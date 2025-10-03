Un changement anti-triche dans Black Ops 7 pourrait vous bloquer l’accès si votre PC n’est pas prêt

Call of Duty: Black Ops 7 proposera un système anti-triche amélioré

Les joueurs PC devront activer TPM 2.0 et Secure Boot

Les configurations les plus anciennes risquent de ne pas être compatibles

De nouvelles informations concernant le système anti-triche de Call of Duty: Black Ops 7 ont été dévoilées avant le lancement de la bêta.

« Nous attaquons les développeurs et les revendeurs de triches sur tous les fronts : des détections en jeu qui les bloquent net, et des actions juridiques qui démantèlent leurs opérations. Et cela ne s'arrête pas là. », indiquait récemment un billet de blog publié par Call of Duty.

« Le lancement de Black Ops 7 marque le début d’une nouvelle phase pour Ricochet Anti-Cheat. Cette phase s’ouvre avec des systèmes renforcés et un engagement total pour la protection du jeu et la prévention de la triche. »

L’annonce la plus importante concerne l’obligation d’activer TPM 2.0 et Secure Boot pour pouvoir lancer le jeu. Le TPM 2.0 (Trusted Platform Module) est une puce de sécurité intégrée, identique à celle requise pour passer à Windows 11.

Les ordinateurs déjà équipés de Windows 11 disposent de cette puce, ce qui devrait éviter tout problème. En revanche, les configurations plus anciennes risquent de ne pas être compatibles avec Black Ops 7.

Secure Boot est un paramètre du système d’exploitation conçu pour empêcher les programmes malveillants d’interférer avec le processus de démarrage.

L’activation de cette fonction peut s’avérer complexe, puisqu’elle nécessite de modifier les réglages du BIOS. Pour préparer la bêta, il est recommandé de consulter le manuel de la carte mère ou celui de l’ordinateur, ou encore le guide officiel disponible sur le site de support de Windows.

D’après Activision, l’activation combinée de TPM 2.0 et Secure Boot permettrait d’améliorer les performances du système anti-triche dans la détection des comportements frauduleux.

Ces deux exigences seront également imposées pour jouer à Battlefield 6. Dans les deux cas, l’efficacité de cette mesure ne pourra être jugée qu’après sa mise en application.