Battlefield 6 Saison 1 : date, Rogue Ops, cartes… tout ce qui vous attend

Le lancement de la Saison 1 de Battlefield 6 interviendra peu après la sortie du jeu. De nouveaux équipements et un nouveau véhicule seront ajoutés dès le départ, ainsi qu’une toute nouvelle carte. D’autres mises à jour majeures sont prévues jusqu’à la fin de l’année, avant, très probablement, que la saison suivante soit dévoilée par EA.

La sortie de Battlefield 6 approche à grands pas, et les premiers retours sont très prometteurs. La franchise revient à ses fondamentaux, en mettant l’accent sur les environnements destructibles et les classes distinctes, rappelant ainsi les grandes heures de Battlefield 3. D’après les retours sur la bêta, il est probable que Battlefield 6 figure parmi les meilleurs jeux FPS d’ici la fin de l’année. Les joueurs peuvent aussi s’attendre au retour très attendu d’un mode Battle Royale.

Voici la feuille de route complète de la Saison 1 de Battlefield 6, avec la date de sortie et les détails sur les ajouts prévus en matière de cartes, d’armes et de véhicules. Cette page sera mise à jour au fur et à mesure des annonces. Pour l’heure, cap sur le 28 octobre.

(Image credit: EA)

La Saison 1 de Battlefield 6 débutera le 28 octobre 2025. L’heure exacte du lancement n’a pas encore été communiquée, ni la possibilité d’un temps d’arrêt temporaire. Les informations seront actualisées dès qu’elles seront disponibles.

À partir de cette date, deux mises à jour majeures sont prévues pour cette première saison, jusqu’au 9 décembre 2025. Tous les contenus présentés dans l’infographie ci-dessus seront accessibles gratuitement à l’ensemble des joueurs.

Battlefield 6 Saison 1 : Feuille de route

(Image credit: EA)

EA a détaillé la feuille de route pour Battlefield 6. Les principales mises à jour sont prévues comme suit :

Cartes : Blackwell Fields (28 octobre), Eastwood (18 novembre), Winter Offensive (9 décembre)

: Blackwell Fields (28 octobre), Eastwood (18 novembre), Winter Offensive (9 décembre) Modes : Strikepoint (28 octobre), Sabotage (18 novembre)

: Strikepoint (28 octobre), Sabotage (18 novembre) Armes : SOR-300SC, GGH-22, Mini Scout (28 octobre), DB-12, M357 Trait (18 novembre), Ice Climbing Axe (9 décembre)

: SOR-300SC, GGH-22, Mini Scout (28 octobre), DB-12, M357 Trait (18 novembre), Ice Climbing Axe (9 décembre) Véhicule : Traverser Mark 2 (28 octobre)

: Traverser Mark 2 (28 octobre) Accessoires : Rail Cover, IPV0 (28 octobre), Troy Angled (18 novembre)

: Rail Cover, IPV0 (28 octobre), Troy Angled (18 novembre) Fonctionnalité : Battle Pickups (18 novembre)

: Battle Pickups (18 novembre) Événement : Ice Lock (9 décembre)

Pour plus de détails sur les nouveautés ajoutées au cours de la saison 1 de Battlefield 6, rendez-vous sur le blog officiel de Battlefield.

Battlefield 6 : Rogue Ops

(Image credit: EA)

Rogue Ops sera lancé le 28 octobre, marquant le début de la Saison 1 de Battlefield 6. Cette première phase comprend trois nouvelles armes, une nouvelle carte, un véhicule, un mode multijoueur, des accessoires et d’autres ajouts.

La nouvelle carte, Blackwell Fields, est une ancienne base aérienne américaine réhabilitée, située dans les terres arides de Californie. Le mode Strikepoint sera également introduit. Il s’agit d’un mode tactique 4 contre 4 où chaque joueur ne dispose que d’une seule vie par manche.

Battlefield 6 : California Resistance

(Image credit: EA)

California Resistance est la deuxième mise à jour majeure de la Saison 1, avec une sortie prévue le 18 novembre 2025. Elle introduira la carte inédite Eastwood et deux nouvelles armes. Sabotage, un mode temporaire en 8 contre 8, permettra de détruire un maximum de sites avant la fin du temps imparti. Les Battle Pickups feront également leur apparition : ces armes technologiques très puissantes, mais limitées en munitions, seront disséminées sur les cartes. Les nouvelles armes incluent le fusil à pompe DB-12 et l’arme secondaire M327 Trait.

Battlefield 6 : Winter Offensive

(Image credit: EA)

Enfin, la mise à jour Winter Offensive sera disponible le 9 décembre 2025. Cette dernière phase de la Saison 1 introduira une version hivernale d’Empire State, ainsi que l’événement temporaire Ice Lock. Cet événement repose sur un mécanisme baptisé Freeze, un modificateur de gameplay actif uniquement dans certaines expériences. Une nouvelle arme de mêlée, le piolet d’escalade sur glace, sera également ajoutée.