Fuite sur l’iPhone 18 Pro : oubliez Orange cosmique, la vraie star serait cette nouvelle couleur

Quatre coloris possibles pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max auraient fuité

Il s’agirait de Bleu clair, Gris foncé, Argent et Cerise foncé

Le Cerise foncé se démarque particulièrement, et les réactions en ligne semblent très positives

Chaque année, Apple fait évoluer au moins en partie la palette de couleurs de ses iPhone, et cette année ne ferait pas exception. Les quatre coloris des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max auraient apparemment fuité, dont une nouvelle teinte particulièrement marquante.

Macworld indique avoir reçu des informations « d’une source proche de la chaîne d’approvisionnement d’Apple » concernant les couleurs dans lesquelles les modèles iPhone 18 Pro seraient commercialisés. Elles incluraient donc Bleu clair, Gris foncé, Argent et Cerise foncé.

Cette dernière teinte serait mise en avant dans la gamme et remplacerait le coloris Cosmic Orange proposé sur l’iPhone 17 Pro. Il est possible d’avoir un aperçu de ce que pourraient donner les versions Cerise foncé, Gris foncé et Bleu clair dans l’image ci-dessous. L’option Argent n’y figure pas, car elle serait similaire à l’actuelle finition argentée.

(Image credit: Macworld)

Une teinte saisissante

Le Bleu clair comme le Cerise foncé séduisent particulièrement, mais c’est surtout ce dernier qui retient l’attention. Sans l’habitude de protéger le téléphone dans une coque, cette couleur pourrait presque, à elle seule, suffire à inciter à passer à la nouvelle génération.

Les réactions sur Reddit vont dans le même sens. Certains commentaires évoquent « quelle couleur », « ce cerise foncé serait clairement mon premier choix », « ce cerise est incroyable » ou encore « je le veux maintenant ».

Il ne s’agit là que d’un petit échantillon, mais concernant le Cerise foncé, les avis semblent quasi unanimement positifs. Apple tiendrait peut-être là un véritable succès.

À titre de comparaison, la gamme iPhone 17 Pro est proposée en Argent, Bleu profond et Cosmic Orange. Si cette sélection semble globalement appréciée, il est raisonnable de dire que le Cosmic Orange divisait davantage. Pour l’instant, le Cerise foncé ne semble pas susciter le même type de réactions mitigées.

Reste à espérer que cette fuite se confirme. Il faudra probablement attendre le mois de septembre pour en avoir la certitude, période à laquelle les prochains iPhone sont généralement attendus.