Trois nouvelles Apple Watch attendues le 9 septembre

Apple a confirmé que son prochain événement aura lieu le 9 septembre, et tout indique qu’une mise à jour majeure concernera la gamme Apple Watch.

D’après plusieurs mois de rumeurs et de fuites, trois nouvelles Apple Watch devraient être dévoilées. Actuellement, trois modèles sont proposés directement par Apple : l’Apple Watch Series 10, l’Apple Watch Ultra 2 et l’Apple Watch SE (2022), les anciennes générations étant uniquement disponibles chez des revendeurs tiers.

Les rumeurs concernant ce nouveau trio laissent entendre que l’ensemble de la gamme bénéficierait d’un renouvellement. Voici les trois modèles attendus lors de l’événement de Cupertino baptisé « Awe dropping », et nul doute que les guides des meilleures Apple Watch et meilleures montres connectées seront rapidement mis à jour.

Que l’on ait suivi de près les fuites ou que l’on découvre l’actualité à l’instant, voici tout ce qu’il faut savoir sur les Apple Watch qui devraient être présentées le 9 septembre.

1. Apple Watch Ultra 3

(Image credit: Future)

L’Apple Watch Ultra 2 avait bénéficié l’an dernier d’une légère nouveauté avec une déclinaison en titane noir. Elle reste aujourd’hui la référence en matière de précision cardiaque et de polyvalence, ayant même été récemment comparée à une ceinture pectorale de mesure.

Les évolutions attendues pour l’Apple Watch Ultra 3 incluraient la connectivité par satellite, à l’image de la prochaine Google Pixel Watch 4. Une telle fonctionnalité permettrait de communiquer directement depuis la montre sans smartphone en cas d’urgence, même sans forfait data.

Pour ceux qui utilisent déjà un forfait mobile, la compatibilité 5G est pressentie, de quoi améliorer la navigation, les communications et le streaming musical.

Un nouveau processeur plus puissant est également espéré, tout comme l’intégration possible de la détection de l’hypertension. L’Apple Watch Ultra et l’Ultra 2 étant quasiment identiques dans leur design, aucun changement majeur n’est attendu au niveau du châssis ni du bouton latéral proéminent.

2. Apple Watch Series 11

(Image credit: Future)

L’Apple Watch Series 11 constituera la prochaine évolution de la gamme principale.

L’an dernier, la Series 10 avait marqué une rupture avec un écran englobant, un boîtier plus fin et une nouvelle puce. De fait, il ne faut pas s’attendre à de grands bouleversements esthétiques, d’autant que deux autres modèles devraient attirer la majorité de l’attention. Un nouveau processeur, en revanche, paraît très probable.

Comme le reste de la gamme, la Series 11 intégrera les nouveautés logicielles de watchOS 26, parmi lesquelles l’assistant sportif intelligent Workout Buddy et une application Entraînement repensée. La très attendue fonction de mesure de la tension artérielle pourrait également être proposée, mais sur le plan matériel, la Series 11 devrait rester proche de la Series 10.

3. Apple Watch SE 3

(Image credit: Future)

Tous les deux ans environ, Apple reprend des éléments d’anciens modèles et les combine à un boîtier plus économique pour enrichir la série SE.

L’Apple Watch SE 2 avait été considérée comme la meilleure option abordable de la gamme, et la SE 3 devrait conserver cet équilibre en proposant une expérience solide à prix réduit. Il est peu probable que la SE 3 adopte l’écran englobant de la Series 10, mais plutôt celui de la Series 9, afin de réutiliser des composants plus anciens et moins coûteux.

À l’intérieur, on retrouvera le nouveau watchOS 26 et ses fonctions dopées à l’intelligence artificielle, le tout dans un modèle visant un tarif avoisinant les 250 euros.