Cette mise à jour discrète d’iOS 26.4.2 corrige une faille que le FBI savait exploiter

Apple vient de corriger une faille de l’iPhone qui aurait probablement été utilisée par le FBI pour accéder à des messages Signal

La mise à jour est déployée dans le cadre d’iOS 26.4.2

Il s’agit du seul correctif explicitement mentionné dans cette version

iOS 26.4.2 est désormais disponible et, même si cette mise à jour ne semble pas apporter de nouvelles fonctionnalités majeures, il est fortement recommandé de l’installer. L’unique correctif mentionné pourrait en effet corriger une faille que le FBI aurait récemment exploitée.

Plus précisément, cette mise à jour corrige un bug selon lequel « des notifications marquées pour suppression pouvaient être conservées de manière inattendue sur l’appareil ». Cela ressemble fortement à une réponse aux informations récentes indiquant que le FBI est parvenu à récupérer des messages Signal sur un téléphone, alors même que l’application avait été supprimée et que les messages entrants étaient configurés pour disparaître.

Le bureau a réussi à le faire en exploitant la base de données des notifications push de l’iPhone, qui conservait encore les notifications des messages entrants provenant de l’application.

(Image credit: Future)

Protéger la confidentialité de ses messages

Apple ne donne pas davantage de détails, mais cette mise à jour semble empêcher que cela se reproduise pour les notifications d’applications supprimées. Le calendrier de publication laisse d’ailleurs penser qu’il s’agit d’une réponse directe aux actions du FBI.

Même en estimant qu’aucune situation n’impliquera un jour l’accès de forces de l’ordre à des communications personnelles, le téléchargement d’iOS 26.4.2 reste conseillé par précaution. Il est également possible que d’autres correctifs aient été intégrés sans être détaillés.

Il suffit d’ouvrir Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour vérifier manuellement la disponibilité de la mise à jour si aucune notification n’a encore été reçue. Le même correctif est également proposé sur iPad dans le cadre d’iPadOS 26.4.2.