L’Apple Watch cache sans doute sa meilleure fonction running, et presque personne ne l’utilise vraiment

La plupart des villes et grandes agglomérations — généralement celles qui disposent d’une université ou d’un centre sportif en plein air — possèdent une piste d’athlétisme ovale de 400 mètres ouverte au public. Les grandes métropoles comme Paris en comptent plusieurs.

Les meilleures Apple Watch sont utilisées et testées lors d’entraînements de course à pied depuis plusieurs années, mais la piste n’est pas un terrain de jeu privilégié. Les longues sorties lentes et régulières, avec changement de décor, restent plus attrayantes.

Sur une piste, il n’y a aucun échappatoire. Que ce soit pour des fractions de 200 mètres ou des tours répétés, l’asphalte se montre exigeant. Tout est mis à nu : impossible de masquer une mauvaise performance derrière un dénivelé, un feu rouge ou les autres variables que l’on rencontre en extérieur. L’arrivée sur la piste avec une Apple Watch Ultra 3 s’est donc faite avec une certaine appréhension.

Heureusement, il n’est pas nécessaire de modifier les réglages de l’Apple Watch pour enregistrer correctement un entraînement sur piste. Les Apple Watch disposent de fonctionnalités pratiques qui facilitent la course sur anneau. À moins d’être un habitué des pistes, ces options sont probablement méconnues, mais il vaut la peine de tester la plus proche pour améliorer ses performances.

(Image credit: Getty Images / Tom Werner)

Au cours des dernières années, les Apple Watch ont exploité les données GPS et Apple Maps pour détecter automatiquement la proximité d’une piste ovale. Lorsqu’un entraînement « Course en extérieur » démarre à proximité d’une piste, l’app Exercice identifie l’anneau et propose de lancer un entraînement sur piste. La fonctionnalité est réellement impressionnante et, selon un représentant d’Apple, « aucune autre montre connectée ne propose cette option ». Impossible de savoir qu’elle existe tant qu’un entraînement ne passe pas près d’une piste.

En sélectionnant « Entraînement sur piste », il est demandé de choisir un couloir en faisant glisser vers la vignette de gauche afin d’améliorer la précision des mesures. Il est possible de changer de couloir en cours de séance si nécessaire. Le bouton de segment permet ensuite de marquer des tours ou des sections, par exemple tous les 200 mètres. L’entraînement consistait ici en intervalles, avec un effort soutenu sur 200 mètres suivi de 200 mètres de récupération.

Tout le côté organisation et calcul disparaît, permettant de se concentrer uniquement sur la séance. Apple excelle dans la simplification de l’expérience lorsque l’ensemble de ses technologies est utilisé. Si l’écosystème fermé peut frustrer ceux qui ne souhaitent pas s’équiper exclusivement chez Apple, il permet en contrepartie une intégration fluide entre les appareils.

Dans ce cas précis, l’app Apple Maps communique avec l’app Exercice pour anticiper l’intention — s’entraîner sur une piste — d’une manière presque, osons le terme, agentique. Après un passage plus durable vers l’écosystème Apple au-delà des simples phases de test, ces petites fonctionnalités continuent d’impressionner et ont clairement donné envie d’intégrer davantage de séances sur piste dans l’entraînement.

Pourquoi s’entraîner sur piste ?

Un rapport de l’Université de Warwick indique que l’entraînement sur piste, qu’il s’agisse de sprint ou de travail d’endurance, constitue un « environnement contrôlé » qui « offre une opportunité d’améliorer ses performances personnelles ».

La piste permet de mesurer précisément les distances et de contrôler l’allure sans variables telles que la circulation ou le dénivelé. Sa surface plane et régulière offre également des conditions idéales pour travailler la technique, comme la cadence ou l’amplitude de foulée.

Courir en boucle plutôt que dans un paysage changeant exige une certaine résistance mentale, à l’image des meilleurs tapis de course. La piste représente ainsi une occasion de développer cet état d’esprit. Courir en cercle pendant des heures requiert un profil bien particulier.