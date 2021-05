Näin katsot F1-kauden jokaisen osakilpailun Suomessa ja ulkomailla

Tarunhohtoinen Monacon katurata on F1-kuskien vuoden kohokohta. Vaikka sunnuntain kilpailussa ei tavallisesti ole ohituksilla juhlittu, julkkisvieraiden, upeiden maisemien sekä rahan kyllästämä tapahtuma on täynnä kuninkaallista tunnelmaa.

Kausi 2021 on lähtenyt liikkeelle erittäin jännittävästi, kun Lewis Hamilton ja Max Verstappen ovat taistelleet verisesti toisiaan vastaan. Suomalaisten toiveet ovat kasautuneet Valtteri Bottaksen harteille, mutta alkukausi on useammasta kolmostilasta huolimatta ollut pettymys. Samaan aikaan Kimi Räikkösen upea ura kiehtoo edelleen. Onko veteraanikuljettajasta vielä yllättämään, vaikka tallin resurssit ovatkin ykköskaartin varjossa?

Koska F1 on Suomessa edelleen huippusuosittua, keräsimme tähän oppaaseen helpoimmat tavat päästä kisahuumaan käsiksi. Näillä nikseillä voitkin katsoa kaikki kauden 23 kilpailua suorana lähetyksenä riippumatta siitä, missä päin maailmaa sijaitset.

Lähetys katsottavissa: C More

Kisaviikonloppuun lähdetään tutuista asemista. Espanjan GP:n palkintopallille ajoivat Hamilton, Verstappen ja Bottas. Kärkikolmikko on aktiiviseuraajille turhankin tuttu, sillä samainen järjestys nähtiin myös Espanjan GP:tä edeltäneessä Portugalin GP:ssä.

Siinä missä Verstappen on perinteisesti pitänyt Mercedeksen autoa turhan nopeana voitettavaksi, saattaa Monacon GP tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Kapealla katuradalla ohittaminen on erittäin vaikeaa, ja tällä kertaa oikein ajoitettu varikkotaktiikka ratkaisseekin voiton. Verstappen on radalla lisäksi viihtynyt, sillä nuori hollantilainen pitää edelleen rataennätystä vuodelta 2018.

Muilta osin kiinnostavia elementtejä ovat kokeneet Sebastian Vettel sekä Fernando Alonso. Mihin kehäketut oikein pystyvätkään, se nähdään sunnuntaina.

Vastaavasti tyvipäässä huomion keskipisteenä on tutusti Nikita Mazepin. Venäläiskuskin ensiaskeleet F1-maailmassa ovat olleet melkoisen haastavia, ja nuorukaisen ajokykyjä on kyseenalaistettu kovalla kädellä. Kun radan ulkopuolella perinteisesti oleva tila korvataan terässeinällä, luvassa saattaa hyvinkin olla runsaasti vaarallisia tilanteita.

Vuoden 2021 Formula 1 -kausi käynnistyi maaliskuussa Bahrainissa, mikä tarkoitti muutosta perinteisiin. Tyypillisesti ensimmäinen kisa on ajettu Australiassa, mutta pandemia on pakottanut kisan siirtämisen loppusyksylle.

Kannattaa huomioida, että varsinainen kilpailu järjestetään aina tapahtuman viimeisenä päivänä. Aiemmat päivät on varattu harjoituksille ja aika-ajolle.

Tapahtuman perässä on sulkeissa kilpailun voittaja.

Koko F1-kausi 2021 on nähtävissä C Moren sivuilta. Tarjonta kattaa kaiken aina ensimmäisistä vapaista harjoituksista aina kilpailun loppuseremonioihin asti.

C More on maksullinen palvelu, joka vaatii tilauksen. Tarjolla on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Mikäli mielessä on vain urheilu, ykkösvaihtoehtona on C More Sport (24,95 €/kk). Tällöin mukaan kuuluu F1-lähetykset, MM-kiekko, Mestarien liiga sekä La Liga.

Kattavampi C More Sport+ (29,95 €/kk) sisältää edellä mainitun lisäksi myös Telia Liigapassin, jonka avulla näet kotimaisen jääkiekkosarjan loppuhuipennuksen.

Kattavin vaihtoehto on C More Total+ (34,95 €/kk). Se sisältää kaiken urheilusisällön ohella myös C Moren sarjat, elokuvat sekä lastenohjelmat.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.