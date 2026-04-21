Mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs : iOS 27 s’apprêterait à abandonner plusieurs iPhone

iOS 27 abandonnerait la prise en charge de quatre modèles d’iPhone

Il s’agirait de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro, de l’iPhone 11 Pro Max et de l’iPhone SE (2020)

iOS 27 devrait probablement être annoncé le 8 juin, ce qui pourrait permettre d’en avoir la confirmation à ce moment-là

Alors que la plupart des fabricants Android s’engagent désormais à assurer le suivi logiciel de leurs téléphones pendant une durée définie, Apple ne le fait pas, si bien qu’il est impossible de savoir précisément quand un modèle donné cessera d’être mis à jour. Mais une nouvelle fuite indique que quatre iPhone ayant reçu iOS 26 ne seraient pas compatibles avec iOS 27.

L’information provient du leaker Momentary Digital, qui s’est exprimé sur Weibo (relayé par 9to5Mac) et a partagé une liste complète des iPhone susceptibles de recevoir iOS 27. La liste est longue, puisque tous les modèles à partir de la série iPhone 12 seraient concernés par la mise à jour. En revanche, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max et l’iPhone SE (2020) n’y figurent pas, alors même qu’ils fonctionnent sous iOS 26.

Si ces informations se confirment, cela n’aurait rien de très surprenant, ces modèles étant désormais anciens. La série iPhone 11 aura sept ans au moment du lancement de la gamme iPhone 18 en septembre, et l’iPhone SE (2020) n’est que d’environ sept mois plus récent.

L'iPhone SE (2020) a connu un beau parcours (Image credit: Future)

Deux années consécutives

Cela signifierait toutefois que, pour la deuxième année consécutive, certains iPhone cessent d’être pris en charge, puisque la gamme iPhone XS a arrêté de recevoir des mises à jour l’an dernier. C’est notable, car Apple ne met pas fin au support de certains modèles chaque année.

Cette information doit donc être considérée avec prudence, mais elle reste crédible. Pour les utilisateurs qui conservent encore un iPhone 11 ou un iPhone SE (2020), le moment pourrait approcher d’envisager un changement.

iOS 27 devrait être présenté lors de la WWDC 2026, le 8 juin. Il sera alors possible de connaître officiellement la liste des modèles compatibles, même si la version finale du système ne devrait pas être déployée avant le mois de septembre.