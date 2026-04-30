Le MacBook Neo pourrait enfin gagner en mémoire l’an prochain, à condition qu’Apple échappe encore à la crise de la RAM

De nouvelles rumeurs indiquent que le MacBook Neo d’Apple pourrait bénéficier d’une mise à niveau en 2027

Le chroniqueur technologique réputé Tim Culpan estime que le Neo pourrait adopter la puce A19 Pro de l’iPhone 17 Pro, accompagnée de 12 Go de RAM

Le Neo devrait également conserver un GPU à cinq cœurs au lieu du GPU à six cœurs de l’A19 Pro

Le MacBook Neo est salué par la critique comme l’un des meilleurs ordinateurs portables à petit prix, malgré la limite de 8 Go de mémoire unifiée. Cela pourrait évoluer l’an prochain, mais la crise actuelle de la RAM pourrait compliquer la situation pour Apple.

Comme le rapporte MacRumors, le MacBook Neo d’Apple pourrait recevoir deux améliorations en 2027, selon Tim Culpan dans sa newsletter Culpium : l’intégration d’une puce A19 Pro et le passage à 12 Go de RAM. Le MacBook Neo utiliserait ainsi la même puce que celle des modèles iPhone 17 Pro, à savoir l’A19 Pro.

Le MacBook Neo actuel est disponible depuis mars, avec des versions 256 Go et 512 Go toutes deux limitées à 8 Go de mémoire. Le passage supposé à 12 Go devrait offrir au Neo un gain supplémentaire en productivité et en multitâche.

Culpan anticipe également que cette version améliorée du Neo utiliserait une version « binned » de l’A19 Pro (légèrement moins performante, mais stable), avec un GPU à cinq cœurs au lieu des six cœurs de la puce standard. Cela signifie que le gain en puissance graphique resterait limité, puisque l’A18 Pro dispose déjà d’un GPU à cinq cœurs.

(Image credit: Future)

Un point important demeure toutefois : la crise actuelle de la RAM, qui affecte plusieurs fabricants de matériel informatique et entraîne, au final, une hausse des prix pour les consommateurs. Dell, Framework et plusieurs autres constructeurs d’ordinateurs portables ont rencontré des problèmes d’approvisionnement au cours des quatre derniers mois.

Heureusement, il est largement rapporté qu’Apple aurait sécurisé sa chaîne d’approvisionnement en RAM avant que la crise n’éclate. Par ailleurs, l’utilisation de la mémoire par Apple est réputée efficace, permettant d’obtenir de bonnes performances sans nécessiter autant de RAM que certains systèmes sous Windows 11.

Il ne reste qu’à espérer qu’au moment où la mise à niveau supposée du MacBook Neo verra le jour, la crise de la RAM et ses conséquences se seront atténuées, ou que la chaîne d’approvisionnement d’Apple restera solide tout au long de 2026, jusqu’à l’année suivante.