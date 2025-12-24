L’iPhone 18 attendu dès début 2027, avec peu de changements pour la version Pro

L’iPhone 18 pourrait bientôt entrer en phase de production de masse

Cela coïnciderait avec une sortie prévue au début de l’année 2027

L’iPhone 18 Pro ne connaîtrait que très peu de changements esthétiques

Il a déjà été question d’un possible bouleversement du calendrier de lancement des iPhone en 2026. Cette hypothèse semble se confirmer avec une nouvelle rumeur selon laquelle l’iPhone 18 ferait ses débuts au cours des premiers mois de 2027.

L’information provient du leaker bien connu Fixed Focus Digital (via MacRumors), qui affirme que la production de masse de l’iPhone 18 serait sur le point de commencer. Ce calendrier indiquerait un certain retard par rapport à la production de l’iPhone 18 Pro, et renforcerait l’idée d’un lancement en 2027.

Si ces prévisions se confirment, les modèles iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, ainsi qu’un éventuel iPhone Air 2 pourraient être dévoilés dès septembre 2026 – période habituelle pour la présentation des nouveaux iPhone – tandis que l’iPhone 18 suivrait l’année suivante.

Les iPhone 17e et iPhone 18e sont également attendus, respectivement en 2026 et 2027, probablement au printemps aux États-Unis. Le mois de mars semble actuellement le plus plausible. Ce changement stratégique viserait à dynamiser les ventes d’iPhone.

Modifications minimes du design

L'iPhone 17 Pro (Image credit: Apple)

Du côté de l’iPhone 18 Pro, le même informateur précise que les changements de design extérieur seraient bien moins marqués que ce que certains anticipaient. Des rumeurs évoquaient notamment l’arrivée d’une caméra frontale dissimulée sous l’écran sur les modèles Pro.

Selon cette fuite, ce ne serait pas le cas. Et si la production des iPhone 18 Pro et Pro Max a effectivement débuté, cela confirmerait l’absence de modifications majeures sur le plan du design. À noter que les iPhone 17 Pro et Pro Max avaient justement introduit une évolution esthétique notable.

Par ailleurs, certaines rumeurs laissent entendre que l’iPhone 18 « classique » pourrait bénéficier d’une augmentation de sa mémoire vive. En parallèle, tout semble indiquer qu’un iPhone pliable fera enfin son apparition l’année prochaine – probablement en septembre.

Ce serait un pari audacieux pour Apple de modifier le calendrier de sortie de son modèle phare, traditionnellement présenté en septembre ou octobre depuis l’iPhone 4 dévoilé en juin 2010. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits.