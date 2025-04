Samsung préparerait le retour de la Galaxy Watch Classic avec la Watch 8

La Galaxy Watch 8 Classic refait surface

Elle apparaît dans une base de données d’homologation Bluetooth

Aucun modèle Classic n’avait été lancé avec la série 2024

À l’approche du lancement attendu de la Samsung Galaxy Watch 8 – probablement autour du mois de juillet – les informations se précisent, et une nouvelle fuite suggère à nouveau le retour du modèle Classic, longtemps considéré comme l’un des meilleurs chez Samsung.

L’équipe de Xpertpick (via 9to5Google) a repéré un appareil très probablement associé à la Galaxy Watch 8 Classic dans une base de données Bluetooth, sous le numéro de modèle SM-L505U. Aucune autre information sur cette montre connectée n’apparaît cependant dans ce dépôt.

Ce n’est pas la première fois que le retour de la version Classic est évoqué. Ces rumeurs circulent depuis l’année dernière. Plus tôt ce mois-ci, le même modèle Galaxy Watch 8 Classic avait déjà été aperçu dans une autre base officielle.

Pour rappel, les variantes Classic sont généralement plus grandes, fabriquées avec des matériaux plus haut de gamme et proposées à un tarif supérieur par rapport aux modèles standards de la marque.

Ramenez-le

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic, lancée en 2021 (Image credit: Samsung)

Aucun modèle Classic n’a été lancé l’an dernier, mais comme le montre l’analyse de la Galaxy Watch 6 Classic, ce format était bien présent en 2023. En 2022, Samsung avait proposé les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro.

La marque semble désormais alterner entre les versions Classic et les modèles Ultra ou Pro. Le premier modèle Ultra a fait son apparition en 2024. Il reste possible qu’un Galaxy Watch Ultra 2 soit dévoilé cette année, mais si la version Classic revient, l’Ultra 2 pourrait bien être reportée à 2026.

L’un des éléments phares des modèles Classic est la lunette physique rotative, un moyen de navigation qui s’avère souvent plus intuitif que les pressions sur écran ou sur boutons, notamment en déplacement ou par mauvais temps.

Ce système de commande est tellement pratique qu’il pourrait convaincre certains utilisateurs de changer de montre, surtout face à des modèles comme la Garmin Instinct 3, où la navigation passe par de nombreuses pressions. Reste à découvrir ce que la Galaxy Watch 8 Classic proposera d’autre avant de trancher.