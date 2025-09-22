Garmin Venu 4 : cinq atouts qui font de l’ombre à l’Apple Watch 11

Garmin vient de dévoiler la Garmin Venu 4, dernière évolution de sa montre connectée orientée style de vie, conçue pour rivaliser avec l’Apple Watch. Avec la sortie simultanée de l’Apple Watch Series 11, le choix devient plus délicat.

Équipée d’un haut-parleur, d’un micro et d’un assistant vocal, en plus de l’écran AMOLED, du logiciel de suivi sportif et de l’application complète Garmin Connect, la gamme Venu se positionne autant comme une montre « bien-être et communication » que comme un compagnon d’entraînement sérieux.

Après le succès de la Garmin Venu 3, longtemps en tête du guide d’achat des meilleures montres Garmin, de grandes attentes entourent ce nouveau modèle. Le prix est fixé à 549,99 € pour les versions 41 mm et 45 mm.

C’est une nette augmentation par rapport à la Venu 3, lancée à 469,99 € deux ans plus tôt, et un tarif supérieur à celui de l’Apple Watch Series 11, disponible dès 479 € pour la version 40 mm uniquement GPS.

Cependant, certaines fonctions exclusives à la Garmin Venu 4 peuvent justifier cet écart pour les utilisateurs qui recherchent autre chose que ce qu’offre l’Apple Watch Series 11.

Voici cinq fonctionnalités inédites chez Garmin qui ne figurent pas sur les meilleures Apple Watch.

1. Lampe torche LED

L’Apple Watch propose bien un mode lampe torche, mais il ne fait qu’illuminer l’écran, au détriment d’une autonomie déjà limitée. La Garmin Venu 4 rejoint d’autres modèles récents de la marque, comme la Garmin Instinct 3, en intégrant une véritable lampe torche LED.

Celle-ci peut briller à quatre intensités différentes, avec en option un mode lumière rouge. Utile pour signaler sa présence en pleine nature, courir ou marcher de nuit en sécurité, ou encore simplement trouver le chemin des toilettes sans réveiller toute la maison.

(Image credit: Garmin)

2. Autonomie de la batterie

L’Apple Watch Series 11 a vu son autonomie prolongée de six heures, pour atteindre 24 heures d’utilisation. De son côté, la Garmin Venu 4 perd deux jours par rapport à la Venu 3.

Malgré tout, elle affiche encore 12 jours d’autonomie en mode montre connectée, selon les informations de Garmin. Avec l’affichage permanent activé, cette durée se réduit, mais reste largement supérieure à celle de la concurrence.

3. Nouvelles fonctionnalités holistiques en matière de santé

La Garmin Venu 4 fait partie des premiers modèles à intégrer la fonction Lifestyle Logging, également disponible sur la Garmin Instinct Crossover AMOLED. Cette nouveauté s’apparente aux options proposées par Whoop et Oura, en permettant d’ajouter du contexte aux données de fréquence cardiaque grâce à des notes ou des tags.

Enregistrer ses siestes, sa consommation de caféine ou d’alcool, par exemple, aide à mieux interpréter certaines variations. Si une consommation tardive de café a perturbé le sommeil, l’information sera visible et mise en lien avec une baisse du score de récupération.

Un widget Health Status informe aussi rapidement en cas de dérive des indicateurs habituels, pouvant signaler du stress ou un début de maladie.

(Image credit: Garmin)

4. Détection du rythme circadien

Apple a introduit un score de sommeil, mais Garmin va plus loin. La Venu 4 se targue d’estimer les rythmes circadiens et de mesurer l’alignement entre les habitudes de sommeil et le cycle biologique naturel. Grâce à ces données, il devient possible d’ajuster son heure de coucher pour optimiser la récupération.

La fonction Sleep Consistency complète ce dispositif en affichant l’heure moyenne de coucher sur la semaine écoulée.

5. Coach sportif

Les montres Garmin restent avant tout des références pour le sport, et l’application Garmin Connect, associée aux entraînements intégrés, offre un suivi d’une précision rarement égalée. Les fonctionnalités s’adressent particulièrement aux coureurs, cyclistes, randonneurs et nageurs, avec des itinéraires guidés et des métriques de pointe.

Avec la Venu 4, ces capacités s’élargissent encore grâce à Fitness Coach, une évolution des entraînements personnalisés générés par algorithme. Jusqu’à 25 profils d’activité sont concernés, allant de la course à pied au vélo indoor, en passant par le HIIT. Des séances quotidiennes adaptées à un objectif spécifique sont proposées.

Un test complet de la Garmin Venu 4 est attendu prochainement, mais il est probable que ce modèle rejoigne rapidement la liste des meilleures montres connectées du marché.