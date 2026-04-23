Apple veut relancer Siri à la WWDC, avec une IA plus humaine qui rappelle enfin ChatGPT

Apple préparerait une refonte de Siri afin de prendre en charge des conversations continues plutôt que des commandes isolées

Le nouveau Siri s’intégrerait à travers les applications et exploiterait le contexte personnel

Une interface repensée et une expérience de type conversationnel viseraient à rendre Siri plus proche de ChatGPT et d’autres outils d’IA

Apple ouvrira sa Worldwide Developers Conference le 8 juin avec une promesse familière, mais qui pourrait enfin se concrétiser. L’entreprise dévoilera une version remaniée de Siri et répondra peut-être enfin à la question posée depuis plusieurs années : Apple peut-elle réellement hisser son assistant historique au niveau de ChatGPT et des outils d’IA plus récents pour en faire un service véritablement actuel ?

La société a passé des années à affiner Siri par petites touches, mais la version à venir, liée à iOS 27, devrait constituer une refonte bien plus profonde. Les premières informations issues de fuites évoquent une interface repensée accompagnant une transition vers une IA conversationnelle, ainsi qu’un rôle élargi pour Siri, plus important que celui qu’il occupait, sans doute, depuis plusieurs années.

Voici le nouveau Siri

Le changement le plus notable concernera la manière d’interagir avec Siri. Jusqu’à présent, les échanges reposaient sur des instructions courtes et précises, formulées une par une. « Siri, quel temps fait-il ? » « Siri, règle un minuteur », et ainsi de suite. Chaque demande était traitée indépendamment.

La nouvelle version de Siri devrait prendre en charge des conversations continues, permettant de poser des questions de suivi et de combiner plusieurs requêtes au sein d’une même interaction. Elle sera capable de conserver le contexte d’un échange à l’autre, ce qui permettra d’affiner une demande sans devoir repartir de zéro à chaque fois.

Il s’agit du type d’interaction auquel de nombreux utilisateurs se sont déjà habitués avec des outils comme ChatGPT. La différence tient au fait qu’Apple l’intègre directement au système d’exploitation. Siri suivra le fil des demandes et s’adaptera à mesure que la conversation évoluera.

Selon les informations disponibles, Apple s’appuierait sur des capacités de grands modèles de langage, avec un soutien des modèles Gemini de Google. Des questions qui nécessitaient auparavant une recherche web ou le recours à un chatbot distinct pourraient désormais être prises en charge par Siri. Le résultat attendu serait un assistant IA pour smartphone capable d’interactions beaucoup plus variées.

Apple semblerait également vouloir faire évoluer Siri au-delà de son traditionnel affichage en plein écran pour proposer une intégration plus discrète. Sur les iPhone récents, l’assistant devrait apparaître au sein de la Dynamic Island, s’étendant à l’écran lorsqu’il est activé.

Des indices laissent aussi penser qu’Apple développerait une application dédiée à Siri, avec un historique de conversations et une interface familière pour les utilisateurs de nombreux chatbots d’IA. La transformation la plus importante se jouerait toutefois en arrière-plan.

Une IA repensée

Siri serait repensé pour fonctionner à travers les applications et les services, en s’appuyant sur le contexte personnel et sur ce qui est affiché à l’écran. C’est à ce stade que les promesses de longue date d’Apple en matière de compréhension et d’intégration commenceraient à prendre forme. L’assistant pourrait faire référence à des messages, des e-mails et d’autres données afin d’accomplir des tâches comportant plusieurs étapes.

Concrètement, cela pourrait signifier demander à Siri d’examiner une conversation, d’en extraire un détail pertinent et d’agir en conséquence, sans instructions séparées.

Cette refonte intervient après une période durant laquelle Apple était perçue comme en retrait dans le domaine de l’IA. Tandis que des concurrents progressaient avec des systèmes conversationnels et des outils génératifs, Apple avançait avec davantage de prudence. Un écart semblait se creuser entre les capacités de Siri et les attentes des utilisateurs, façonnées par ce que ChatGPT, Gemini et Claude pouvaient proposer.

Apple souhaite combler cet écart, tout en restant fidèle à son approche consistant à intégrer ces nouvelles fonctionnalités directement dans Siri, plutôt que de les rattacher à la marque plus récente Apple Intelligence. À l’inverse, Google est passé d’Assistant à Gemini (via Bard). Reproduire une expérience comparable tout en préservant l’accent mis par Apple sur la confidentialité et le contrôle représente un défi complexe, mais l’entreprise semble estimer que le moment est venu de s’y atteler.