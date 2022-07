Championnat du monde de Formule 1 2022 : où et comment regarder chaque grand prix en direct ?

Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à la course absolument passionnante du week-end dernier, mais nous n'avons plus que quelques heures avant de nous laisser surprendre par la prochaine. Les pilotes Sainz et Perez ont apporté la preuve qu’il ne fallait sous-estimer personne sur la grille de départ et ce Grand Prix d'Autriche pourrait emprunter un virage passionnant pour la suite de la compétition.

F1 2022 en direct : où et quand aura lieu le prochain grand prix ? La saison 2022 de la F1 se déroule du 20 mars au 20 novembre. Toutes les courses sont diffusées sur Canal Plus en France. Chaque étape se déroule sur trois jours : les essais, les qualifications et les courses se déroulent respectivement le vendredi, le samedi et le dimanche.

La saison 2022 a remis les compteurs à zéro. Max Verstappen et Sergio Perez de Red Bull font sensation, tandis que Ferrari - l'équipe phare du début de saison - peine à impressionner les foules.

Dans le camp Mercedes, Sir Lewis Hamilton et George Russell trouvent enfin leur rythme dans des machines défectueuses, et Lando Norris de McLaren surpasse régulièrement son coéquipier Daniel Ricciardo.

Le nouveau venu Guanyu Zhou se montre très prometteur aux côtés de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo. Fernando Alonso et Esteban Ocon, enfin, occupent le centre du peloton avec style.

Une série de changements réglementaires a quelque peu rassuré les équipes en place. Les pneus désormais plus larges de 18 pouces s’avèrent plus fiables, et les voitures ont été équipées de nez plus longs pour consolider leur sécurité. Le talent des meilleurs n’en est que davantage récompensé.

Avec au moins 22 courses prévues, suivez notre guide pratique pour ne manquer aucune seconde de chaque grand prix. Où que vous soyez.

Programme du Grand Prix d'Autriche (8/9/10 juillet)

Essais libres 1 : Vendredi 8, 13h30 (heure française)

Vendredi 8, 13h30 (heure française) Qualifications : Vendredi 8, 17h00

Vendredi 8, 17h00 Essais libres 2 : Samedi 9, 12h30

Samedi 9, 12h30 Course sprint : Samedi 9, 16h30

Samedi 9, 16h30 GP d'Autriche : Dimanche 10, 15h00

Où regarder le championnat de Formule 1 2022 en France ?

L’intégralité de la saison F1 sera diffusée en direct sur Canal Plus. Après le Grand Prix de Grande-Bretagne, les pilotes s'affronteront sur le circuit de Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche. Il sera diffusé sur la chaîne cryptée, le dimanche 10 juillet à 14h55, heure de Paris. Les essais sont retransmis sur Canal+ à partir du vendredi 8 juillet à 13h30. Vous n’êtes pas encore abonné(e) à Canal Plus ? Nous vous recommandons de souscrire à la formule la moins chère de 20,99 € par mois (opens in new tab).

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes Canal Plus, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS (opens in new tab) si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site MyCanal et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la course.

Saison 2022 : le calendrier complet des grands prix à suivre

20 mars - GP de Bahreïn - Remporté par Charles Leclerc (Ferrari)

27 mars - GP d'Arabie Saoudite - Remporté par Max Verstappen (Red Bull)

10 avril - GP d'Australie - Remporté par Charles Leclerc (Ferrari)

24 avril - GP Emilie-Romagne - Remporté par Max Verstappen (Red Bull)

8 mai - GP de Miami - Remporté par Max Verstappen (Red Bull)

22 mai - GP d'Espagne - Remporté par Max Verstappen (Red Bull)

29 mai - GP de Monaco - Remporté par Sergio Perez (Red Bull)

12 juin - GP d'Azerbaïdjan - Remporté par Max Verstappen (Red Bull)

19 juin - GP du Canada - Remporté par Max Verstappen (Red Bull)

3 juillet - GP de Grande-Bretagne - Remporté par Carlos Sainz Jr (Ferrari)

10 juillet - GP d'Autriche

24 juillet - GP de France

31 juillet - GP de Hongrie

28 août - GP de Belgique

4 septembre - GP des Pays-Bas

11 septembre - GP d'Italie

2 octobre - GP de Singapour

9 octobre - GP du Japon

23 octobre - GP des États-Unis

30 octobre - GP de Mexico

13 novembre - GP de São Paulo

20 novembre - GP d'Abu Dhabi



Présentation des équipes et des pilotes

Red Bull

Max Verstappen

Sergio Pérez

Mercedes

Lewis Hamilton

George Russell

Ferrari

Charles Leclerc

Carlos Sainz

McLaren

Lando Norris

Daniel Ricciardo

Alpine

Fernando Alonso

Esteban Ocon

AlphaTauri

Pierre Gasly

Yuki Tsunoda

Aston Martin

Sebastian Vettel

Lance Stroll

Williams

Alex Albon

Nicholas Latifi

Alfa-Romeo

Valtteri Bottas

Guanyu Zhou

Haas

Kevin Magnussen

Mick Schumacher

Qu’en est-il des courses sprint ?

Les courses sprint ont reçu un accueil mitigé lorsqu'elles ont été introduites au cours de la saison 2021, et la FIA a modifié le format afin de le rendre plus compétitif.

Les huit premiers à l'arrivée gagneront des points, et non plus seulement les trois premiers, le pilote terminant à la première place remportant 8 points, et le pilote terminant à la huitième place en remportant un.

L'ordre d'arrivée des courses sprint déterminera toujours la grille de départ du Grand Prix, mais dans un effort certainement futile pour apaiser les puristes, le pilote qui réalisera le meilleur temps en Q3 sera crédité en tant que pole-sitter officiel.

Des courses sprint seront organisées lors des Grands Prix d'Émilie-Romagne, d'Autriche et de São Paulo cette saison.

Le point sur la réglementation

Le règlement 2022 a transformé les voitures sur la grille de départ, la plupart des modifications étant destinées à faciliter le suivi et le dépassement des voitures de tête.

Les enjoliveurs de roues, les ailerons au-dessus des roues et les ailes avant et arrière redessinées contribueront à générer moins d'"air sale". L'air sale réduit considérablement la force d'appui et les performances aérodynamiques, et constitue sans doute le principal obstacle qui a rendu les dépassements si difficiles ces dernières années.

Les voitures utiliseront également des pneus de 18 pouces, contre 13 pouces auparavant, dans l'espoir que cette plus grande surface réduise les problèmes de surchauffe.

Le nez des voitures a de même été allongé afin d'absorber davantage l'impact lors des collisions - ce qui a également contribué à une augmentation de poids d'environ 40 kg.

La part de biocarburant utilisé en F1 est également passée de 5,57% à 10%, l'objectif restant de passer à un carburant intégralement durable dans les prochaines années.

Le changement le plus important est sans doute la réintroduction de l'effet de sol, utilisé pour la dernière fois dans les années 80. Cette technologie vieille de 40 ans aspire efficacement le véhicule sur la piste, créant plus d'appui sans autant d'air pollué. Cependant, elle peut aussi produire le problème caractéristique du "porpoising", qui fait rebondir la voiture de haut en bas rapidement - toutes les équipes peuvent-elles lutter efficacement contre ce phénomène ?

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.