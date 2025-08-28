Voici quand débute la bêta de Black Ops 7 et comment y jouer

Les dates de la bêta de Black Ops 7 sont désormais entièrement connues. Les joueurs pourront tester le nouvel épisode de Call of Duty dès le mois d’octobre, avec un accès anticipé réservé à ceux qui auront précommandé.

D’après les informations disponibles, Black Ops 7 mise sur un retour marqué vers la guerre futuriste, tout en ramenant plusieurs personnages emblématiques dans la campagne. Celle-ci pourra d’ailleurs être parcourue en coopération jusqu’à quatre joueurs, et le mode Zombies fera également son grand retour. Reste à voir comment ce nouvel opus sera accueilli, d’autant que Black Ops 6 n’est sorti que l’an dernier. Si les ajustements apportés aux modes coopératifs tiennent leurs promesses, Black Ops 7 pourrait bien figurer parmi les meilleurs FPS de l’année.

Voici toutes les informations essentielles sur les dates de la bêta de Black Ops 7 : calendrier des débuts et de la fin de la bêta, modalités d’accès anticipé, et davantage encore. À l’approche du lancement, de nouvelles annonces de Treyarch sont attendues, et les détails seront mis à jour en conséquence.

Black Ops 7 beta - L'essentiel en bref

Accès anticipé : du 2 au 5 octobre

du 2 au 5 octobre Bêta ouverte : du 5 au 8 octobre

du 5 au 8 octobre Plateformes : PS5, PS4, XSX|S, XBO, PC (Steam, Battle.net, Xbox PC)

(Image credit: Activision)

La bêta en accès anticipé de Black Ops 7 sera du 2 octobre à 19 h au 5 octobre à 19 h.

(Image credit: Activision)

La bêta en accès anticipé de Black Ops 7 sera du 5 octobre à 19 h au 8 octobre à 19 h.

Call of Duty: Black Ops 7 | Gameplay Reveal Trailer - YouTube Watch On

Pour accéder à la bêta en accès anticipé de Black Ops 7, vous devez précommander le jeu sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également vous abonner à Game Pass Ultimate, Game Pass PC ou Game Pass Console.

Peut-on précharger la bêta de Black Ops 7 ?

(Image credit: Activision)

Activision n'a encore fourni aucune information sur la date de disponibilité de la bêta de Black Ops 7. Dans la FAQ officielle, il est indiqué que « de plus amples informations sur le préchargement seront bientôt disponibles ». Nous devrons attendre les révélations du développeur, mais il convient de noter que le préchargement est généralement proposé pour les bêtas de Call of Duty un ou deux jours avant leur mise en ligne.