Un nouveau Battle Royale débarque dans Battlefield 6 — adieu Firestorm

De nouvelles informations concernant le futur mode battle royale de Battlefield 6 auraient fuité

Le lancement serait prévu pour aujourd'hui, 28 octobre, dans le cadre de la Saison 1

Ce mode battle royale porterait apparemment le nom de Battlefield : RedSec

La Saison 1 de Battlefield 6 démarre aujourd'hui, et selon une nouvelle fuite, le mode battle royale attendu serait lancé en même temps.

D’après l’utilisateur « @ModernWarzone » sur X, ce mode battle royale serait gratuit et s’intitulerait Battlefield : RedSec.

EXCLUSIVE: The F2P Battlefield 6 battle royale is officially named “Battlefield: RedSec”.Releasing October 28th as previously reported, however it looks like there won’t be any trailers or official announcements until the 28th itself instead of a day before.Full on shadowdrop pic.twitter.com/blP6NQR3jWOctober 24, 2025

Plus loin dans la publication, il est également avancé que Battlefield : RedSec serait lancé en toute discrétion ce 28 octobre, en parallèle de la Saison 1. Electronic Arts n’a pas encore confirmé ces éléments, il faudra donc attendre pour savoir si cela se vérifie.

Ce qui est certain en revanche, c’est que la Saison 1 de Battlefield 6 sera lancée demain, avec à la clé une nouvelle carte, des armes inédites et potentiellement de nouveaux modes à découvrir.

Après plus de cinquante heures passées sur le multijoueur de Battlefield 6, l’envie d’un mode battle royale se fait sentir. Si ce mode est effectivement gratuit, comme les rumeurs l’indiquent, ce serait bien plus simple de convaincre des amis de former une escouade pour s’y essayer.

Battlefield 6 est salué pour la qualité du système de classes et l’équilibrage intelligent des cartes. Reste à espérer que ces éléments se retrouveront dans le mode battle royale, quelle que soit sa forme.