi

Grand Prix de Russie, Autodrom de Sotchi, Sotchi 1-3 octobre : Grand Prix de Singapour, Circuit Marina Bay Street, Singapour

Grand Prix de Singapour, Circuit Marina Bay Street, Singapour 8-10 octobre : Grand Prix du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

Grand Prix du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka 22-24 octobre : Grand Prix des États-Unis, Circuit of the Americas, Austin, Texas

Grand Prix des États-Unis, Circuit of the Americas, Austin, Texas 29-31 octobre : Grand Prix de Mexico, Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico

Grand Prix de Mexico, Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico 5-7 novembre : Grand Prix de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace, São Paulo

Grand Prix de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace, São Paulo 19-21 novembre : Grand Prix d'Australie, Circuit Albert Park, Melbourne

Grand Prix d'Australie, Circuit Albert Park, Melbourne 3-5 décembre : Grand Prix d'Arabie Saoudite, Circuit de Jeddah Street, Jeddah

Grand Prix d'Arabie Saoudite, Circuit de Jeddah Street, Jeddah 10-12 décembre : Grand Prix d'Abou Dhabi, Yas Marina, Abou Dhabi



Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.