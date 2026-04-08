Apple préparerait des iPhone quasi inchangés… une génération déjà sans surprise ?

Un leaker affirme que l’iPhone 17 serait « largement inchangé en apparence »

Il indique également que l’iPhone Air 2 ne bénéficierait que d’ajustements externes minimes

Cela pourrait faire de la prochaine génération une version à éviter pour les fans d’iPhone

Si l’espoir portait sur des changements majeurs pour l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2, mieux vaut sans doute tempérer cet enthousiasme. Deux nouvelles fuites suggèrent en effet qu’Apple n’apporterait que des modifications très limitées à ces appareils attendus pour 2027, avec pratiquement aucune nouveauté en ce qui concerne leur apparence extérieure.

Cette hypothèse provient du leaker Fixed Focus Digital, qui s’est exprimé sur le réseau social chinois Weibo pour détailler ses attentes concernant ces futurs modèles. À propos de l’iPhone 18, il avance que l’appareil pourrait connaître de légères variations de dimensions, mais que son design resterait identique à celui de l’iPhone 17.

Plus précisément, selon la traduction automatique de Google, Fixed Focus Digital a écrit : « Des sources industrielles indiquent que l’iPhone 18 standard restera largement inchangé en apparence, à l’exception d’une possible légère différence de taille. » Cela ne ressemble pas vraiment à une refonte en profondeur.

Concernant l’iPhone Air 2, Fixed Focus Digital parle d’une « itération normale ». Cela laisse entendre qu’il ne faudrait pas s’attendre à quoi que ce soit d’inhabituel, y compris l’ajout d’un second appareil photo, pourtant évoqué par d’autres leakers auparavant.

En résumé, les prochains iPhone non-Pro d’Apple ne devraient pas bénéficier de changements extérieurs significatifs. Même si de nouvelles puces et quelques améliorations internes sont attendues, celles et ceux qui espèrent un design renouvelé pourraient être déçus.

Ne pas trop espérer

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La présentation du tout premier iPhone Air avait suscité un vif intérêt, sans pour autant déclencher d’achat. À l’époque, l’iPhone 16 Pro n’avait qu’un an et répondait parfaitement aux besoins. Si le design ultra-fin de l’iPhone Air était séduisant, l’idée de renoncer à deux objectifs photo posait problème.

Les précédentes fuites évoquant l’arrivée de deux caméras arrière sur l’iPhone Air 2 avaient ravivé un certain intérêt. Mais si Fixed Focus Digital met fin à cette hypothèse, il devient difficile de voir une raison convaincante de passer à l’iPhone Air 2. Et avec encore moins de nouveautés supposées pour l’iPhone 18, ce modèle semble d’emblée écarté.

Pourquoi Apple choisirait-elle d’apporter si peu de changements à ses appareils ? Une explication possible réside dans le logiciel. L’approche d’Apple pour ses futurs systèmes d’exploitation — dont iOS 27, macOS 27, watchOS 27 et d’autres — serait axée sur la stabilité, avec une priorité donnée à l’amélioration de l’expérience utilisateur et à la correction de bugs plutôt qu’à l’ajout massif de nouvelles fonctionnalités. En limitant les évolutions matérielles, Apple réduirait la nécessité d’adapter ses logiciels à ces changements.

Autre possibilité : Apple pourrait tout simplement être satisfaite du design actuel de ses smartphones. L’innovation dans le secteur mobile a ralenti ces dernières années, les formats s’étant stabilisés. Si l’iPhone Air représentait une évolution notable pour Apple, il n’a qu’un an d’existence, ce qui rendrait toute modification esthétique difficile à justifier.

Quoi qu’il en soit, il convient de noter que les déclarations de Fixed Focus Digital contredisent celles d’autres leakers. Les intentions d’Apple ne seront connues avec certitude qu’au moment de la présentation officielle des nouveaux appareils, désormais évoquée pour l’année prochaine. Mais au vu des dernières rumeurs, il ne semble pas nécessaire de retenir son souffle dans l’attente de changements majeurs.