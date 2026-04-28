Fidélité record à l’iPhone, mais Android garde encore de solides arguments pour résister

De nouvelles données issues d’un sondage du service de reprise de téléphones SellCell (relayées par MacRumors) indiquent que la fidélité à iOS atteint un niveau record : 96,4 % des propriétaires d’iPhone prévoient de rester chez Apple lors de leur prochain renouvellement, d’après les réponses de plus de 5 000 personnes aux États-Unis.

Ce chiffre était de 91,9 % en 2021. Concrètement, sur 100 utilisateurs d’iPhone, seuls 3 ou 4 envisageraient de passer à Android. Il semble que iOS soit particulièrement apprécié par ses utilisateurs, ou du moins que ceux-ci ne souhaitent pas s’engager dans les complications liées à un départ, notamment pour récupérer leurs messages depuis iMessage.

Du côté d’Android, le taux de fidélité est lui aussi à un niveau élevé, même s’il reste inférieur à celui d’Apple : 86,4 % des utilisateurs Android déclarent qu’ils choisiront à nouveau Android au moment de changer de téléphone. Par marque, ce taux atteint 90,1 % pour Samsung et 86,8 % pour Google.

Malgré l’attrait des meilleurs iPhone et la fidélité croissante des utilisateurs d’Apple, aucun passage à iOS n’est envisagé ici, et les raisons sont détaillées ci-dessous.

Pour situer le contexte, un iPhone est également utilisé, dans le cadre d’un travail de journaliste tech qui implique de couvrir les deux plateformes mobiles. Toutefois, un Google Pixel reste l’appareil utilisé au quotidien, l’iPhone restant dans un tiroir jusqu’à ce qu’un besoin spécifique se présente.

Les applications Google fonctionnent mieux

Notifications par libellé dans Gmail pour Android (Image credit: Future)

Des applications comme Gmail, Google Maps, Google Docs ou encore Gemini sont largement en avance sur leurs équivalents Apple Mail, Apple Maps, Apple Pages et Siri. Il paraît donc logique de choisir un téléphone sur lequel ces applications sont les plus à l’aise et les plus performantes.

Certes, presque toutes les applications Google existent aussi sur iOS. Cependant, Apple ne leur accorde pas la même liberté que sur Android. Il est par exemple impossible de définir Gemini comme assistant IA par défaut sur un iPhone, ni de recevoir des notifications par libellé dans Gmail comme sur Android.

Les applications Google concentrent l’essentiel de l’usage mobile. L’objectif est donc de bénéficier de l’expérience Google la plus fluide et la plus complète possible, ce qui implique un smartphone Android.

Android est plus polyvalent

Android permet aux applications tierces d'offrir davantage de fonctionnalités (Image credit: Future)

Il est juste de dire qu’Android et iOS se sont considérablement rapprochés ces dernières années. Apple a rendu son système d’exploitation mobile plus personnalisable, et l’écart en matière de modification de l’interface ou de choix des applications par défaut n’est plus aussi marqué qu’auparavant.

Cependant, Android reste le système le plus polyvalent et offre aux applications une liberté bien plus importante que celle permise par Apple. Une application comme Tasker ne pourrait tout simplement pas exister sur iOS. Les applications Android peuvent interagir en profondeur avec les notifications, les options d’accessibilité, le presse-papiers système et d’autres éléments fondamentaux du logiciel.

Par exemple, Android permet à une application tierce de devenir l’application par défaut pour la gestion des SMS/RCS, ce qui n’est pas possible sur iOS. Il existe également des lanceurs Android tiers capables de transformer totalement l’apparence du système, une possibilité qu’Apple n’est pas susceptible d’autoriser.

Pour celles et ceux qui souhaitent exploiter davantage les applications tierces et personnaliser leur téléphone plus en profondeur, Android constitue l’option la plus adaptée, et de loin.

Les iPhone sont cloisonnés

Apple TV est l'une des rares applications Apple disponibles sur Android (Image credit: Future)

Le concept de « jardin clos » d’Apple est bien connu. Même si quelques briques ont été retirées ces dernières années, avec par exemple l’arrivée d’Apple TV sur Android, l’ensemble reste largement fermé. L’iPhone et ses applications par défaut demeurent sélectifs quant aux appareils et plateformes compatibles, ce qui pose problème.

Prenons l’exemple des photos et des vidéos, qui occupent une place centrale dans l’usage d’un smartphone. Google Photos fonctionne sans difficulté sur Android, sur iPhone, sur Mac, sur Windows et sur de nombreux autres appareils dotés d’un écran. Pour un usage impliquant des passages fréquents d’une plateforme à l’autre, il est essentiel de pouvoir emporter l’ensemble de ses contenus numériques.

Apple Photos, en revanche, n’est pas disponible sur Android et reste peu pratique sur Windows. L’application utilise un système de fichiers propriétaire qui complique l’intégration avec des services tiers comme Dropbox. Comme beaucoup d’applications natives iOS, elle fonctionne difficilement en dehors de l’écosystème Apple.

Pour ces raisons, et d’autres encore, l’appartenance aux 86,4 % d’utilisateurs susceptibles de rester sur Android lors du prochain renouvellement ne fait guère de doute. iOS présente indéniablement des qualités et certains avantages, mais au regard des priorités définies ici, Android s’impose.