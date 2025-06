watchOS 12 : ce que l'on attend de la WWDC 2025

Apple confirme que la conférence WWDC 2025 se tient du 9 au 13 juin. L’événement annuel dédié aux logiciels de la marque dévoile pour la première fois watchOS 12, le nouveau système destiné aux meilleures Apple Watch de 2025. Malgré quelques fuites rares cette année, le flou règne encore sur les nouveautés précises.

Depuis 2015, Apple publie chaque année une mise à jour logicielle pour ses montres connectées, aux côtés d’iOS et macOS. De nombreuses fonctions devenues basiques aujourd’hui, comme le partage d’activité ou même l’App Store intégré, sont apparues au fil du temps.

watchOS 12 s’annonce donc imminent. Jusqu’ici, les actualités les plus marquantes de 2025 concernent plutôt les évolutions matérielles des Apple Watch Series 11 et Ultra 3. Le volet logiciel, lui, reste mystérieux.

Cela n’empêche pas de recouper les indices connus et de proposer quelques hypothèses sur ce que cette version pourrait réserver. Voici donc l’état des lieux.

watchOS 12 : L'essentiel en bref

Qu’est-ce que c’est ? Le prochain système des montres connectées Apple

Le prochain système des montres connectées Apple Quand sort-il ? Les versions bêta débutent en juin, la version finale est attendue pour septembre 2025

Les versions bêta débutent en juin, la version finale est attendue pour septembre 2025 Qui y aura accès ? Très probablement les Apple Watch Series 7 et suivantes, les modèles Ultra, et peut-être les SE 2 et Series 6

(Image credit: Future)

Sauf changement majeur, Apple dévoile watchOS 12 lors de la keynote d’ouverture du 9 juin. Comme chaque année, la présentation matinale marque le coup d’envoi de la WWDC, avec également iOS 19, macOS 16 et iPadOS 19.

Le calendrier de déploiement suit en général une séquence bien rodée. Une première bêta développeur est souvent rendue disponible dès la fin de la keynote. Depuis deux ans, cette version est aussi accessible au grand public, sans compte développeur payant.

En juillet, une bêta publique prend le relais, avec une version plus stable mais légèrement en retard sur celle des développeurs.

Enfin, après plusieurs mois de test, la version finale est diffusée courant septembre. En 2024, cela a eu lieu le 16 septembre, entre l’ouverture des précommandes le 13 et la sortie des produits le 20. On peut donc s’attendre à un lancement de watchOS 12 en même temps que les nouvelles Apple Watch Series 11, Ultra 3, SE 3, et l’iPhone 17.

Apple a besoin que son nouveau système soit en ligne avant la sortie des montres, et en parallèle d’iOS 19, indispensable pour faire fonctionner une Apple Watch. Une sortie mi-septembre semble donc très probable.

Compatibilité watchOS 12 : Quels modèles d'Apple Watch bénéficieront du nouveau logiciel ?

(Image credit: Future)

Même si la liste officielle n’est pas encore confirmée, il est déjà possible d’anticiper les modèles compatibles avec watchOS 12.

Chaque année, Apple introduit de nouvelles fonctions plus exigeantes, qui nécessitent plus de puissance et une meilleure autonomie. Cela se traduit souvent par l’abandon progressif de certains modèles. L’an dernier, watchOS 11 a ainsi mis fin au support des Series 4, 5 et de la première SE.

watchOS 12 devrait être compatible avec les Apple Watch Ultra 2 et Ultra, ainsi que les Series 10, 9, 8, et probablement 7. La Series 6, dotée de la puce S6, pourrait en revanche ne plus être prise en charge.

La SE 2, toujours en vente et équipée d’un processeur S8, a toutes les chances d’être maintenue encore un ou deux ans.

Enfin, les trois nouveaux modèles attendus en 2025 – Ultra 3, Series 11 et SE 3 – seront évidemment compatibles.

Si Apple retire un modèle cette année, la Series 6 semble la candidate la plus probable.

watchOS 12 : Design supposé, nouvelles fonctionnalités et ce que nous aimerions voir

(Image credit: Future)

Alors qu’iOS 19 promet une refonte majeure, peu de rumeurs circulent sur de possibles nouveautés ou changements de design pour watchOS 12.

Deux scénarios sont possibles : soit Apple harmonise l’apparence de tous ses systèmes, y compris watchOS, soit les efforts sont concentrés sur iOS, macOS et iPadOS, et la mise à jour pour la montre reste discrète.

Bien entendu, la première option serait plus enthousiasmante. Quoi qu’il en soit, plusieurs indices permettent déjà d’imaginer certaines évolutions.

Tension artérielle

La surveillance de la tension artérielle pourrait arriver sur les Apple Watch Series 11 et Ultra 3 en septembre. Rien ne permet encore de dire s’il s’agit d’une fonction logicielle ou d’une évolution matérielle.

Si c’est logiciel, elle pourrait être annoncée dès la WWDC. Sinon, Apple réservera probablement cette nouveauté pour sa keynote de septembre.

Coach santé Apple avec IA

(Image credit: Future)

Apple travaillerait depuis au moins deux ans sur une application de coaching santé basée sur l’intelligence artificielle. Selon Bloomberg, une refonte de l’app Santé est en cours, incluant ce nouveau service.

Toute avancée dans ce domaine devrait logiquement impliquer l’Apple Watch, ce qui rend plausible une annonce lors de la WWDC 2025.

Apple Intelligence

L’intelligence artificielle, grande absente de watchOS

Jusqu’à présent, Apple a volontairement réservé ses outils d’intelligence artificielle aux iPhone, iPad et Mac, sans les intégrer à watchOS.

Ce choix s’explique par les contraintes d’autonomie et de puissance sur les montres. Pourtant, certaines fonctions pourraient y trouver toute leur place :

Genmoji : créer ses propres emojis pour les envoyer depuis la montre

créer ses propres emojis pour les envoyer depuis la montre Résumés de notifications : une synthèse rapide et intelligente, adaptée à un petit écran

une synthèse rapide et intelligente, adaptée à un petit écran Notifications prioritaires : mieux trier les alertes importantes

mieux trier les alertes importantes Réponses automatiques : des messages générés par l’IA pour gagner du temps

des messages générés par l’IA pour gagner du temps Siri : une mise à jour avec une meilleure IA ou une intégration de ChatGPT, comme l’évoque 9to5Mac

Solarium

watchOS 12 pourrait adopter un nouveau design plus lumineux, dans l’esprit d’iOS et macOS. Ce style baptisé en interne “Solarium” viserait à harmoniser visuellement l’ensemble de l’écosystème.

Par ailleurs, Apple envisagerait un changement de nom global : watchOS 12 pourrait devenir watchOS 26, pour correspondre à iOS 26, macOS 26, etc. L’objectif ? Uniformiser la numérotation de tous les systèmes.

watchOS : Les mises à jour les plus importantes de 2024

watchOS 12 devrait aussi proposer des améliorations sur des fonctionnalités existantes. L’an passé, plusieurs nouveautés ont marqué les esprits : l’app Signes vitaux, le suivi de la charge d’entraînement, les anneaux d’activité personnalisables, la nouvelle pile intelligente, ou encore le suivi de grossesse et les fonctions de sécurité.

Toutes ces fonctions pourraient bénéficier d’une mise à jour cette année. L’app Signes vitaux semble être une candidate logique pour évoluer.

Vous aimerez aussi